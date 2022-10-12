Осінні Нью-Йорк, Дублін, скандинавська провінція та навіть Мексика. «Бабель» зібрав 10 головних осінніх фільмів (і додав один мультфільм, який ви захочете передивитися, навіть якщо вже бачили)

Музичний фільм «Одного разу»

Дублінський вуличний музикант, який заробляє ремонтом пилососів, випадково знайомиться з дівчиною-квіткаркою. Виявляється, що вона також пише музику, але майже нікому про це не розповідає. Його чекають карʼєра в Лондоні та колишня дівчина, з якою він планував поновити стосунки. У неї є донька та чоловік, що тимчасово з ними не живе, але хоче повернутися. Перший демозапис своїх пісень музикант вирішує зробити в Дубліні та просить квіткарку допомогти.

Головні ролі зіграли ірландський музикант Ґлен Хансард та чеська піаністка Маркета Ірґлова, вони ж разом написали більшість музики для фільму. Зокрема й композицію Falling Slowly, яка 2008 року отримала премію «Оскар». «Одного разу» став великим успіхом програми підтримки кінематографу в Ірландії — 75% бюджету фільму надала держава. Попри скромний бюджет у $150 тисяч стрічка стала дуже популярною і зібрала $20 млн по всьому світу. Ґлен Хансард та Маркета Ірґлова почали зустрічатися на зйомках фільму і були парою до 2009 року.

Once / 2007 / режисер — Джон Карні / у головних ролях — Ґлен Хансард та Маркета Ірґлова / тривалість — 1 година 25 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Класична драма «Солодкий листопад»

Ні, не рімейк 2001 року з Кіану Рівзом та Шарліз Терон, а класичний оригінал 1968 року. Рімейк більшість критиків вважає невдалим, і у 2002 році його навіть номінували на «Золоту малину» у категорії «Найгірший рімейк або продовження», а Рівз та Терон претендували на звання найгірших актора та актриси.

Британський бізнесмен Чарлі Блейк у Нью-Йорку знайомиться з Сарою Дівер, коли вони обоє складають іспит на водійські права. Чарлі намагається списати відповіді, і його виганяють. Пізніше вони зустрічаються знову і йдуть на побачення. Чарлі подобається Сара, але серйозних стосунків він не планує. Випадково Чарлі дізнається, що й Сара не планує зустрічатися з ним довго — вона зазвичай проводить з чоловіками рівно один місяць — щоб допомогти їм вирішити якусь проблему. Чарлі знайомиться з Річардом, який був її «жовтнем». Сам Чарлі — «листопад». На лихо, він починає закохуватися у Сару.

Sweet November / 1968 / режисер — Роберт Елліс Міллер / у головних ролях — Сенді Денніс, Ентоні Ньюлі, Теодор Бікель / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Байопік «Жовтневе небо»

Екранізація автобіографічного роману Rocket Boys: A Memoir Гомера Хікама-молодшого. Хікам — колишній аерокосмічний інженер НАСА, що «захворів» космосом ще у старшій школі. У 1957 році він жив у маленькому шахтарському містечку. Його батько був шахтарем, як інші чоловіки у родині, і хотів, щоб син теж продовжив сімейну справу. Але 17-річний Хікам почув по радіо, що Радянський Союз запустив перший супутник. Стартують космічні перегони. Хікам починає будувати власну ракету, залучає друзів та пише листи «батьку» американської космічної програми Вернеру фон Брауну. В якийсь момент йому доведеться довести власному батькові, що космос для нього важливіший за шахтарську справу.

October Sky / 1999 / режисер — Джо Джонстон / у головних ролях — Джейк Джилленгол, Кріс Купер, Лора Дерн / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Мелодрама «Коли Гаррі зустрів Саллі»

Осінь 1977 року, випускники Чиказького університету Гаррі Бернс та Саллі Олбрайт їдуть у Нью-Йорк разом, бо Гаррі зустрічається з Амандою, подругою Саллі. У дорозі вони спілкуються і дедалі більше подобаються одне одному. Але вже у Нью-Йорку Гаррі починає загравати з Саллі, їй це не подобається, і вона йде. Вони зустрічаються випадково через пʼять років, але і цього разу спілкування звертає не туди. Гаррі та Саллі зустрічатимуться ще кілька разів, з великими перервами, щоб спершу стати друзями, а потім таки відповісти на головне питання — хто вони одне для одного.

