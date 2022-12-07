Кирило Буданов зробив розвідку близькою серцю кожного українця. А ми зібрали 11 фільмів про те, як працюють справжні шпигуни (і ніякого Джеймса Бонда)

«Шпигун, вийди геть!»

Про що фільм. Стрічка за мотивами однойменного роману 1974 року британського письменника Джона Ле Карре, відомого серією книжок про офіцера розвідки Джорджа Смайлі.

Отже 1973 рік, голова британської розвідки MI6, відомий як Контролер, та його права рука Смайлі мусять піти у відставку після провальної місії в Угорщині. Незабаром старий Контролер помирає. Після появи нового керівництва починають коїтися дивні речі — з’являється дедалі більше свідчень, що в MI6 діє радянський «кріт». Але всі, хто починає копати в цей бік, або опиняються у відставці, або взагалі зникають. Кабінет міністрів звертається до Смайлі з проханням повернутися, розібратися, що відбувається та знайти «крота».

Фільм номінували на «Оскар» в трьох категоріях: за найкращу чоловічу роль, найкращий адаптований сценарій та найкращу музику. Він також отримав дві премії BAFTA — як найкращий британський фільм і за сценарій, та багато інших міжнародних нагород.

Tinker Tailor Soldier Spy / 2011 / Велика Британія, Франція, Німеччина / режисер — Томас Альфредсон / у головних ролях — Гарі Олдмен, Колін Ферт, Бенедикт Камбербетч, Том Гарді / тривалість — 2 години 7 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, 65% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

«Досьє Іпкресс»

Про що фільм. Адаптація однойменного роману 1962 року британського письменника Лена Дейтона. У Британії раптово починають зникати вчені, пов’язані з ядерною програмою. Деякі з них так само раптово повертаються, але поводяться дивно. Міністерство оборони відправляє свого спеціального агента, сержанта Гаррі Палмера, розібратися в ситуації. Палмер швидко розуміє, що не може довіряти навіть власному керівництв. Він починає своє розслідування і знаходить магнітну стрічку з таємничим написом IPCRESS.

Фільму дали три премії BAFTA — як найкращому британському фільму, за операторську роботу та найкращому художнику-постановнику. А ще він отримав премію «Едгар» як найкраще іноземне кіно та взяв участь у програмі Каннського кінофестивалю.

У наступні два роки після релізу вийшли сиквели фільму — «Похорон у Берліні» та «Мозок ціною в мільярд доларів». У 1995—1996 роках Майкл Кейн повернувся до ролі Гаррі Палмера у фільмах «Експрес до Пекіну» та «Північ у Санкт-Петербурзі». А у 2022 році на британському каналі ITV вийшла нова екранізація роману Дейтона — мінісеріал «Досьє Іпкресс», де Гаррі Палмера зіграв Джо Коул.

The Ipcress File / 1965 / Велика Британія / режисер — Сідні Ф’юрі / у головних ролях — Майкл Кейн, Найджел Грін, Гай Доулмен, Сью Ллойд / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

«Три дні Кондора»

Про що фільм. Адаптація роману «Шість днів Кондора» 1974 року американського письменника Джеймса Грейді. Джо Тернер на псевдо «Кондор» працює в Американському літературно-історичному товаристві, що робить аналітику для ЦРУ — усі книги, журнали та газети. Компанія займається суто паперовою роботою та не має доступу до секретних даних. Але одного дня Тернер виходить з офісу по сендвічі на обід, а коли повертається, то бачить, що всіх його колег вбили. Потім він дізнається, що вбили навіть чоловіка, який того дня не вийшов на роботу й залишився вдома. Тернер виходить на контакт зі своїм керівництвом у ЦРУ, але на зустрічі його теж намагаються вбити. Тепер йому самому треба зрозуміти, що такого важливого він знає, коли на нього відкрили полювання.

Стрічка отримала премію «Едгар» як найкращий фільм, італійську премію «Давид ді Донателло» за режисуру та дві номінації — на «Оскар» за монтаж і на «Золотий Глобус» за роль Фей Данавей.

