«Добу тіло лежало за стіною, поки сусідка не повернулась і не поховала матір у братській могилі». Валерія з Маріуполя була доглядальницею, залишилася з підопічним і потрапила в окупацію — монолог

1.

Про початок повномасштабного вторгнення я, як багато хто, дізналася з соцмереж. Не панікувала: з урахуванням заяви путіна про визнання «днр» та «лнр» в межах Донецької й Луганської областей та загострення ситуації по всій лінії розмежування було очевидно, що щось буде. У магазинах одразу вишикувалися черги: люди купували все. Я собі випросила вільних пів дня на роботі, пішла скупитися. Якби знала, що попереду три місяці виживання, купила б свічки та якісь консерви, а не просто кілограм фаршу й трохи овочів. Ніхто не знав, як воно буде, думали, постріляють десь на околицях, і все. А вийшло що вийшло.

Я намагалася жити, як і жила, бо працювала доглядальницею і не могла впадати в депресію. Є дідусь, який має проблеми зі здоровʼям. Я розуміла, що не можу сісти і почати нити, як усе погано. Жила як завжди, готувала дідусеві, ми з ним спілкувалися. Тобто спочатку для мене майже нічого не змінилось.

Я стривожилась, коли 1 березня одне за одним пропали світло, вода та опалення. Ще кілька днів був звʼязок, але й він зник. У нас з дідусем не було газової плитки, тільки електрична, тому я домовилася з сусідкою, що буду в неї готувати гаряче раз на день. Але протягом тижня зник і газ. Так само швидко скінчилися запаси їжі та питної води, магазини з аптеками не працювали. Люди брали продукти на відчинених складах та у розбитих магазинах. До окупації в них чергували наші військові і слідкували за порядком.

У такій ситуації складно десь щось шукати та готувати самотужки. Я обʼєдналася з сусідами: літньою жінкою та її дорослим сином. Дідусь не вставав з ліжка, тому ми втрьох шукали воду, їжу, дрова та папір, а потім я одна готувала на всю нашу компанію: на дідуся, сусідів і на себе.

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Найпростіше було з питною водою: її брали у міськводоканалі. Туди зазвичай ходила сусідка з сином. Але одного разу вони потрапили під обстріл і коли тікали, то сусідка впала і підвернула ногу. Після цього я ходила з її сином — і по їжу, і по дрова. Лише коли стало тепліше, сусідка до нас приєдналася.

Я почувалася наче в постапокаліпсисі, наче все, що колись існувало у місті, знищено. Від самого початку мені було некомфортно ходити по їжу у розбиті магазини — мучило сумління. Але я розуміла, що ніхто продуктів не принесе, що брати їх без оплати нормально саме у цей час — бо треба вижити. У якийсь момент я вирішила: якщо виживу, хочу про це все розповісти. Тому з 8 березня почала вести щоденник. Відтоді я наче раз за разом проживала День бабака: прокинулась вранці, привіталася з сусідами, розпалила багаття, поставила чайник, почаювала. Удень із сусідами зібрали дрова, вирішили, що готуватимемо, приготували, поїли, поспілкувалися, ввечері пішли спати. І так щодня.

2.

Десь у середині березня влучили у девʼятиповерхівку навпроти. Це була 9 чи 10 година ранку, ми з дідусем вже поснідали, я хотіла ще трохи полежати, бо не виспалась. Тільки повернулась на бік, як почула, що вилетіли вікна. Я не одразу зрозуміла, що сталося. Визирнула у вікно і побачила, що шість верхніх поверхів будинку ніби склалися: там просто діра.

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Прямо на очах у будинку почалася пожежа: ті, хто міг вижити після вибуху, загинули у полумʼї. Коли місто вже було захоплене, завали цього будинку розбирали петербурзькі «надзвичайники». Вони знайшли два обгорілих тіла та зібрали мішок кісток, які розсипалися у руках.

До того як влучило у сусідній будинок, я трималася нормально: і психологічно, і фізично. Було зрозуміло, що в нас немає ані води, ані їжі, але десь це можна було дістати, кудись сходити... Та після вибуху я просто запанікувала.