Фільм отримав премію BAFTA за найкращий сценарій та був номінований на «Оскар» у тій самій категорії. Посідає 23 місце у списку 100 найкращих комедій за версією Американського інституту кіно.

When Harry Met Sally… / 1989 / режисер — Роб Райнер / у головних ролях — Біллі Крістал, Мег Раян, Кері Фішер / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Трагікомедія «Чоловіки та дружини»

У Вуді Аллена немало фільмів про осінь у Нью-Йорку, але саме цей фільм він називав улюбленим. Сімейна пара Джек і Саллі приходить у гості до своїх друзів Гейба та Джуді, щоб повідомити про розлучення. Ця звістка парадоксально катастрофічно впливає на стосунки Гейба та Джуді, які починають розмірковувати про власний шлюб на прикладі друзів. Джек та Саллі вже починають сумніватися, що їм треба розлучатися, а от шлюб Гейба та Джуді стає дедалі примарнішим.

Фільм номінували на «Оскар» за найкращий сценарій, а Джуді Девіс претендувала на найкращу виконавицю жіночої ролі другого плану. Стрічка отримала премію BAFTA за найкращий сценарій.

Husband & Wives / 1992 / режисер — Вуді Аллен / у головних ролях — Вуді Аллен, Міа Ферроу, Джуді Девіс, Сідні Поллак / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Підліткова драма «Спілка мертвих поетів»

Осінь 1959 року, починається новий навчальний рік у престижній приватній школі «Велтон». Учнів зустрічає новий вчитель англійської мови та літератури Джон Кітінг, ексцентрична манера викладання якого допомагає деяким учням відкрити у собі любов до мистецтва, театру та поезії. Група учнів формує літературний клуб «Спілка мертвих поетів». Такий вже колись існував, і його членом був сам Кітінг. Але не всі учні та їхні заможні батьки в захопленні від театру та поезії, тому історія поступово повертає до трагедії.

Стрічка отримала дві премії BAFTA — як найкращий фільм та за найкращу музику. І «Оскар» за найкращий сценарій.

Dead Poets Society / 1989 / режисер — Пітер Вір / у головних ролях — Робін Вільямс, Роберт Шон Леонард, Ітан Гоук / тривалість — 2 години 8 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Драма «Правила виноробів»

Екранізація однойменного роману американського письменника Джона Ірвінга 1985 року. 1943 рік, у сиротинці Сент Клауд роблять підпільні аборти, і туди прибуває військовий Воллі Вортінгтон разом зі своєю вагітною дівчиною Кенді. Його скоро відправляють на фронт, тому Кенді має зробити аборт. Лікарю Ларчу асистує сирота Гомер Веллс, який виріс у цьому притулку. Гомер знайомиться з Воллі та Кенді, і вони запрошують його працювати у маєтку Вортінгтона, Сайдер Хаусі, що відомий своїми фруктовими садами та виробництвом сидру. Гомер погоджується, йому подобається життя у Сайдер Хаусі. Однак Воллі таки їде на фронт, а доктор Ларч умовляє Гомера повернутися до притулку.

Фільм отримав дві премії «Оскар» — за найкращий адаптований сценарій та чоловічу роль другого плану Майкла Кейна, премію Гільдії кіноакторів США за роль другого плану Кейна та багато інших нагород.

The Cider House Rules / 1999 / режисер — Лассе Халльстрьом / у головних ролях — Тобі Магвайр, Майкл Кейн, Шарліз Терон, Пол Радд / тривалість — 2 години 6 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 71% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Комедія «Вам лист»

Джо Фокс та Кетлін Келлі — конкуренти в книжковому бізнесі. Його книжкова мережа поступово поглинає її невеликий магазинчик. Кетлін ненавидить Джо, вважає його черствим та жорстоким ділком. Водночас і Джо, і Кетлін мають друзів, з якими переписуються в інтернеті й ніколи не бачилися наживо. Джо закоханий у загадкову Shopgirl, а Кетлін дедалі більше подобається спілкуватися з юзером NY152. Джо першим здогадується, що Shopgirl — це і є Кетлін, та намагається не видати себе. Бо саме має відбутися зустріч Джо та Кетлін як конкурентів на переговорах.

