Як австралійці билися в Галліполі, американці пережили облогу в Аргонському лісі, а латвійці опинилися між двох вогнів. «Бабель» зібрав 11 фільмів про Першу світову, які варто подивитися (після «На Західному фронті без змін»)

«Галліполі»

Про що фільм. 1915 рік, Австралія. Юнаки Арчі та Френк знайомляться на змаганнях з бігу. Першим до фінішу приходить Арчі з більш заможної родини, але віддає призові гроші бідному Френку. Хлопці стають друзями та вирішують разом записатися до АНЗАК ― Австралійського і новозеландського армійського корпусу, який воював у Першу світову під командуванням британців. Після підготовки в Єгипті Арчі та Френк опиняються в Туреччині, де беруть участь у Дарданелльській операції, катастрофічній для військ Антанти. Перша половина фільму описує життя в Австралії на початку ХХ століття, друга ― хроніку провалу операції.

Фільм отримав вісім премій Австралійського кіноінституту ― найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий сценарій, Мел Гібсон як найкращий актор, Білл Гантер як найкращий актор другого плану, а також за операторську роботу, монтаж і звук. А ще номінувався на «Золотий Глобус» як найкращий закордонний фільм.

Gallipoli / 1981 / Австралія / режисер — Пітер Вір / у головних ролях — Мел Гібсон, Марк Лі, Гарольд Гопкінс, Білл Гантер / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

«Мій хлопчик Джек»

Про що фільм. Фільм заснований на однойменній пʼєсі Девіда Хейга, який у фільмі зіграв письменника Редьярда Кіплінга. Назву стрічки взято з вірша Кіплінга. Головний герой ― син письменника Джон Кіплінг, який зник безвісти 27 вересня 1915 року під час Битви при Лоосі у Франції. Джона через поганий зір не хотіли брати в армію, але батько підтримував бажання сина піти добровольцем і знайшов для нього місце в Ірландській гвардії.

Кіплінг довго шукав Джона чи хоча б його тіло. Але частково ідентифікувати рештки вдалося лише у 1992 році. Не знайшовши Джона, Кіплінг став співорганізатором Комісії з військових поховань країн Співдружності, яка зʼясовувала долю загиблих і зниклих безвісти британських солдатів. Вірш My Boy Jack присвячений всім батькам, які втратили дітей на війні, але не заснований саме на обставинах загибелі Джона. Є версія, що прототипом ліричного героя був Джек Корнвелл ― 16-річний британський моряк, який загинув у 1916-му.

Стрічка отримала премію BAFTA за найкращий грим і ще низку нагород.

My Boy Jack / 2007 / Велика Британія / режисер — Браян Кірк / у головних ролях — Денієл Редкліфф, Девід Хейг, Кім Кетролл / тривалість — 1 година 33 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

«Бойовий кінь»

Про що фільм. Екранізація однойменного дитячого роману 1982 року британського письменника Майкла Морпурго. Історія Першої світової війни очима англійського коня на прізвисько Джої. Його першим господарем був хлопчик Альберт, але батькові хлопця довелося продати Джої, щоб виплатили борг своєму лендлорду. Кінь потрапляє на фронт, де його новими власниками стають то британці, то німці, то французька дівчинка Емілі та її дідусь. Аж поки Джої, уже під кінець війни, знову не зустрічає Альберта, який підріс і сам пішов воювати.

Фільм отримав премію «Супутник» за найкращу операторську роботу та безліч різних номінацій: шість на «Оскар», пʼять на BAFTA та по дві на «Сатурн» і «Золотий Глобус».

War Horse / 2011 / США / режисер — Стівен Спілберг / у головних ролях — Джеремі Ірвін, Емілі Вотсон, Бенедикт Камбербетч, Том Гіддлстон / тривалість — 2 години 26 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, 74% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

«Щасливого Різдва»

Про що фільм. Стрічка розповідає про реальне історичне явище ― різдвяні перемирʼя 1914 року між солдатами Антанти та німцями на Західному фронті. На деяких ділянках фронту солдати виходили з окопів, щоб привітати одне одного з Різдвом, обмінятися сувенірами, разом випити та пограти у футбол. А ще ― обмінятися тілами загиблих. Командування всіх армій засудило таку поведінку, тому в 1915 році різдвяні перемирʼя стали поодинокими, у 1916-му майже зникли ― після жорстоких битв із застосуванням отруйних газів вони вже були неможливими для більшості солдатів.

