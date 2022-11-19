Що подивитися у вихідні. Містичний серіал «1899», третій і останній сезон драмеді «Мертвий для мене» та фентезійний «Маревокрай» із Джейсоном Момоа

Містичний серіал «1899»

Про що серіал. 1899 рік, корабель «Цербер» із мігрантами, переважно злиденними, пливе з Лондону до Нью-Йорка. Це люди різних культур, які говорять різними мовами та погано розуміють одне одного. Капітан Ейк Ларсен отримує сигнал SOS з іншого судна, «Прометея», що перебуває поруч, і розуміє, що воно вважається зниклим безвісти. Він вирішує зʼясувати, що сталося і що відбувається на тому судні. І запускає цим ланцюг загадкових і жахливих подій.

1899 / Netflix / шоуранери — Янтьє Фрізе та Баран бо Одар / у головних ролях — Емілі Бічем, Анайрін Барнард, Андреас Пічман, Антон Лессер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. The Guardian називає серіал затягнутим і пише, що багатомовність персонажів не робить діалоги цікавішими. IGN, навпаки, хвалить серіал і каже, що слідкувати за тим, як сюжет постійно поповнюється загадками і таємницями, цікаво.

Пригодницький фільм «Маревокрай»

Про що фільм. Кіноадаптація газетного коміксу Little Nemo in Slumberland американського художника й аніматора Вінзора Маккея, що виходив з 1905 по 1914 рік. Дівчинка-сирота Немо живе зі своїм дядьком. У снах вона бачить дивного, схожого на сатира чоловіка Фліпа, який розповідає Немо, що знав її батька. І пропонує вирушити в подорож крізь сни, щоб знайти перлину, яка виконує бажання, і повернути батька.

Slumberland / Netflix / режисер — Френсіс Лоуренс / у головних ролях — Джейсон Момоа, Марлоу Барклі, Кайл Чендлер, Кріс О’Дауд / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 42% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм трішки затягнутий, але загалом цікавий, і треба обовʼязково чекати на сиквел. Оглядач на Digital Spy хвалить гру акторів, але каже, що створити повноцінний фентезійний світ авторам не вдалося.

Драмедійний серіал «Мертвий для мене» — третій сезон

Про що серіал. Чоловік рієлторки Джен загинув у ДТП, вона залишилася сама з двома дітьми. Розслідування каже, що це був нещасний випадок, але Джен впевнена: її чоловіка вбили. У групі підтримки людей, які зазнали втрат, Джен знайомиться з художницею Джуді, яка вирішує допомогти їй зʼясувати правду. Проте обидві жінки мають таємниці, які приховують одна від одної. Третій і останній сезон серіалу продовжує цей наскрізний сюжет.

Dead to Me / Netflix / шоуранер — Ліз Фельдман / у головних ролях — Крістіна Епплгейт, Лінда Карделліні, Джеймс Марсден / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Оглядач на Collider пише, що третій сезон ставить багато нових питань, а відповіді можуть бути дуже несподіваними. І це добре, що сценаристи змогли розтягти інтригу аж на три сезони. IndieWire вважає, що через кількість несподіваних поворотів сюжету сезон буде важко подивитися з першого разу.

Музичний фільм «Зачарована 2»

Про що фільм. Сиквел фільму «Зачарована» 2007 року. Тоді зла королева за допомогою магії перенесла дівчину на імʼя Жизель із казкової країни Андалазії на сучасний Мангеттен. Жизель залишилася жити в реальному світі разом зі звичайним чоловіком Робертом та його донькою Морган. Але через 15 років казковий світ нагадує про себе через необачне бажання Жизель. Їй знову доведеться рятувати ситуацію та рідну Андалазію.

Disenchanted / Disney+ / режисер — Адам Шенкман / у головних ролях — Емі Адамс, Патрік Демпсі, Джеймс Марсден, Ідіна Мензел / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що фільм досить незграбний, проте в ньому достатньо магії, щоб його можна було виправдати як сиквел «Зачарованої». IGN пише, що головний гріх фільму ― нудні пісні. Загалом же Емі Адамс вдало повернулася до ролі Жизелі, а сам фільм добре подивитися в сімейному колі.

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