Three Days of the Condor / 1975 / США / режисер — Сідні Поллак / у головних ролях — Роберт Редфорд, Фей Данавей, Кліфф Робертсон, Макс фон Сюдов / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

«Шпигунський міст»

Про що фільм. Стрічка заснована на реальних подіях — історії обміну радянського шпигуна Рудольфа Абеля на американського пілота Гері Пауерса та студента Фредеріка Прайора. Американський адвокат Джеймс Донован береться захищати в суді шпигуна Абеля, який передавав секретні дані в СРСР. Йому вдається переконати суддю замінити смертну кару на ув’язнення, бо Абеля можна буде на когось обміняти в майбутньому. За декілька років в небі над Радянським Союзом збивають американський розвідувальний літак, а його пілот потрапляє у в’язницю. Домовлятися про обмін американці відправляють Донована.

Фільм отримав шість номінацій на «Оскар», але взяв лише премію за найкращу роль другого плану Марка Райленса. Отримав премію «Давид ді Донателло» як найкращий фільм, BAFTA за гру того ж Марка Райленса та інші міжнародні нагороди.

Bridge of Spies / 2015 / США, Німеччина / режисер — Стівен Спілберг / у головних ролях — Том Генкс, Марк Райленс, Емі Раян, Алан Алда / тривалість — 2 години 22 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

«На північ через північний захід»

Про що фільм. Роджер O. Торнгілл — звичайний рекламний агент, якого випадково плутають із Джорджем Капланом, секретним агентом, що мав з’явитися в ресторані готелю «Плаза» в Нью-Йорку. Члени таємної організації викрадають Торнгілла та намагаються інсценувати його самогубство. Він виживає, але геть не розуміє, що відбувається. Насправді Джорджа Каплана взагалі не існує, тому Торнгілл навіть не може довести, що це не він. А полювання продовжується.

Фільм займає 98-му позицію в списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb, входить до Національного реєстру фільмів США. Він отримав премію «Едгар» та «Срібну мушлю» за режисуру на кінофестивалі в Сан-Себастьяні. І три номінації на «Оскар» — за декорації, монтаж і сценарій.

North by Northwest / 1959 / США / режисер — Альфред Гічкок / у головних ролях — Кері Грант, Єва Мері Сейнт, Джеймс Мейсон, Джессі Ройс Лендіс / тривалість — 2 години 16 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

«Іспанський в’язень»

Про що фільм. Талановитий інженер Джо Росс розробляє «Процес». Це винахід, про суть якого у фільмі не кажуть, але він дозволить багато заробити на фінансовому ринку. У відпустці інженер знайомиться з таємничим багатієм Джуліаном Деллом, який нібито просто проводить із ним час, пропонує пограти в гольф, кличе на вечерю та знайомить зі своєю сестрою. У якийсь момент Росс розуміє, що Делл — шахрай, який хоче вкрасти «Процес». Він кличе на допомогу ФБР, але це теж виявляється частиною плану шахраїв, що займаються корпоративним шпигунством.

Фільм отримав премію «Едгар» за найкращий сценарій.

The Spanish Prisoner / 1997 / США / режисер — Девід Мемет / у головних ролях — Кемпбелл Скотт, Стів Мартін, Ребекка Піджон / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

«Касабланка»

Про що фільм. Адаптація п’єси Марея Бернета і Джоан Алісон «Усі приходять до Ріка». 1942 рік, Касабланка, Марокко, що тоді перебуває під контролем французького режиму Віші. Рік Блейн — американець, власник нічного клубу, що, на перший погляд, не має політичних переконань, але насправді не любить нацистів. До нього звертається злочинець Югарт, що десь роздобув «чисті» документи, за якими можна виїхати в Португалію, а звідти — в США. Югарт хоче їх продати, але його заарештовують. Він встигає залишити документи Блейну. Незабаром до Блейна приходить його колишня коханка Ільза з чоловіком Ласло, учасником чеського руху опору. Їм також потрібні документи для виїзду, бо на них уже полює німецький майор Штрасер.