Я злякалася, що наступного разу влучать у наш будинок і ми всі загинемо. Я не хотіла вмирати. Якби не дідусь, я би виїхала з Маріуполя, але не можна було покинути його самого. У нас на сьомому поверсі були вибиті шибки, тому я тепліше вкрила дідуся і разом із сусідами пішла ночувати у тамбурі четвертого поверху. Втім нас випередили мешканці сусідніх квартир — довелось переміститись на сходовий майданчик. Наступну ніч ми спробували спати прямо в підʼїзді. Десь годині о третій зрозуміли, що там дуже холодно: чим не вкривайся, не допомагає. Просто собачий холод! Повернулись на сьомий поверх до нас у тамбур. Там і ночували всі три місяці, бо у квартирі не було вікон. У сусідки в квартирі залишилася старенька матір — вона довго хворіла і врешті-решт померла. Ще добу її тіло лежало просто за стіною, поки сусідка не повернулась і не поховала матір у братській могилі.

Мешканці сусідньої девʼятиповерхівки, які вціліли після обстрілу, того ж дня переселилися до нашого підвалу. Кілька чоловіків, а також жінки і діти. Вже за кілька днів вони на чолі з чоловіком на імʼя Кирило, що жив неподалік у пʼятиповерхівці, почали зламувати квартири на нижніх поверхах і, як на мене, забирати не тільки найнеобхідніше — їжу, посуд, теплі речі, але й гроші, цінності, побутову техніку. Я насварила їх, та сусіди по тамбуру попросили сидіти тихо, аби мені не настукали по голові.

Конфлікт тривав недовго: за кілька днів Кирило та ще четверо мешканців підвалу загинули. Вони готували сніданок біля нашого підʼїзду, і у двір прилетів снаряд чи міна. Ті, хто був поруч і все бачив, сказали, що вона була осколкова і поклала всіх пʼятьох. Один чоловік, що був поблизу, залишився живий, але йому відірвало чотири пальці на правій руці… Я нічого не знала про цих людей, навіть їхніх імен. Чотирьох загиблих поховали у нашому дворі у братській могилі, а Кирила — біля пʼятиповерхівки, де він жив.

Getty Images / «Бабель»

3.

Було постійно холодно: і на вулиці, і у будинку. Я майже одразу сильно застудилася, а ліків не було, заздалегідь ми нічого не купували. Мені пощастило, бо я знайшла аптеку, де безкоштовно роздавали ліки. Власник розпорядився все роздати, аби не розікрали мародери. Там була фармацевтка, яка підібрала мені таблетки. Якби не це, то не знаю, як би я прожила, бо дуже важко щось робити із застудою.

Було страшно пересуватися містом. Неначе все поруч: і водоканал, і магазини, але під обстрілами здавалося, що це дуже далеко. Невдовзі російські військові зʼявилися прямо у нашому дворі. У нас стояли три танки з літерою Z. Один на розі будинку, що згорів, і два біля нашого підʼїзду. Вони не стріляли, просто стояли. А ось четвертий, теж із літерою Z, який ми побачили біля ТРЦ «Браво», стріляв кудись вниз — у напрямку «Азовсталі».

Після початку активних бойових дій ми постійно намагалися знайти їжу. По продукти ходили у ТРЦ «Україна», де «Дзеркальний», і в «АТБ» біля водоканалу — тоді ще там слідкували за порядком українські військові. Коли брали їжу на складі на центральному ринку, там вже були військові з «днр» та росіяни. Одного разу ми отримали гуманітарку від якоїсь російської області. Для цього треба було підійти до ТРЦ «Дзеркальний», там записатися у чергу, вказати паспортні дані та чекати на свій номер, а номерів було десь 12 тисяч, або й більше. Врешті-решт ми отримали лише по одній банці згущеного молока, олії, тушонки та по пачці макаронів і якоїсь крупи. За день до цього отримували сусіди — дуже хороша гуманітарка була. Я і досі думаю, що ті, хто роздавали допомогу в місті, просто крали її.