Від окупації Київ врятували затори ворожої техніки, а в Маріуполі росіяни знайшли прогалини в обороні. Детальний переказ британсько-українського звіту про перші півроку масштабної війни. Частина друга

Битва за Київ

Уже 27 лютого росіяни зрозуміли, що вторгнення пішло геть не за планом. Українські ППО та авіація далі функціонували, війська окупантів загрузли в боях, а цивільні навіть не думали їх вітати. Завдання ліквідувати політичне та військове керівництво країни, що кремль визначив обов’язковим, аби отримати контроль над Україною, теж було провалено: СБУ визначила, ізолювала та знищила заведені для цього в столицю ДРГ. Оборона українців ставала жорсткішою. Тому армії рф наказали перейти від тактики бліцкригу до режиму справжньої війни.

Спочатку це вдалось хіба військово-повітряним силам окупантів. Спершу російська авіація «відпрацьовувала» складений наперед (і застарілий) перелік цілей, однак українці часто збивали ці літаки. Але з кінця лютого росіяни вже літали групами, де один з бортів відповідав за електромагнітне й вогневе придушення атак із землі. Вони почали літати нижче, щоб уникати українських радарів. Втім, тоді їх почали збивати з портативних засобів ППО на кшталт «Ігли» та Stinger, та й «дружній вогонь» став значною проблемою. Система розпізнавання своїх у росіян недосконала, тож наземні комплекси ППО помилково сприймали російські літаки за українські й цілили по них. Зрештою російські літаки й особливо гелікоптери перестали вилітати вглиб підконтрольної ЗСУ території, але відносно успішно атакували їх з відстані.

На думку авторів звіту, російські «повітряно-космічні війська» оговтались від невдалого наступу найшвидше тому, що їхні підрозділи й далі фізично перебували в росії. Там інформація циркулювала швидше, а командування могло адекватніше реагувати на зміну ситуації. Про наземні війська росіян, які перебували на півночі України, сказати це було складно: на поточні виклики вони реагували із великим запізненням і часто неадекватно. Однак крім проблем із підготовкою, логістикою й темпом прийняття рішень, виникла ще одна ― те, як армія росії формує свої підрозділи.

Базовою одиницею російської армії при вторгненні стали батальйонно-тактичні групи ― БТГ. У деяких арміях це злагоджені та скоординовані підрозділи, частина яких має специфічні навички, можливості й завдання. У випадку окупантів усі БТГ були однаково безликі: їх за територіальним принципом зібрали з найкращих бійців різних армійських частин. У результаті в середньому половина бійців типової батальйонно-тактичної групи вперше бачили і один одного, і свого командира вже на полі бою. Це прийнятно, коли треба просто пройтись переможним маршем, вразити розмірами й «могутністю». А в умовах реальних боїв може призвести до втрати координації та мотивації бійців. Що значною мірою й відбулося.

Ось один із доказів внутрішнього хаосу в тогочасному наземному контингенті росіян ― попри те, що окупанти оточили Чернігів, ЗСУ далі підвозили все необхідне для дислокованих там Першої танкової бригади й Тероборони, а волонтери ― для цивільних, і використовували лісові дороги на півночі Київської та Чернігівської областей. Виявити й перекрити їх було для росіян відносно простим завданням ― але через безлад усередині військ вони з цим не впоралися.

Знищена російська техніка в Бучі. Getty Images / «Бабель»

Росіяни зазнали невдач значною мірою й через те, що не знали місцевості. У лютому й березні українські війська перехоплювали велику кількість розмов окупантів ― ті активно використовували дешеві рації без надійного шифрування чи SIM-картки, що їх забирали в цивільних українців. Виявилось, що переважно учасники БТГ намагалися визначити, хто де розташувався. Лише 10—20% цього «робочого» спілкування стосувалося боїв. «Загубленість» призводила й до помилок у перспективі: нові підрозділи окупантів, які прибували на Київщину, Сумщину чи Чернігівщину, їхали тими самими дорогами, зупинялись на позиціях, які українці вже пристріляли, і постійно створювали пробки, що заважали росіянам переміщати техніку.

До кінця березня більшість проблем розкоординації наземних військ росіяни усунули. Найперше завдяки тому, що на місце прибули досвідченіші командири й почали налагоджувати процеси. Однак було запізно: на захід від Києва окупантів затисли на відносно вузькій території, і ЗСУ били їм фактично у фланги. Колони з боку Гомеля теж дуже розтягнулись, і це створювало таку саму проблему. Виходів росіяни мали два. Перший ― спробувати перерізати траси на захід від Києва, щоб перекрити шляхи постачання, і дочекатись, поки ЗСУ вичерпають запаси снарядів. Другий вихід ― піти з півночі України. Спочатку росіяни обрали перший шлях, та коли спробували просунутись у бік Фастова, зазнали тяжких втрат: українські сили оборони вже теж встигли консолідуватись. Росіяни не могли швидко розвʼязати внутрішні проблеми, тому вирішили здійснити те, що назвали «жестом доброї волі».

На Київщині в росіян усе пішло не за планом, а в Маріуполі — навпаки. Вони знали, що військові в Маріуполі чинитимуть запеклий опір, і готувались саме воювати ― так, як вони це розуміли. Вони вели бої за тією ж моделлю, як штурмували Грозний у 2000-му: чергували масивні обстріли з наступами піхоти. Також у вже оточеному Маріуполі українці припустились тактичної помилки, якою скористались росіяни.

Оборону міста забезпечували три підрозділи ― місцева Тероборона та поліція, морські піхотинці, а також наземні підрозділи ЗСУ, зокрема «Азов». Спершу кожен із них відповідав за певну частину міста. Коли росіяни дізналися про це, то почали бити в ділянки, де ці зони відповідальності сходились ― припускали, що вони захищені найслабше. Це дало результат — росіяни просувалися швидше, ніж могли б. Відтоді південні підрозділи сил української оборони працювали над тим, щоб покращити синергію своїх наземних, морських і локальних підрозділів.