Тексти Війна. У деокупованому Херсоні почали відновлювати звʼязок, а окупанти посилюють оборону навколо Мелітополя і скорочують кількість військ у містах на лівобережжі Херсонщини. День 264: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 14 листопада 2022 Жителі Херсону святкують деокупацію разом із українськими військовими на центральній площі міста, 13 листопада 2022 року. Getty Images Почалася двісті шістдесят четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 13 листопада — читайте тут.