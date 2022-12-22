Де починав командирський шлях Залужний? А який птах на емблемі бригади «Холодний Яр»? Пройдіть тест «Бабеля» та Uklon і станьте Таємним Сантою для героїчних бригад ЗСУ

Після російської агресії у 2014 році українським військовим підрозділам почали присвоювати почесні назви на честь історичних подій, українських військових формувань, видатних полководців і політиків. Ці бригади дають відсіч військам рф і цьогоріч, а про їхні перемоги уже знає уже весь світ. Пригадайте цікаві факти про почесні назви підрозділів ЗСУ в тесті «Бабеля» та українського онлайн-сервісу виклику авто Uklon. Адже Uklon допомагає армії, волонтерам і намагається зробити кращим воєнне життя для всіх українців. Цьогоріч наш Новий рік особливо відрізняється від Нового року в інших країнах. Поки весь світ витрачає гроші на подарунки — ми витрачаємо гроші на донати. Долучайтесь до кампанії «Бабеля» та Uklon і станьте Таємним Сантою для українських військових. Наближаймо новорічне диво разом! Бо наше диво — це перемога! Обовʼязково пройдіть тест повністю, адже в кінці будуть посилання, за якими ви зможете відправити донат нашим військовим.