Що подивитися у вихідні. Новий Hellraiser, містичний «Опівнічний клуб» і «Нічний вовкулака», в якому Marvel заграє з класичними фільмами жахів

Містичний серіал «Опівнічний клуб»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману американського письменника Кристофера Пайка 1944 року. Юна Ілонка збирається вступати до коледжу, але дізнається, що хвора на рак. Її відправляють у Брайткліф — хоспіс для невиліковно хворих підлітків. Там вона знаходить нових друзів, разом з якими засновує «Опівнічний клуб» — закриту групу пацієнтів, які збираються в бібліотеці вночі, щоб розповідати моторошні історії. Підлітки жартома укладають угоду, що перший з них, хто помре, має надіслати іншим звістку з могили. Та й Брайткліф виявляється не таким вже безпечним місцем зі своїми секретами.

The Midnight Club / Netflix / шоуранери — Майк Фленеган і Лія Фонг / у головних ролях — Іман Бенсон, Іґбі Ріґні, Рут Кодд / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 9,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що центральний сюжет серіалу набагато цікавіший за історії, які члени клубу розповідають одне одному. IGN вважає серіал досить похмурим і страшним у рамках жанру, але критикує його непереконливий фінал.

Психологічний трилер «Найщасливіша дівчина на світі»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману американської письменниці Джессіки Нолл 2015 року. Ані Фанеллі — успішна жінка, авторка модного журналу. Вона заручена з Люком Гаррісоном IV — сином багатого аристократа. Ані випромінює впевненість, але насправді її зʼїдають і зводять з розуму травми минулого — у школі вона пережила масову стрілянину. Одного разу Ані запрошують на зйомки документального фільму про цю подію, але вона має ще одну таємницю.

Luckiest Girl Alive / Netflix / режисер — Майк Бейкер / у головних ролях — Міла Куніс, Фінн Віттрок, Скут Макнейрі, Конні Бріттон / тривалість — 1 година 55 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The New Your Times пише, що гра Міли Куніс витягує весь фільм. The Guardian пише, фільм навіть важко назвати трилером — у ньому немає особливих поворотів. Та й взагалі історія не досягає психологічних висот, яких могла б досягти.

Фільм жахів «Повсталий з пекла»

Про що фільм. Перезапуск франшизи Hellraiser, заснованої на творчості американського письменника Клайва Баркера. У новому фільмі все знову починається зі шкатулки Лемаршана — головоломки у формі куба, яка за певної конфігурації викликає з пекла сенобітів, демонів болю та насолоди, що колись були людьми. Цього разу шкатулка потрапляє до рук Райлі та Тревора, які живуть дрібними крадіжками. Вони познайомилися на програмі допомоги наркозалежним і намагаються позбутися згубної звички. Через шкатулку та прибуття сенобітів зникає Метт, брат Райлі. Вона вирішує розібратися, що відбувається, і повернути брата.

Hellraiser / Hulu / режисер — Девід Брукнер / у головних ролях — Одеса Азіон, Джеймі Клейтон, Дрю Старклі / тривалість — 2 години / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Polygon нагадує, що вдалими вважаються лише перші два фільми франшизи, і каже, що нова стрічка точно краща за решту вісім. IGN вважає кіно вдалим перезапуском, який прямо не наслідує оригінал естетично та не намагається його витіснити.

Телевізійний спешл «Нічний вовкулака»

Про що фільм. Невеликий телефільм, який є частиною Четвертої фази кіновсесвіту Marvel. У стрічці зʼявляється новий герой — перевертень Джек Рассел, який у коміксах фігурує з 1972 року. Фільм чорно-білий, знятий у манері американських фільмів жахів 1930-х. Однієї похмурої ночі таємна група мисливців на монстрів збирається у Храмі Кривавого каменю, щоб взяти участь у боротьбі за могутню стародавню реліквію.

The Werewolf by Night / Disney+ / режисер — Майкл Джаккіно / у головних ролях — Ґаель Ґарсія Берналь, Лора Доннеллі, Гаррієт Сенсом Гарріс / тривалість — 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. Variety вважає, що цей фільм — тріумфальна спроба Marvel відійти від звичних супергеройських наративів і заглибитися до інших жанрів. Polygon сподівається, що когось із глядачів це кіно надихне дізнатися більше про класичні фільми жахів старого Голлівуду.

