Що подивитися у вихідні. Другий сезон «Кульгавих коней» з Ґері Олдменом, норвезький «Троль» та екранізація класичного канадського детективу «Три Сосни»

Детективний серіал «Три Сосни»

Про що серіал. Серіал заснований на серії детективних романів про інспектора Армана Гамаша канадської письменниці Луїзи Пенні. Гамаш, ввічливий і дуже спостережливий джентльмен, прибуває розслідувати вбивство в селище Три Сосни в Східних кантонах на південь від Квебека. Ідилічна сільська місцевість виявляться повною жахливих таємниць, а попереду — ще вбивств. Загалом за вісім епізодів інспектор розкриє чотири справи, але всі вони поєднані наскрізним сюжетом.

Three Pines / Amazon Prime / виконавчий продюсер — Енді Гарріс / у головних ролях — Альфред Моліна, Россіф Сазерленд, Елль-Майя Тейлфізерс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Variety каже, що серіал вийшов хорошим, бо поєднує класичні сюжети Пенні та роздуми про проблеми сучасної Канади. Collider пише, що серіал, як справжній детектив, не звужується до пошуку конкретних вбивць, а пропонує поміркувати про щось важливіше та більш зловісне.

Шпигунський серіал «Кульгаві коні» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація романів британського письменника Міка Геррона. Молодий агент британської контррозвідки MI5 Рівер Картрайт провалює тренувальне завдання. За це його відсилають до відділу «Кульгаві коні» — підрозділу невдах, на марудну паперову роботу. Начальник відділу Джексон Лемб — старий розвідник, який давно махнув на все рукою та просто чекає, коли його співробітники звільняться. Але невдовзі після прибуття Картрайта «Кульгаві коні» опиняються в центрі великої шпигунської гри. Перший сезон був заснований на однойменному романі Геррона, другий продовжує сюжетну лінію, показуючи події роману «Мертві леви».

Slow Horses / AppleTV+ / режисер — Джеймс Хоуз / у головних ролях — Ґері Олдмен, Джек Лауден, Крістін Скотт Томас, Олівія Кук / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider пише, що це чудова шпигунська драма з чорним гумором та несподіваними інтригами. The Wall Street Journal вважає, що серіал вправно поєднує комедію з трилером.

Драматичний серіал «Провулок Світлячків» — другий сезон

Про що серіал. Таллі Харт і Кейт Муларкі виросли в Провулку Світлячків і дружать ще з підліткового віку. Зараз їм обом за 40. Таллі — ведуча денного ток-шоу «Година подруг», а Кейт — домогосподарка. Попри різний темп життя, вони досі спілкуються. Коли життя Кейт летить шкереберть через розлучення з чоловіком Джонні, виникає конфлікт інтересів. Бо Джонні одночасно продюсер «Години подруг». Другий сезон серіалу буде останнім, зараз вийшла лише його перша половина, продовження з’явиться наступного року.

Firefly Lane / Netflix / шоуранер — Меґі Фрідман / у головних ролях — Кетрін Гейґл, Сара Чок, Бен Лоусон / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Оглядач на CraveYourTV пише, що серіал досі виконує своє основне завдання — нагадує про важливість справжньої дружби. AV Club вважає, що його події безсистемні, тому отримати задоволення від перегляду можна, але катарсису не буде.

Монстр-муві «Троль»

Про що фільм. У горах норвезької комуни Довре знаходять дивні гігантські сліди. Уряд викликає на консультацію палеонтолога Нору Тідеманн, щоб розібратися, кому вони належать. Нора відновлює стосунки зі своїм батьком Тобіасом, колишнім професором-фольклористом, який живе відлюдником через власну палку віру в існування гірських тролів. Справжній троль тим часом наближається до Осло.

Troll / Netflix / режисер — Руар Утеуг / у головних ролях — Іне Марі Вільманн, Кім Фальк, Мадс Сьоґард Петтерсен / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 62% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Polygon пише, що це не горор, не трилер, це саме добре зроблене монстр-муві, як японські фільми про Ґодзіллу та інших кайдзю. Оглядач на Heaven of Horror каже, що спецефекти стрічки вражають, а комедійні елементи зовсім не псують атмосфери.

Анімаційний фільм «Скрудж: Різдвяна пісня»

Про що фільм. Чергова екранізація «Різдвяної пісні» Чарльза Дікенса про старого скнару Ебенезера Скруджа, до якого навідуються духи Різдва, щоб зробити його щедрою та доброю людиною. Новий анімаційний фільм заснований на британській музичній стрічці «Скрудж» 1970 року режисера Рональда Німа, де головного героя грав Альберт Фінні.

Scrooge: A Christmas Carol / Netflix / режисер — Стівен Доннеллі / у головних ролях — Люк Еванс, Олівія Колман, Джессі Баклі / тривалість — 1 година 36 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. The Guardian критикує фільм та каже, що в такому переказі історія Дікенса втрачає гостроту. IGN, навпаки, вважає екранізацію вдалою, хвалить її візуальну частину та відмічає, що стрічка таки створює святковий настрій.

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