«Азовець» Андрій Міщенко в березні прорвався в Маріуполь на гелікоптері й там загинув. Його близькі повернули тіло, пройшли бюрократичне пекло і добиваються для нього звання Героя — історія «Бабеля»

1.

― Я дуже нудна, про мене нема чого розказати, ― так починає розповідь про себе 29-річна Саша.

Усе життя Саша провела в Маріуполі. Закінчила будівельний технікум, коли у 2013 році почався Євромайдан, пішла в ще не реформовану міліцію. Працювала у спеціальному батальйоні судової міліції «Грифон», де охороняла суди та суддів, тому багато їздила по Донецькій області. У 2020 році в одній з таких поїздок через додаток для знайомств познайомилася з «азовцем» Андрієм Міщенком, який тоді служив біля Волновахи.

Олександр Кузьмин / «Бабель»

― Він мені відразу подзвонив, ― каже Саша. ― Такий файний хлопець, два метри зростом, очі голубі, брюнет ― усе, як я люблю. Ми почали щодня зідзвонюватися.

Саша й Андрій почали зустрічатися, він познайомився з її родиною. Проте через 8 місяців вони розійшлися. Саша каже, що розсталися мирно, тож продовжували спілкуватися, хоча про те, що Андрій одружився і має дитину, вона не знала.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Саша була в Маріуполі — служила в Нацгвардії, куди перевелася у 2020 році. Каже, що всіх дівчат її частина відправила по домах, амуніцію — автомати, бронежилети, каски — забрали. Двадцять восьмого лютого замполіт запропонував Саші поїхати на «Азовсталь» готувати їжу і допомагати. Дівчина погодилася, її та інших охочих мали забрати 2 березня і привезти на завод, але цього так і не сталося.

― Страшно не було, ― каже Саша. ― Було відчуття, що мене кинули.

Саша залишилася в Маріуполі. Жила у подруги, потім, коли «Град» поцілив у будинок, дівчата пішли до школу навпроти, де пробули десять днів.

― Діти верещать, смердить людьми, шкарпетками, ковбасою, ― пригадує Саша. ― Я питаю, хто головний. По суті — ніхто. Тому я почала відразу організовувати процеси там.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Саша попросила військових привозити у школу продукти, переправляла гуманітарну допомогу іншим сховищам, записувала все, що відбувалося, у щоденник. Напередодні виїзду зі сховища спалила всі записи. Їхати вирішила, коли вперше ніхто з військових не привіз їжу до школи. Шістнадцятого березня Саша разом з подругою виїхали з Маріуполя до окупованого Бердянська, а вже звідти до Запоріжжя. У Бердянську вона побачила повідомлення від Андрія: «Я знаю, що в Маріуполі пиздець. Я сподіваюся, що ти жива, напиши чи подзвони, як виїдеш».

2.

Андрій був у Києві, в «Азові». Він зателефонував Саші 20 березня і розказав, що летить деблокувати Маріуполь.

― Я засміялася, мовляв, туди хіба телепортуватися можна, ― каже дівчина. ― А він сказав: «На гелікоптерах».

Андрій полетів у Маріуполь як командир гелікоптера, під його керівництвом було 15 людей. Частина групи летіла іншим гелікоптером. Їм всім вдалося дістатися Маріуполя 25 березня ― це була перша подібна операція. Гелікоптери вилітали й далі, бо вони мали деблокувати місто, але після кількох вильотів росіяни почали їх збивати.

― Вони [гелікоптери] привезли медикаменти, військових, зброю, забрали поранених. Потім я дізналася, що деяких моїх колег так вивезли. Вони живі завдяки таким, як Андрій, ― каже Саша.

Мешканці Маріуполя збирають речі, готуючись тікати з охопленого боями міста. 17 березня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Черга з авто на евакуацію з Маріуполя після обстрілу на півночі міста. 17 березня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Мешканці Маріуполя евакуйовуються з міста. 18 березня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Мешканці Маріуполя збирають речі, готуючись тікати з охопленого боями міста. 17 березня 2022 року. Черга з авто на евакуацію з Маріуполя після обстрілу на півночі міста. 17 березня 2022 року. Мешканці Маріуполя евакуйовуються з міста. 18 березня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Андрій після першого польоту 25 березня залишився в місті. Подзвонив Саші та розказав, що виконує в Маріуполі бойові завдання. Надсилав фото і телефонував щоразу, як був поруч зі «Старлінком». Про всю операцію деблокади й участь Андрія в ній знала тільки Саша.

Вони спілкувалися до 14 квітня. За розрахунками Саші, Андрій загинув зранку 15 квітня, хоча в документах зазначено 17.

― Перші дні він був на адреналіні, казав, що все добре. Я сварила його, що таке втнув [полетів у Маріуполь]. ― каже Саша. ― Чотирнадцятого квітня він сказав, що поранений у плече. Я вже не запитувала, в яке саме, бо чула, що все погано, у нього опускалися руки. Я весь час старалася його підтримати, писала, що одружимося, коли він повернеться, що він ще робитиме тату ― я просто знала, що він хотів би це почути. Єдине, що не знала, чому він тільки мені довірився і нікому більше не сказав, де перебуває. А тепер розумію: щоб я повернула його додому.

3.

Саша точно дізналася, що Андрій загинув, у травні — розказав його побратим, який вижив і опинився в госпіталі. Як саме загинув — ніхто досі не знає. Саша знайшла маму Андрія у Facebook ― і так дізналася, що він був одруженим. Дружина виїхала в Німеччину ще на початку вторгнення.

Саша спитала в мами Андрія, що з його тілом. Виявилося, що його немає, і як дістати тіло сина з окупованого Маріуполя мама не знає.