Це не перший голлівудський фільм з таким сюжетом. Першим подібним був «Магазинчик за рогом» 1940 року, на який «Вам лист» частково посилається. Але там дія відбувалася у зимовому Будапешті, а тут осінній Нью-Йорк. Схожий сюжет має мюзикл «Старого доброго літа» 1940 року, але там дія відбувається влітку в Чикаго. Літературна основа сюжету — пʼєса угорського драматурга Міклоша Лазло Parfumerie.

You’ve Got Mail / 1998 / режисерка — Нора Ефрон / у головних ролях — Том Генкс, Мег Раян, Паркер Поузі / тривалість — 1 година 59 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Чорно-біла трагікомедія «Френсіс Ха»

Знову осінь у Нью-Йорку. 27-річна Френсіс Халладей живе у Брукліні та мріє заробляти професійними танцями, хоча поки її зарплатня у танцювальній трупі дуже мала. Її сусідка по квартирі Софі поступово йде до успіху та переїжджає до престижнішого району. Життя Софі виглядає дедалі краще — вона їде до Токіо разом з нареченим. Френсіс тим часом у злиднях — у трупі її не цінують і не кличуть на виступи, тож вона змушена повернутися додому у Сакраменто і працювати офіціанткою. Весь цей час вона читає блог Софі про життя у Токіо. Але в якийсь момент вони зустрічаються, і Френсіс розуміє, що щастя та успіх Софі, якій вона заздрила, були дуже сумнівними.

Frances Ha / 2012 / режисер — Ной Баумбах / у головних ролях — Ґрета Ґервіґ, Мікі Самнер, Адам Драйвер / тривалість — 1 година 26 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Сімейна драма «Осіння соната»

Ева — дружина сільського пастора, проста жінка, що займається господарством. Однієї осені до неї в гості приїжджає її мати Шарлотта Андергаст — всесвітньо відома піаністка, дуже погордлива та холодна жінка, яка не бачила дочку сім років. Ева теж вміє грати на піаніно, але мати завжди скептично ставилася до її таланту. До приїзду матері Ева забирає з лікарні свою паралізовану сестру Гелену, яка майже не може говорити. Обидві сестри потребують любові Шарлотти, але їй вже запізно змінюватися.

Стрічка отримала премію «Золотий глобус» як найкращий закордонний фільм. Три премії Національної ради кінокритиків США — як найкращий закордонний фільм, Інгмар Бергман як найкращий режисер та Інгрід Бергман як найкраща актриса. Мав дві номінації на «Оскар» — за сценарій та жіночу роль Інгрід Бергман.

Höstsonaten / 1978 / режисер — Інгмар Бергман / у головних ролях — Інгрід Бергман, Лів Ульман, Лєна Нюман / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Бонус: анімаційний фільм «Коко»

У цьому мультфільмі немає знайомих європейських осінніх пейзажів, бо дія відбувається у Мексиці. Але це саме осіння історія: 1—2 листопада, на порозі зими, у країні святкують День мертвих, вважається, що цієї ночі душі пращурів відвідують нащадків.

Дванадцятирічний Мігель та його родина готуються до Дня мертвих. Мігель мріє бути музикантом, але батьки йому забороняють — його прапрадід-музикант колись покинув його прапрабабу та залишив її з дитиною жити в бідності. Але Мігель не відмовляється від своєї мрії. Коли на День мертвих відкривається прохід у потойбічний світ, він вирушає туди, щоб знайти дух свого кумира, відомого музиканта Ернесто де ла Круз. Провідником стає дух Ектор, який скоро зникне, бо його нащадки про нього забули.

Фільм отримав три великі премії як найкращий анімаційний — «Оскар», BAFTA та «Золотий глобус». Крім того, одержав «Оскар» та «Золотий глобус» за найкращу пісню.

Coco / 2017 / режисери — Лі Анкріч та Едріан Моліна / у головних ролях (озвучка) — Ентоні Гонсалес, Гаель Гарсія Берналь, Бенджамін Бретт / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Цієї осені нам усім особливо потрібно триматися разом. Підтримайте «Бабель»: 🔸 у гривні,🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon,🔸 PayPal: [email protected]