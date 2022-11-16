«Коли я сказав росіянам, що фотографую комах, вони поржали і відпустили мене». Росія руйнує не тільки інфраструктуру, але й заповідні території. Як українська природа переживає війну — історія

Андрій Кобилєв. Дворічанський парк

Андрію Кобилєву 54 роки, він прийшов до Дворічанського парку з МВС. Вийшовши на пенсію, він влаштувався начальником відділу охорони в парку. Два роки тому почав виконувати обовʼязки директора і в цьому статусі залишається досі ― конкурс на посаду так і не провели. Та Андрій про це не думає.

― Я просто очманів, як занурився у природу після МВС! ― із захопленням розповідає він про Дворічанський парк. ― Якось ми у травні їхали машиною та зібрали з бампера комах і частинки рослин, що там застрягли. Порахували ― 88 видів рослин і 66 видів тварин. І це тільки на одній дорозі! А ще пʼять років тому тут знайшли рибу, яку 100 років вважали вимерлою. Про цінність всього парку можна тільки здогадуватися. Він розташований вздовж Осколу ― найчистішої річки сходу країни. Тільки треба все розмінувати.

Двадцять третього лютого Андрій з колегами проїжджав парком за 600 метрів від кордону з росією і не помітив нічого підозрілого. До вторгнення не готувалися ― та й вказівок щодо евакуації від Міндовкілля не було. Лише 24 лютого, коли війська рф перетнули кордон і зайшли на територію парку, Андрію зателефонували з міністерства та запропонували евакуюватися на захід усім працівникам з родинами. Ніхто не зголосився.

За тиждень у парку вже стояли російські блокпости. Ще за два тижні росіяни встановили понтонний міст. Співробітники парку написали заяви на дистанційну роботу, а згодом їх перевели на простій. Усіх, крім охорони.

― Нам не дозволяли, але ми все одно виїжджали в парк, ― говорить Андрій.

Службове авто сховали, а на блокпостах вдавали із себе звичайних цивільних. Не заїжджали на територію парку, а спинялися поруч і слухали, що відбувається ― чи переміщується техніка, чи є військові та постріли, перевіряли, чи справді росіяни полюють у парку. По самому парку пересувалися пішки, остерігаючись гелікоптерів.

Олександр Кузьмін / «Бабель» Олександр Кузьмін / «Бабель» Олександр Кузьмін / «Бабель»

― Парк вузький, тому ми стояли на околиці та прислухалися, що відбувається. Слухали пів години та їхали на наступне місце, ― розповідає Андрій. ― У таких переїздах стикалися з росіянами, але не зізнавалися, що саме ми робили.

Андрій не боявся робити окупантам зауваження, щоб не заходили на природоохоронну зону. Ті спершу казали, що все розуміють і не збираються шкодити, та щойно відчули себе господарями, почали грубіянити у відповідь.

Поступово окупанти створили на захопленій території нові «місцеві органи», але до парку руки у них не доходили аж до кінця літа. Востаннє охоронці заїхали в парк 28 серпня. Наступного дня до Андрія додому приїхали окупанти в масках.

― Забрали мене, вимагали співпрацювати, ― каже чоловік. ― Замотали очі скотчем, стрельнули біля вуха, ударили прикладом. Вивезли на кладовище, сказали, що шукають мені яму ― думав, там і лишуся. Але це ще нічого, легким переляком відбувся ― люди в їхніх камерах вмирали.

Найбільше Андрія гнітило саме очікування, що по нього прийдуть ― все-таки колишній начальник райвідділу поліції. Місцеві колаборанти здавали окупантам списки. А ще лякала відсутність звʼязку ― Андрій не знав, що із синами в Харкові, вони не знали, що з батьками.

― Ми пекли вдома хліб, мали консервацію. Надіялися, що ось-ось нас звільнять наші війська, ― згадує Андрій. ― Щодня літали вертольоти, літаки, усі ці їхні БТРи, БМП, САУ ходили. Із боєприпасами ― по чиєсь життя їздили, гади. Але спершу тих машин було в колонах по 30, потім по 20, по пʼять. А потім вони почали тягати свою розбиту техніку. Нас це радувало.

Андрій не виїжджав з окупації, бо переживав за майно парку і сподівався, що окупація все ж таки не затягнеться надовго. Згодом місцеві колаборанти забрали службове авто, а потім вимагали в Андрія віддати ключі від будівлі адміністрації парку.

― Я сказав: «Хай лобами двері ламають», ― розповідає Андрій. Ключі він не віддав, і того ж вечора вивіз і сховав компʼютери та документи.

Олександр Кузьмін / «Бабель» Олександр Кузьмін / «Бабель» Олександр Кузьмін / «Бабель» Олександр Кузьмін / «Бабель»

Але окупанти все ж поселилися в парку, і вже після цього Андрій вирішив виїхати. Це можна було зробити тільки через росію, але Андрія з дружиною двічі не пропускали, коли дізнавалися, що один син ― слідчий, а другий ― прикордонник. Виїхали тільки 4 вересня.

― А через два дні контрнаступ почався. [Якби знав], терпів би, ― говорить Андрій.

