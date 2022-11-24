Прокладки з фільтрів для протигазів та мікрохвильовки з радарів. Як випадкові й неліквідні військові винаходи назавжди змінили мирне життя. Фотоісторія «Бабеля»

І тут бізнесменів спіткала нова біда — інноваційний продукт треба було якось рекламувати. Але як, коли навіть просто говорити про менструацію було непристойно? Жінки соромилися купувати новий засіб гігієни. Тож компанії довелось домовлятися з аптеками, щоб ті виставляли біля каси дві коробки. В одну жінки мовчки клали гроші, з іншої брали упаковки з прокладками. Згодом найсміливіші почали пошепки промовляти продавцеві слово-пароль «котекс», і той одразу розумів, що потрібно.

Однак по завершенню війни попит на товар прогнозовано впав, і виробництво довелося зупинити. Аж тут до керівництва компанії дійшли чутки, що французькі медсестри Червоного Хреста використовували їхню продукцію для особистої гігієни під час менструацій. Тоді Kimberly-Clark скупила залишки целюлозної вати у військових і вирішила створити новий товар. Уже в 1920 році компанія представила гігієнічну прокладку з 40 найтонших шарів целюлозної вати, загорнутих у марлю. Новинку назвали Kotex: скорочення від англійського cotton texture — бавовняна текстура.

А Малер та Кімберлі зауважили, що новий матеріал вбирав вологу вп’ятеро швидше, а у виробництві був вдвічі дешевшим, ніж бавовна. Тож ідея була на поверхні — бізнесмени вирішили пристосувати нову вату для перев’язування ран. І не прогадали. Із початком Першої світової війни бавовна стала дефіцитом. Kimberly-Clark отримала держзамовлення на целюлозну вату для шпиталів і почала виробляти її в промислових масштабах.

На початку XX століття світ готувався до великої війни. Це стосувалось не лише урядів, а й приватних компаній, які планували заробити на державних тендерах. Однією з них була невеличка паперова фірма Kimberly-Clark. Вона виробляла фільтри для протигазів. Конкуренція в цій ніші була досить високою. Тож на початку 1914 року голова дослідницького відділу Ернст Малер разом із віцепрезидентом Джеймсом Кімберлі вирушили в турне целюлозно-паперовими заводами Європи в пошуках нових ідей та інновацій. Так на очі їм потрапила целюлозна вата, яку виробники позиціонували як ноу-хау-фільтр у протигазах.

Та в перші роки продажі все одно були не такими, як хотілося б власникам компанії. І тоді для колишніх протигазових фільтрів знайшлося нове застосування. І знову майже випадково — коли один із технологів фірми обробив целюлозу гарячою праскою і помітив, що вона стала більш гладкою і м’якою. Після кількох років експериментів, у 1924 році з’явився новий продукт — одноразові серветки Kleenex. Їх рекламували як альтернативу носовій хустці під слоганом «Не носи застуду в кишені».

Реклама серветок Kleenex на площі Таймс-сквер у Нью-Йорку, 1957 рік. Getty Images / «Бабель»

Мікрохвильова піч

Під час Другої світової війни інженери союзників мали мрію. Вони хотіли створити радарну систему, яка б використовувала електромагнітні хвилі мікрохвильового діапазону й пеленгувала менші об’єкти, ніж існуючі радари.

Один із тих, хто працював над таким проєктом, був інженер компанії Raytheon Персі Спенсер. Раніше він уже відзначився кількома винаходами у військовій сфері. Наприклад, допоміг розробити неконтактні детонатори, які дозволяли підривати артилеристські снаряди в повітрі до того, як вони влучать у ціль.

Персі Спенсер у лабораторії, 1940-ві роки. Smithsonian Institution / «Бабель»

Тепер Спенсер працював над тим, щоб збільшити потужність магнетронів — генераторів електромагнітних мікрохвиль. І якось у 1945 році після чергових дослідів із магнетроном Спенсер помітив, що арахісовий батончик у його кишені розтанув, і то не від тепла його тіла.

