Скільки років Роман Шухевич керував УПА? Які в нього були псевдоніми? Не забули, що він був ще й успішним бізнесменом? Тест «Бабеля» та Uklon про видатного українського повстанця Шухевича

На 14 жовтня в Україні припадає аж три свята. Перше релігійне — Покрова Пресвятої Богородиці, друге — День українського козацтва, третє доволі молоде — День захисників і захисниць України. А ще 14 жовтня вважається днем заснування Української повстанської армії. І вона не була б тією УПА без одного зі своїх найталановитіших очільників — Романа Шухевича, який до останнього боровся за вільну і незалежну Україну. А ви знали, що він був не лише військовим і політичним лідером, але й талановитим музикантом та успішним бізнесменом? А чим займалася його компанія? Усі його підпільні псевдоніми памʼятаєте? Перевірте свої знання про Романа Шухевича в цьому тесті разом із сервісом Uklon. Адже Uklon теж народжений в Україні та допомагає армії, волонтерам і взагалі всім українцями не зупинятись перед російською навалою, а рухати свою країну вперед!