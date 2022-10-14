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Скільки років Роман Шухевич керував УПА? Які в нього були псевдоніми? Не забули, що він був ще й успішним бізнесменом? Тест «Бабеля» та Uklon про видатного українського повстанця Шухевича

Автор:
Сергій Пивоваров
Дата:
Скільки років Роман Шухевич керував УПА? Які в нього були псевдоніми? Не забули, що він був ще й успішним бізнесменом? Тест «Бабеля» та Uklon про видатного українського повстанця Шухевича

Kate Ban / «Бабель»

На 14 жовтня в Україні припадає аж три свята. Перше релігійне — Покрова Пресвятої Богородиці, друге — День українського козацтва, третє доволі молоде — День захисників і захисниць України. А ще 14 жовтня вважається днем заснування Української повстанської армії. І вона не була б тією УПА без одного зі своїх найталановитіших очільників — Романа Шухевича, який до останнього боровся за вільну і незалежну Україну. А ви знали, що він був не лише військовим і політичним лідером, але й талановитим музикантом та успішним бізнесменом? А чим займалася його компанія? Усі його підпільні псевдоніми памʼятаєте? Перевірте свої знання про Романа Шухевича в цьому тесті разом із сервісом Uklon. Адже Uklon теж народжений в Україні та допомагає армії, волонтерам і взагалі всім українцями не зупинятись перед російською навалою, а рухати свою країну вперед!

Більше цікавих фактів про Романа Шухевича ви можете дізнатись у відео, яке ми також зробили за підтримки сервісу Uklon.