Зараз у парку працює бухгалтерія, науковий відділ опрацьовує зібрані дані, у деокупованому селі лишилися водій та інспектор охорони. Ще двоє працівників ― на окупованій території. Решта виїхали. Також у парку думають, що робити з будівлею, куди влучила ракета. Але це вирішать вже після того, як закінчаться бойові діі та розмінують сам парк. Поки що невідомо, наскільки він постраждав. Місцеві кажуть, що були «прильоти» в ліс, річку, а територію замінували «пелюстками».

― Природа з цими негараздами справиться, ― каже Андрій. ― Звісно, наслідки є: і рибу поглушило, і тварини територію парку покинули. Оцінок щодо втрат ще немає, бо парк повністю поки не звільнили. Там фронт зараз. Оцінювати втрати будемо після розмінування. Спершу ― екологічні стежки, потім туристичні маршрути, місця відпочинку, а потім вже всю територію.

Максим. Дворічанський парк

Максим ― науковий співробітник парку вже три роки. Він вивчав абіотичні середовища ― наприклад, вимірював температуру, вологість, хмарність. Також досліджував поширення видів у парку. Період із квітня до вересня мав бути найбільш насиченим. Окрім звичної програми «Літопис природи», Максим збирався вперше досліджувати паразитичних комах ― розробляв план, виготовляв обладнання. Дослідження він все-таки провів, проте геть не так, як розраховував.

― Двадцять першого лютого ми обстежували ділянку з незаконною вирубкою. Це був мій останній виїзд у парк, ніщо не натякало на серйозність наступних днів, ― говорить Максим.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Після вторгнення Максим вирішив не виїжджати. Каже:

― Росіяни їздили пʼяні на БТРах і танках, влаштовували перегони, стріляли в людей, чавили їх. Як дикуни. Я до останнього не вірив, що таке може бути, але я був шокований.

― Я ходив із фотоапаратом, бо як інакше зафіксувати спостереження? ― продовжує він. ― Коли вони [росіяни] вперше мене зупинили і я сказав, що фотографую комах, вони просто з мене поржали та відпустили.

Удруге теж без проблем відпустили, а втретє вже в самому парку довго перевіряли документи, дізнавалися, чи місцевий, обшукували. Максим боявся ― по-науковому сухо каже, що «стресував», але все одно разом з колегою ходив до парку.

― Не було звʼязку, телебачення, а я йшов на природу і ставало легше, ― говорить Максим. ― Як завжди. То це й дослідження були, і спосіб вийти із зони стресу.

Тільки жалкував, що не може спостерігати за весняним прокиданням парку ― це найцікавіший період. Але за вказівкою Андрія повноцінні дослідження не проводили. Тож найбільше спостережень було за росіянами у природі ― із часом Максим помітив, що їздять вони рідше, а між їхніми рейдами можна просуватися умовно непоміченим.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Та все одно це було небезпечно. Оскільки парк розташований у долині, між пагорбами там низько літали гелікоптери, інколи по 20 вильотів на добу. Травневих хмар над парком майже не було ― лише штучні від літаків.

На початку вересня Дворічну деокупували, і 17 вересня Максим виїхав до Києва. Тепер він опрацьовує зібрані дані про комах і впевнений, що вони, попри зміни в самому парку, є цінними. Також він працює з даними, зібраними в попередні роки ― раніше на їх обробку бракувало часу. Звільнятися з парку Максим не планує.

Максим Остапенко. «Хортиця»

― У нас екологічна культура взагалі погано розвинена, але те, що відбувається в умовах війни, ― це жах космічних масштабів, ― говорить Максим Остапенко, генеральний директор національного заповідника «Хортиця». Із 25 лютого в заповіднику він буває нечасто ― Максим служить у ЗСУ.

«Хортиця» ― історико-культурний заповідник, що підпорядковується Міністерству культури. Проте на його території є природоохоронні обʼєкти, що входять до заказника «Дніпровські пороги». Це природний транзитний пункт для птахів, тварин, нересту риб. Тож у заповіднику є пʼять наукових співробітників, які працюють за природничим напрямом. Також «Хортиця» входить до «Смарагдової мережі» та має філію в Херсонській області, яку лише нещодавно звільнили.

― Ми ― заповідник посеред обласного індустріального гіганту. Диво, як природа збереглася в місті. Напевно, це єдиний приклад в Україні, коли природа в таких умовах продовжує розвиватися за власною логікою, ― каже Максим. ― Але ми фактично у прифронтовому місті.

Зараз заповідник закритий. Із квітня в острів регулярно влучають ракети саме через близькість до ГЕС та інших важливих обʼєктів у Запоріжжі.

Оскільки на Хортиці немає відвідувачів і браконьєрів, тварини, як-от олені та козулі, почуваються більш вільно. Також значно поменшало підпалів і пожеж ― за 8 місяців сталася лише одна через збиту ракету. Однак спецрахунок заповідника, з якого фінансували наукові дослідження, через відсутність туристів порожній, місцева влада коштів на охорону природи зараз теж не виділяє.