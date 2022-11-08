Тексти Війна. В Україну прибули нові системи ППО, уряд забрав для потреб армії пʼять стратегічних підприємств, а окупанти змушують жителів Херсонщини евакуюватися. День 258: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 8 листопада 2022 Прапори України та Євросоюзу біля зруйнованої російськими снарядами школи в місті Авдіївка у Донецькій області, 7 листопада 2022 року. Reuters Почалася двісті пʼятдесят восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 7 листопада — читайте тут.