Канадієць Крістіан Борис планував зібрати для України $500 за допомогою мема Saint Javelin. Натомість зібрав у пʼять тисяч разів більше і не планує зупинятися. Інтервʼю

Недавно ви написали у Twitter, що і він, і Meta вирішили жорстко обмежити контент, повʼязаний з Україною. Охоплення акаунта Saint Javelin у Twitter впало на 50%, а Meta просто видалила SJ з Instagram. Із чим це, на вашу думку, повʼязано?

Я не знаю, чи це політика Facebook, чи щось на кшталт скоординованих скарг росіян проти українських акаунтів, але наш акаунт в Instagram видаляли двічі. Зараз уже все гаразд, його допоміг повернути друг. Схоже, що у Twitter у багатьох інших повʼязаних з Україною акаунтів теж є ця проблема [зниження охоплення]. Думаю, що Twitter намагається знизити кількість контенту про Україну, інакше я не можу пояснити, чому так відбувається.

Крістіан Борис із футболками Saint Javelin. seattletimes.com / «Бабель»

В одному зі своїх інтервʼю ви говорили, що ваші друзі та колеги, яким ви довіряли, попереджали вас про повномасштабне вторгнення. Можете сказати, хто це був?

Люди з Bellingcat. Також я слухав, що говорили американський уряд і президент США Джо Байден.

Представники української влади у своїх публічних і непублічних заявах здебільшого дотримувалися думки, що війни не буде.

Так. І, чесно кажучи, я не розумію, чому вони це робили. Я багато про це думав: коли люди почнуть ставити запитання — чому ви говорили нам, що війни не буде, якщо розвідки надавали вам інформацію? Але попри слова політиків Збройні сили України почали діяти так, ніби знали, що війна буде.

Getty Images / «Бабель»

Вашою початковою метою було зібрати $500, чому саме така сума?

Я просто придумав цифру. Спочатку я хотів зібрати гроші для канадської організації Help Us Help, що працює з українськими сиротами з 1991 року. Я багато разів відвідував їх в Україні та бачив їхню роботу. Із 2014 року вони почали працювати із солдатами, які пережили посттравматичний стресовий розлад, із сімʼями загиблих. Після того як я вперше побачив дітей загиблих солдатів, то вже не міг забути і думав про них, коли починав робити Saint Javelin. У мене не було великої мети, я просто хотів допомогти людям, а потім це переросло в масштабну річ. Тепер ми можемо робити й багато іншого — наприклад, купувати генератори. Минулого місяця купили 158 штук.

Тобто у вас взагалі не було стратегії розвитку і ви не очікували, що мем стане настільки вірусним?

У мене був досвід роботи в електронній комерції, маркетингу, у журналістиці. Я кілька років жив і працював в Україні, але великої стратегії не було. Коли зʼявилися перші результати, я зрозумів, що мені потрібна допомога. Створив волонтерську групу у WhatsApp, ці люди почали допомагати зі створенням вебсайту, пакуванням замовлень тощо. Проєкт швидко набрав обертів, і нам довелося наймати людей.