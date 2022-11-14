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Війна. У деокупованому Херсоні почали відновлювати звʼязок, а окупанти посилюють оборону навколо Мелітополя і скорочують кількість військ у містах на лівобережжі Херсонщини. День 264: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. У деокупованому Херсоні почали відновлювати звʼязок, а окупанти посилюють оборону навколо Мелітополя і скорочують кількість військ у містах на лівобережжі Херсонщини. День 264: онлайн

Жителі Херсону святкують деокупацію разом із українськими військовими на центральній площі міста, 13 листопада 2022 року.

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Почалася двісті шістдесят четверта доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 13 листопада — читайте тут.