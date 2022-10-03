«Раніше українською мовою було немодно спілкуватися». Депутат у Харківській області та волонтерка з Лисичанська розповідають, як війна змінила їх та переселенців — монологи

Костянтин Лиганенко, Нова Водолага, 26 років

Депутат Нововодолазької територіальної громади, засновник ГО «Наступне покоління 21», помічник народного депутата, учасник координаційної ради при Харківській ОВА, координатор по Харківській області проєкту «СИЛА», керівник і засновник Нововодолазького гуманітарного штабу.

У Нововодолазькій громаді у 2021 році налічувалося приблизно 25 тисяч людей. З початком повномасштабного вторгнення додалося ще 10,5 тисячі переселенців — тобто майже половина від довоєнного населення.

Ми не знали, що буде повномасштабне вторгнення. Перший день був дуже стресовий, а потім вже почали думати раціонально. Ми завжди займалися допомогою людям, знали, як правильно організувати процеси. Всім було важко, я досі згадую 24 лютого і виступ президента Зеленського. Я тоді сидів і думав — почалася війна, а я просто не готовий, як і ніхто не був готовий. Так, військова техніка переміщалася ще до 24 лютого, але в те, що буде повномасштабне вторгнення, не вірили.

Костянтин Лиганенко. YouTube / «Бабель»

Ми знали, що можемо зробити. Зʼявилися блокпости в громаді, допомога армії, і все пішло-поїхало. У березні я бачив по людях, що їм ще трохи неспокійно, а от у квітні вже стало краще. Сьогодні всі адаптувалися до того, що є війна, всі допомагають у громаді.

Я вважаю, що молодь має йти в політику. Я в девʼятнадцять років пішов балотуватися на посаду селищного голови. Всі мені казали: «Камон, тобі девʼятнадцять років, як ти можеш?». Я відповідав: «Ну, мені хочеться». Після цього в нас були вибори до громади, мене обрали депутатом — я взяв найкращий результат.

Костянтин Лиганенко. YouTube / «Бабель»

Я вважаю, що треба боротися з бюрократією, нести зміни. Це теж вміння — заповнювати документи, розбиратись, шукати, хто це буде робити в команді. У моїй команді люди різного віку, є і молодь від 14 років — я знаю, що можу їм довіряти. Ейджизм теж можна вважати частиною бюрократії. Якщо людині небагато років, то до неї ставляться інакше, на неї скидають якісь неприємні задачі, яких вона не розуміє, їй стає важко. І з цим теж треба боротися.

Анна Рясна, Дніпро, 31 рік

Директорка Луганського обласного центру підтримки молодіжних ініціатив.

Ще з 2014 року в Лисичанську я працювала з вимушено переміщеними особами, роздавала гуманітарну допомогу. З Лисичанська я виїхала 24 лютого 2022 року, тому що мій чоловік — військовослужбовець. У нього був наказ стати до служби у Дніпрі, де військових розподіляли, хто куди поїде. Я не хотіла, але чоловік наполіг на тому, щоб ми разом з дитиною поїхали у Дніпро.

На Луганщині залишилося дуже багато знайомих та близьких людей. Тому я почала разом з іншим волонтерами допомагати цивільним людям ліками, продуктами харчування. Потім долучилися різні партнерські організації, які надавали гуманітарну допомогу, а ми відправляли її на Луганщину.