10 найкращих тестів «Бабеля» за 2022 рік! Про українську кухню, бригади ЗСУ, історію Херсону та Криму, а ще про наші хіти 90-х

1. Тест про забуті й не дуже старовинні українські страви

Навіть якщо ви вже відсвяткували Різдво, у вас обовʼязково знайдеться привід у вихідні здивувати родичів та знайомих традиційними українськими стравами з багатовіковою історією. І ні, йдеться не про борщ, вареники або галушки. Українська кухня значно багатша. Можливо, ви чули назви цих смачних страв, але не знали, що це таке. Тоді спочатку пройдіть тест, а потім — мерщій дивувати гостей!

2. Тест про історію українського тризуба

Девʼятнадцятого лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. Це був останній затверджений державний символ України після гімну та прапора. Тризуб відомий ще з часів князівської доби Київської Русі, а в сучасній історії він став одним із головних гербів української державності. Але міг і не стати. Памʼятаєте, який герб міг зʼявитися в України на початку ХХ століття замість тризубу? А чим малий герб України відрізняється від великого? Тоді перевірте свої знання в тесті.

3. Тест про армійські сухпайки різних країн

Сьогоднішні сухпайки багатьох передових армій різноманітні, поживні і головне — досить смачні. Cучасний пайок ЗСУ теж такий. І якщо ви його ще не куштували, то принаймні чули або бачили огляди. А як щодо особливостей сухпайків інших армій? Чи є там національні страви? У чиєму пайку є трохи алкоголю? Де солдатам дають меню на вибір, а де годують кормом для собак? Цей тест точно варто пройти в перервах між застіллями.

4. Тест про українську музику 90-х

А тепер трошки ностальгії. Українська музика 1990-х років — це справді унікальне культурне явище. З експериментами в різних жанрах і стилях, із незвичними текстами та відеорядом. Тож не дивно, що виконавці мали мільйони шанувальників. Ви ж памʼятаєте ці суперхіти — «А тепер усе інакше», «Зроби мені хіп-хоп», «Вона», «Файне місто Тернопіль»? Тож пропонуємо поностальгувати за українськими хітами 90-х у тесті.

А якщо вам сподобалось, то ось друга частина тесту про українську музику 90-х. Але попереджаємо: цього разу все буде не так просто!

5. Тест про історію українського війська ХХ століття

Ми всі вдячні ЗСУ за те, що маємо нагоду хоч трохи відпочити в новорічні та різдвяні свята! Сьогодні українська армія — одна з найбоєздатніших у світі. Та її історія починалася не вчора. ЗСУ не лише переходять на нові сучасні стандарти вишколу й озброєння, а й намагаються відроджувати українські військові традиції часів спроб становлення української державності початку ХХ століття. Памʼятаєте, хто такі січові стрільці? а чорні запорожці? А як би називалася посада Валерія Залужного, якби він очолив Армію УНР? Перевірте свої знання в цьому тесті, а ще обовʼязково пройдіть наступний у нашому списку.

6. Тест про назви бригад ЗСУ

Військові підрозділи ЗСУ отримують почесні назви на честь історичних подій, українських військових формувань, видатних полководців і політиків. Ці бригади дають відсіч військам рф, а про їхні перемоги тепер знає весь світ. А нумо пригадаємо цікаві факти про їхні почесні назви. Проти кого воювали Лицарі Зимового Походу? Яка жінка є покровителькою артилеристів? Памʼятаєте, хто заснував Галицько-Волинське князівство? Холодний Яр і Зелений Клин не плутаєте? Точно? Тоді вперед проходити тест.

7. Тест про диктаторів різних країн та їхній (часто) безславний кінець

Перші диктатори зʼявилися ще в Стародавньому Римі та згодом почали прибирати до рук все більше влади. Відтоді мало що змінилось. Диктатури існують і досі, от буквально по сусідству з нами. Яких диктаторів знаєте, крім Сталіна, Гітлера та путіна? Кого з диктаторів скинули та вбили? А хто добровільно (не повірите, але бувало й таке!) відмовився від влади?

Відверто мерзенних правителів настільки багато, що ми не могли вмістити їх в один тест. Якщо вам цікаво, то тримайте другу частину тесту про диктаторів.

8. Тест про Крим, який неодмінно повернеться до України

З нетерпінням чекаєте, коли вже Україна поверне Крим? Ми теж! А поки ЗСУ працюють над цим, давайте пригадаємо історію та цікаві факти про цей півострів. Яка із кримських гір найвища? Памʼятаєте, як дістатися на Ай-Петрі за 20 хвилин? А як доїхати на тролейбусі з Сімферополя до Ялти? Не плутаєте Херсон із Херсонесом та Балаклаву з Балаклією? Перевірте, наскільки ви готові до повернення Криму, у тесті.

9. Тест про історію Херсону та жодного запитання про кавуни

Вісім місяців росіяни тероризували і вбивали мешканців Херсону і навіть встигли проголосити його «ісконно» своїм. Та Херсон був і лишається українським. Це історичний факт. Пропонуємо згадати важливі і просто цікаві факти про місто. Запитань про кавуни тут немає, а от про херсонські пальми — є!

10. Тест для знавців історії Києва

Ну й куди ж без столиці. Протягом багатовікової історії Києва його вулиці, бульвари та площі кілька разів змінювали назви. Памʼятаєте, скільки разів перейменовували Хрещатик? А яка київська площа ніколи не змінювала назви? Навіть якщо не памʼятаєте, то все одно радимо пройти цей тест. Буде непросто, але точно цікаво.

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