За сюжетом стрічки перед Різдвом на німецькі позиції прибуває оперна співачка Анна Соренсен, бо там служить її чоловік ― співак Ніклаус Шпрінк. Свято поступово переростає в імпровізований концерт із різдвяними піснями. Аж раптом з британських позицій мелодію починає підтримувати шотландська волинка.

Стрічка отримала приз Міжнародної федерації кінопреси на кінофестивалі у Вальядоліді, приз глядацьких симпатій на кінофестивалі в Лідсі та багато номінацій, зокрема на «Оскар» і BAFTA як найкращий іноземний фільм, на «Золотий Глобус» і шість номінацій на премію «Сезар».

Joyeux Noël / 2005 / Франція / режисер — Крістіан Каріон / у головних ролях — Діана Крюгер, Алекс Фернс, Даніель Брюль, Гійом Кане, Бенно Фюрманн / тривалість — 1 година 56 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

«Кінець шляху»

Про що фільм. Екранізація однойменної пʼєси 1928 року англійського драматурга та письменника, ветерана Першої світової Роберта Седріка Шеріффа. Молодий лейтенант Райлі, син генерала, служить під командуванням свого шкільного приятеля капітана Стенхоупа. Капітан ― хоробра і чесна людина, його поважають солдати. Але роки війни вже майже зламали Стенхоупа ― він пиячить. Райлі, капітан та інші британські вояки проводять час в окопах у Північній Франції, очікуючи наступу німців. Дванадцятого березня 1918 року німці йдуть у свій останній у цій війні великий Весняний наступ, і позиції загону Стенхоупа одними з перших опиняються у них на шляху.

Це вже не перша екранізація пʼєси Шеріффа. Були ще однойменні британські стрічки 1930 та 1988 років, німецька «Інша сторона» 1931-го й фільм «Аси в небі» 1976 року, який частково використовував сюжет пʼєси.

Journey's End / 2017 / Велика Британія / режисер — Сол Дібб / у головних ролях — Ейса Баттерфілд, Сем Клафлін, Пол Беттані, Том Старрідж / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 72% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

«До побачення там, нагорі»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 2013 року французького письменника Пʼєра Леметра. В останні дні Першої світової лихий лейтенант Прадель відправляє солдатів у безглузду атаку на вірну загибель. Едуар, художник із родини мільйонера, рятує життя іншого солдата, колишнього бухгалтера Альбера. Але сам Едуар важко поранений ― його обличчя понівечене. Він не хоче повертатися до батька, тому ховає обличчя під маскою та починає писати картини про війну. Поступово його творчість стає дуже популярною, а контактувати із зовнішнім світом Едуару допомагає Альбер. Одного дня вони дізнаються, що лейтенант Прадель задумав фінансову аферу, повʼязану з похованням солдатів.

Фільм отримав чотири премії «Сезар» ― за режисуру, адаптований сценарій, операторську роботу та костюми, і багато номінацій на інші премії.

Au revoir là-haut / 2017 / Франція, Канада / режисер — Альбер Дюпонтель / у головних ролях — Науель Перес Біскаярт, Альбер Дюпонтель, Лоран Лафітт / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

«Ескадрилья «Лафаєт»

Про що фільм. У 1916 році Франція створює ескадрилью «Лафаєт», до якої приєднуються пілоти-добровольці зі США. Їх тренують капітан Жорж Тіно та досвідчений пілот-ас Рід Кесседі. Один з добровольців, Блейн Роулінгс, знайомиться з місцевою дівчиною Люсьєн, і у них починається роман. Під час перших бойових вильотів пілотів ескадрильї тероризує німецький ас на прізвисько «Чорний Сокіл». Роулінгс починає шукати зустрічі з ним у повітрі.

Фільм отримав три номінації на премію «Сатурн».

