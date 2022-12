Канадієць Крістіан Борис планував зібрати для України $500 за допомогою мема Saint Javelin. Натомість зібрав у пʼять тисяч разів більше і не планує зупинятися. Інтервʼю

Крістіан Борис — канадієць українського походження. У минулому він журналіст, пʼять років жив і працював в Україні, дописуючи для BBC, Vice News, CBC та інших популярних медіа. У лютому в Торонто, ще до повномасштабного вторгнення, він уважно стежив за новинами з України та вирішив зібрати трохи грошей, щоб підтримати українців, які постраждали від війни на сході. Крістіан і дизайнер Кріс Шоу створили мем — вклали в руки Богородиці американську переносну протитанкову установку Javelin і назвали це Saint Javelin (Свята Джавеліна). Команда планувала зробити 100 стикерів і зібрати $500 для канадської організації Help Us Help, яка допомагає українцям. Натомість після повномасштабного вторгнення зʼявилася повноцінна брендова платформа, а збори на сьогодні перевищили $2,5 мільйона. Кореспондентка «Бабеля» Маша Жартовська зустрілася з Крістіаном на медіаконференції Mixer у польському Жешуві, де він розповідав про проєкт. А «Бабелю» волонтер розповів про майбутню співпрацю з «Укрзалізницею», просування документальних фільмів про війну і про спроби соцмереж обмежити інформацію про Україну.