Фільм отримав три «Оскари» — як найкращий фільм, за режисуру та адаптований сценарій. Входить до Національного реєстру кінофільмів США. Посідає 33-тє місце серед 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

Casablanca / 1942 / США / режисер — Майкл Кертіс / у головних ролях — Гамфрі Богарт, Інгрід Бергман, Пол Генрейд, Клод Рейнс / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 99% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

«Чоловік з тисячами облич»

Про що фільм. Франсіско Паеса — колишній агент іспанської розвідки, який у 1980-х успішно боровся проти баскських сепаратистів. Але замість винагороди за службу його змушують покинути країну. У середині 1990-х до нього звертається чиновник Луїс Рольдан із проханням відвести від нього обвинувачення в корупції. Паеса погоджується, але починає власну гру, щоб помститися колишньому керівництву.

Фільм отримав «Срібну мушлю» за найкращу чоловічу роль на кінофестивалі в Сан-Себастьяні, іспанську премію Feroz, премію «Гауді» за найкращу чоловічу роль та дві премії «Гоя» — за сценарій та акторський дебют.

El hombre de las mil caras (в англійському перекладі Smoke & Mirrors) / 2016 / Іспанія / режисер — Альберто Родріґес / у головних ролях — Едуард Фернандес, Хосе Коронадо, Карлос Сантос / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 53% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 6,8.

«Меморандум Квіллера»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 1965 року британського письменника Еллестона Тревора, автора серії книг про агента Квіллера. Співробітник британської розвідки Квіллер прибуває в Берлін, щоб викрити законспіровану групу неонацистів. Виконуючи це завдання, вже зникли два британських агенти. Йому вдається вийти на лідера групи на псевдо «Жовтень», але той використовує Квіллера, щоб добратися до його керівника Пола.

Фільм отримав три номінації на премію BAFTA та одну на «Едгар».

The Quiller Memorandum / 1966 / Велика Британія / режисер — Майкл Андерсон / у головних ролях — Джордж Сіґал, Алек Гіннесс, Макс фон Сюдов, Зента Бергер / тривалість — 1 година 44 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

«Сиріана»

Про що фільм. Фільм розповідає чотири історії, об’єднані спільним сюжетом. Агент ЦРУ Боб отримує завдання вбити арабського шейха Насіра, який заважає інтересам США. Водночас енергетичний аналітик Браян їде до Насіра від своєї компанії, щоб запропонувати йому послуги радника. Корпоративний юрист Беннет має оформити злиття двох великих нафтових компаній. А пакистанський юнак Васім через це злиття втрачає роботу й підпадає під вплив екстремістського ісламського проповідника, що планує теракт. Усі чотири історії сплітаються в нафтово-шпигунський клубок.

Джордж Клуні за роль Боба в цьому фільмі отримав премії «Оскар», «Золотий глобус» та нагороду Асоціації критиків Сент-Луїса. Фільм отримав премію «Едгар» за найкращий сценарій та інші міжнародні нагороди.

Syriana / 2005 / США / режисер — Стівен Ґеґген / у головних ролях — Джордж Клуні, Метт Деймон, Аманда Піт, Джеффрі Райт / тривалість — 2 година 8 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Бонус: «Балканський шпигун»

Про що фільм. Не шпигунський фільм, а сатирична трагікомедія, яка висміює шпигуноманію та конспірологію. Ілію Чворовича, звичайного немолодого чоловіка, раптово викликають у міліцію. Там його розпитують про Петара Яковлевича, який винаймає в нього кімнату. Яковлевич буцім 20 років жив у Франції, тому компетентні органи тепер його перевіряють. Чворович сприймає допит як завдання і починає стежити за Яковлевичем. До цього процесу він залучає свого брата-близнюка Джуру. Брати Чворовичі поступово починають впадати в параною, вважаючи Яковлевича шпигуном.

Фільм отримав приз за найкращий сценарій на Міжнародному кінофестивалі в Монреалі. І дві премії Пульського кінофестивалю — як найкращий фільм та за найкращу чоловічу роль.

Balkanski spijun / 1984 / Югославія / режисер — Душан Ковачевич / у головних ролях — Данило Стойкович, Міра Баняц, Звонко Лепетич, Бора Тодорович / тривалість — 1 година 32 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — немає / рейтинг IMDb — 8,8.

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