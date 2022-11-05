Що подивитися у вихідні. «Енола Холмс 2» із Міллі Боббі Браун, новий сезон «Титанів» та драма про сенс життя солдата після війни з Дженніфер Лоренс

Пригодницький детектив «Енола Холмс 2»

Про що фільм. Друга частина пригод сестри Шерлока Холмса, Еноли, заснована на романах американської письменниці Ненсі Спрингер, яка починала з фанфіків на творчість Артура Конан Дойля. У першому фільмі Енола випадково опиняється в центрі загадкових подій, пов’язаних зі зникненням її матері. На початку другого вона вже детектив і самостійно береться за нову таємничу справу, коли молода дівчина Бессі просить знайти свою зниклу сестру Сару.

Enola Holmes 2 / Netflix / режисер — Гаррі Бредбір / у головних ролях — Міллі Боббі Браун, Генрі Кавілл, Девід Тьюліс, Гелена Бонем Картер / тривалість — 2 години 10 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 72% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert пише, що друга частина краща за першу, бо головна героїня вже нам знайома, тому у фільмі менше часу йде на пояснення й більше — на дію. CNN також називає фільм більш вишліфованим, хоча вважає, що екшну там навіть забагато.

Документальний мінісеріал «Убивця Саллі»

Про що серіал. Саллі Макніл служила в морській піхоті, була відомою бодібілдеркою, вигравала чемпіонати та знімалася в рекламі. Її чоловік Рей Макніл також був бодібілдером. На День святого Валентина 1995 року Саллі двічі поцілила в Рея з рушниці. Її заарештували та засудили на строк від 19 років до довічного ув’язнення. Було кілька апеляцій, суд другої інстанції скасував вирок, але Верховний суд США все-таки підтвердив його, і Саллі поїхала до в’язниці. Вона вийшла на свободу лише у 2020 році. Документальний серіал розповідає про її подружнє життя, обставини вбивства Рея, домашнє насильство та темну сторону бодібілдингу, яка межує із секс-роботою.

Killer Sally / Netflix / режисерка — Нанет Берштейн / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал фокусується на юридичних аспектах і лише побіжно зачіпає багато цікавіші моральні та гендерні питання. Decider рекомендує подивитися серіал, бо він як мінімум зачіпає цікаву тему «внутрішньої кухні» бодібілдингу.

Супергеройський серіал «Титани» — четвертий сезон

Про що серіал. Серіал від DC Comics, заснований на їхній франшизі Teen Titans. Учень Бетмена Дік Грейсон, відомий як Робін та Найтвінг, втратив кількох друзів у боротьбі з антигероєм Дезстроуком, зламався психологічно й тепер ловить простих злочинців у Детройті. Одного разу до нього звертається дівчина Рейчел Рот, яка розповідає, що її матір убив таємничий незнайомець, який тепер женеться за нею. Дік вирішує допомогти.

Titans / HBO Max / шоуранери — Аківа Голдсман, Джефф Джонс і Грег Берланті / у головних ролях — Брентон Твейтс, Анна Діоп, Тіган Крофт, Раян Поттер / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 72% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Оглядач на Fansided вважає, що в четвертому сезоні серіал став похмурішим та ближчим до тієї екранізації Teen Titans, якої фанати чекали від початку. Comicbook пише, що акторський склад дедалі краще працює як єдине ціле.

Романтична драма «Мій поліцейський»

Про що фільм. Фільм за мотивами однойменного роману 2012 року британської письменниці Бетан Робертс. Брайтон, 1990-ті. Немолода пара — колишній поліцейський Том та його дружина Меріон — приєднуються до волонтерської програми, щоб доглядати за Патріком, який пережив інсульт. То була ініціатива Меріон, а Том був проти. Том знає Патріка — 40 років тому в них був роман, який вони приховували, бо гомосексуальні стосунки в Англії були кримінальним злочином.

My Policeman / Amazon Prime / режисер — Майкл Ґрандадж / у головних ролях — Гаррі Стайлс, Емма Коррін, Девід Доусон / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 41% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Guardian називає фільм тендітною мелодрамою про придушення власних почуттів. IGN пише, що стрічка не така переконлива, якою могла б бути.

Психологічна драма «Міст через озеро»

Про що фільм. Ліндсі служила в інженерних військах та отримала тяжку травму голови в Афганістані. Повернувшись додому, вона проходить курс реабілітації, доглядає за старенькою мамою та намагається виховувати наркозалежного брата. Щоб заробити грошей, Ліндсі влаштовується прибиральницею басейнів. Якось вона знайомиться з автомеханіком Джеймсом, що втратив ногу та проходить через власне пекло.

Causeway / Apple TV+ / режисерка — Ліла Нойгебауер / у головних ролях — Дженніфер Лоренс, Браян Тайрі Генрі, Саміра Вайлі / тривалість — 1 година 32 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що фільм досить тонкий, але водночас персонажі недостатньо пропрацьовані. IGN вважає роль Ліндсі найпотужнішою роботою Дженніфер Лоренс за останні роки.

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