Flyboys / 2006 / США / режисер — Тоні Білл / у головних ролях — Джеймс Франко, Мартін Гендерсон, Девід Еліссон, Жан Рено / тривалість — 2 години 19 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

«Капітан Конан»

Про що фільм. Капітан Конан ― командир роти альпійських єгерів, відомий своєю доблестю, чесний, прямий, але жорстокий. Його рота веде розвідку на території Болгарії, постійно ходить у вилазки за лінію фронту і ніколи не бере полонених. Але в листопаді 1918 року війна закінчується. Завдання французів тепер ― патрулювати кордони Румунії, бо країни Антанти починають операції на території України, щоб запобігти встановленню там радянської влади. Конан та його бійці не можуть зупинитися, їм нудно, тому вони влаштовують вилазку, яка переростає у пограбування румунського нічного клубу, під час якого гинуть дві жінки. Тепер Конана має судити трибунал, у складі якого його друг лейтенант Норберт.

Фільм отримав дві премії «Сезар» ― за режисуру та найкращу чоловічу роль (Філіп Торретон), а також багато інших нагород і номінацій.

Capitaine Conan / 1996 / Франція / режисер — Бертран Таверньє / у головних ролях — Філіп Торретон, Самюель Ле Б'ян, Бернар Ле Кок / тривалість — 2 години 9 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 7,3.

«Загублений батальйон»

Про що фільм. Осінь 1918 року, на півночі Франції починається Мез-Аргонська операція ― масштабний наступ військ Антанти та найбільша операція армії США в Першій світовій. Загалом вона була успішною ― американцям і французам вдалося зламати німецьку оборону, кайзерівська армія відступила. Але в битвах загинули майже 120 тисяч американців.

Фільм розповідає про реальний епізод цієї операції, коли батальйон майора Чарльза Віттлсі опинився в оточенні в Аргонському лісі. Пʼять днів німці штурмували позиції американців, пропонували здатися в полон, але Віттлсі відмовляв. Коли на шостий день прибуло підкріплення, із 500 бійців Віттлсі живими залишилися лише 194. У перші дні облоги батальйон через помилку потрапив під вогонь американської ж артилерії. Ситуацію врятувала поштова голубка Шер Амі, яка доставила повідомлення від Віттлсі у штаб, хоча німці стріляли в неї та поранили у груди, око та лапу.

Фільм отримав нагороду Motion Picture Sound Editors за найкращий звуковий монтаж на телебаченні та три номінації на «Еммі».

The Lost Battalion / 2001 / США / режисер — Рассел Малкехі / у головних ролях — Рік Шродер, Філ Маккі, Джеймі Гарріс, Джей Родан / тривалість — 1 година 28 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 7,0.

«Віхола душ»

Про що фільм. Матір молодого Артурса Ванагса вбивають німці під час окупації в 1914 році. Разом із братом і батьком вони вирішують помститися та вступають до лав Латиських стрільців Російської імператорської армії. На фронтах Першої світової брат і батько Артурса гинуть. Він повертається додому, але війна для нього не закінчується ― імперія розвалилася, тож тепер треба знов обирати сторону між новоствореною Латвійською республікою, прорадянськими та пронімецькими силами.

Фільм отримав шість нагород Національного латвійського кінофестивалю «Великий Кристап» ― як найкращий фільм, за режисуру, операторську роботу, грим, музику і монтаж.

Dvēseļu putenis / 2019 / Латвія / режисер — Дзінтарс Дрейбергс / у головних ролях — Ото Брантевич, Мартінш Вілсонс, Резія Калниня / тривалість — 2 години / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, від глядачів немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Бонус: документальний фільм «Вони не постаріють»

Про що фільм. Пітер Джексон зробив цю стрічку до 100-ліття завершення Першої світової війни. Вона складається з архівних кадрів з Імперського воєнного музею у Лондоні, деякі з них до премʼєри фільму публічно ніколи не демонструвалися. Більшість кадрів розфарбували та доповнили аудіозаписами інтервʼю з ветеранами Першої світової.

Фільм отримав премію Golden Reel Awards за найкращий звук і номінацію на BAFTA.

They Shall Not Grow Old / 2018 / Велика Британія, Нова Зеландія/ режисер — Пітер Джексон / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 99% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

У фільмах є місце художнім вигадкам, але всі вони засновані на правді про війну, яку збирають історики та журналісти. Підтримайте «Бабель»: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: [email protected].