По завершенні війни інженер сконцентрувався на кулінарних дослідах. Спочатку він поклав на магнетрон куряче яйце, та за кілька хвилин воно вибухнуло просто йому в обличчя. Тоді він взяв за «піддослідного» попкорн. І вже наприкінці 1945 року запатентував новий винахід — мікрохвильову піч для розігрівання та приготування їжі. Пам’ятаючи, що спочатку він взагалі-то планував створити радар, Спенсер назвав новинку Radarange.

Презентація нової мікрохвильової пічки Raytheon Radarange у Нью-Йорку, кінець 1940-х років. Getty Images / «Бабель» Шеф-кухар тестує мікрохвильову пічку Raytheon Radarange III, кінець 1950-х років. Getty Images / «Бабель» Презентація нової мікрохвильової пічки Raytheon Radarange у Нью-Йорку, кінець 1940-х років. Шеф-кухар тестує мікрохвильову пічку Raytheon Radarange III, кінець 1950-х років. Getty Images / «Бабель»

У 1947 році компанія Raytheon, де працював Спенсер, випустила на ринок першу комерційну мікрохвильову піч. Але вона навряд помістилася б у вас вдома, адже була понад 1,8 метра заввишки і важила понад 300 кілограмів. Та й коштувала така новинка недешево — більш ніж $2 000. Тож спочатку мікрохвильові печі закуповували для армійських їдалень і великих ресторанів.

Та за кілька десятиліть мікрохвильовки стали компактнішими й дешевшими. Наприкінці 1960-х у США стався справжній «мікрохвильовий бум» — до середини 1970-х там щороку продавали мільйон таких пічок.

Розмаїття мікрохвильових пічок в американському магазині, 1977 рік. Getty Images / «Бабель»

Суперклей

У 1942 році американський хімік Гаррі Кувер намагався створити прозорий пластик для оптичних прицілів зброї. Під час одного з експериментів він отримав хімічну сполуку ціаноакрилат. Ця речовина була прозорою й швидко тверділа. Але був у неї один суттєвий недолік — вона липла буквально до всього і псувала лабораторне обладнання. А якось навіть склеїла пальці самому Куверу, тож від подальших дослідів він вирішив відмовитись.

До ціаноакрилату Кувер повернувся в 1951 році і знову майже випадково. Тоді він працював у дослідному центрі компанії Eastman Kodak над створенням термостійкого акрилового полімеру для ліхтарів у кабінах реактивних літаків. Дослідник склав довжелезний список різних хімічних речовин, властивості яких треба було вивчити, щоб з’ясувати, яка з них може стати в пригоді для подальшої роботи. На сполуці номер 910 досліди довелося призупинити — лінзи одного з приладів склеїлися намертво. Під цим номером у списку був той самий ціаноакрилат.

Тестування клею Eastman Compound 910: кабріолет із пасажирами тримається на склеєних металевих дротах, 5 вересня 1957 року. Archiventures / «Бабель»

Цього разу Кувер оцінив можливий комерційний потенціал сполуки і взявся вдосконалювати формулу майбутнього суперклею. Потрібно було підібрати стабілізатори, щоб клей не твердів прямо в тюбику, і пластифікатори, щоб сполука «не розклеїлась» під впливом тепла й кислот. У 1958 році новий клей вийшов на ринок під назвою Eastman Compound 910 — на згадку про той самий номер зі списку. Брендові назви Super Glue та Krazy Glue з’явились трохи згодом.

Однак новинку оцінили не одразу, покупці просто не вірили в його чудодійні властивості. Та якось Кувера запросили на тоді популярне телешоу Гері Мура «У мене є секрет». Під час ефіру Кувер та Мур висіли на поперечинах, які трималися на одній краплі суперклею. Кращої реклами годі було шукати.

Справжній бум на суперклей стався під час війни у В’єтнамі. Польові медики почали склеювати ним рани, що дозволяло зупинити кровотечу і довезти пораненого до шпиталю. Згодом цей клей з’явився в аптечці кожного солдата. У медичних цілях суперклей використовується й досі, щоправда з трохи переробленою формулою. Та й загалом суперклей став універсальним засобом у багатьох сферах, навіть у криміналістиці — його пари допомагають виявити відбитки пальців.