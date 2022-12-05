Тексти Війна. В Україні з 24 лютого загинули понад 9 тисяч цивільних, відбудова країни коштуватиме €600 мільярдів, майже всім херсонцям уже повернули світло. День 285: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 5 грудня 2022 Отець Віктор задуває свічки після недільної служби для кількох місцевих жителів у підвалі своєї церкви, що залишилася без світла. Місто Сіверськ Донецької області, 4 грудня 2022 року. Reuters / «Бабель» Почалася двісті вісімдесят пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 4 грудня — читайте тут.