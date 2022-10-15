Що подивитися у вихідні. Екранізація роману «Шантарам» із Чарлі Ханнемом, трилер «Наглядач» від Раяна Мерфі та приквел серіалу «Надприродне»

Містичний серіал «Вінчестери»
Про що серіал. Приквел серіалу «Надприродне». Дін Вінчестер, роль якого знову виконує Дженсен Еклз, розповідає історію своїх батьків Джона та Мері. У 1972 році Джон Вінчестер повертається з війни у Вʼєтнамі до свого рідного Канзасу. Там він зустрічає Мері та потрапляє у вир загадкових подій, дізнається про існування надприродного і вбиває свого першого демона. Джон отримує лист від свого батька Генрі, який стає стартовою точкою обох серіалів.
Що кажуть критики. Daily Beast критикує персонажів Джона і Мері та каже, що як головні герої вони сильно не дотягують до Діна й Сема в оригінальному серіалі. Variety вважає, що повернутися у світ Вінчестерів все-таки дуже комфортно, а серіал має великий потенціал.
Пригодницький серіал «Шантарам»
Про що серіал. Екранізація однойменного роману австралійського письменника Грегорі Девіда Робертса. 1980-ті, головний герой Дейл тікає з вʼязниці в Австралії та з фальшивим паспортом їде до Індії. Він представляється як Ліндсей Форд і заводить багато знайомств у Бомбеї, придумує кілька схем збагачення, бере участь у різних махінаціях разом з місцевим криміналітетом. І поступово дедалі більше дізнається про Індію та її культуру.
Що кажуть критики. The Guardian каже, що серіал поки виглядає як непоганий трилер, однак більшість пригод тільки обіцяє, але не показує. The Hollywood Reporter називає його добре зіграним і спродюсованим, проте недостатньо продуманим і цілісним.
Мінісеріал-трилер «Наглядач»
Про що серіал. Сімʼя Бреннок — Дін, Нора і двоє дітей — переїжджає до великого будинку своєї мрії в Нью-Джерсі. Але атмосфера в передмісті виявляється не такою, як вони очікували: сусіди поводяться дивно, слідкують за тим, що відбувається в домі Бренноків і не дуже хочуть спілкуватися. Одного разу Дін і Нора отримують анонімний лист від Наглядача — незнайомця, який стверджує, що постійно стежить за ними. Дін винаймає приватного детектива, щоб розібратися в ситуації. А Нора починає підозрювати, що лист написав сам Дін. Мінісеріал заснований на реальних подіях, які відбувалися у Вестфілді (Нью-Джерсі) у 2014 році.
Що кажуть критики. Оглядач на RogerEbert пише, що серіалу варто було сконцентруватися на одній ідеї, натомість шоуранери перевантажили його непотрібними елементами. Variety вважає, що серіал має чотирьох гарних персонажів — подружжя Бренноків, детектива та рієлтора, і безліч пласких.
Романтична комедія «Розалін»
Про що фільм. Екранізація роману When You Were Mine 2012 року американської письменниці Ребекки Серл, який, своєю чергою, заснований на пʼєсі «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра. Відому історію кохання цього разу розповідають з точку зору кузини Джульєтти — Розалін. Вона теж була закохана в Ромео, а він проводив із нею час, але потім обрав Джульєтту. Розалін починає свою боротьбу, щоб повернути Ромео.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що ця стрічка навряд стане однією з класичних шекспірівських екранізацій, але точно подарує глядачам багато гарних емоцій. Variety хвалить фільм, однак вважає, що йому б не завадило більше непристойності — якщо вже модернізувати класику, то можна зайти й трохи далі.
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