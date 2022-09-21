З перших днів війни люди за кордоном допомагають Україні — приносять гуманітарку та волонтерять. Координаторка фонду Help Ukraine Center розповідає про допомогу, мотивацію і те, як зменшити втому донорів від війни — монолог

Help Ukraine Center стартував на другий день після початку повномасштабної війни. Ідейні засновники — підприємець Андрій Ставніцер і представники інших великих бізнесів в Україні. Фактично в перші дні вторгнення це була єдина велика ініціатива, що йшла від відомих бізнесменів. Ми починали з Хелму, з досить маленького складу. Ми і зараз там працюємо, але це вже не основний пункт. Хоч і важливий.

У перші дні ще не було зрозуміло нічого, бо не було команди. Усього троє-четверо людей, що нам допомагали, і працівники складу в Хелмі. Нам треба було всю гуманітарну допомогу, яка хлинула в перші дні, відправити в Україну. Тобто зробити всі дозвільні документи, швидко спакувати й переправити. Спочатку це здавалося неможливим, але з часом процеси налагодилися.

У перші дні дуже багато допомоги передавали звичайні люди. Приїжджали на бусах, дехто на фурах і привозили абсолютно все — від одягу до їжі. Вони казали: «Ми хочемо допомогти Україні». Переважно це були поляки, ще було багато британців. Вони не тільки привозили допомогу, але й залишалися на складі волонтерити — розбирали, пакували. В усіх були різні мотиви. Хтось мав знайомих в Україні, хтось родичів, а хтось просто живе в Східній Польщі, і тому для них наша країна вкрай важлива і близька.

Ірина Крипак / «Бабель» Ірина Крипак / «Бабель» Ірина Крипак / «Бабель» Ірина Крипак / «Бабель»

Спочатку привозили дуже багато їжі, товарів базової гігієни, теплий одяг. У якийсь момент ми перестали його приймати і десь у квітні офіційно заявили, що одяг більше не потрібен. Його і зараз багато лишається на складі, тому ми чекаємо холодів. Найбільша проблема — з продуктами харчування. У березні нам привозили їх великі польські мережі супермаркетів, такі як Lidl. Але потім вони, так би мовити, виконали свою соціальну місію, і ця допомога припинилася. Тому зараз нам дуже потрібні продукти харчування тривалого зберігання — це консерви, крупи, макарони, батончики, снеки, напої тощо.

Ірина Крипак / «Бабель» Ірина Крипак / «Бабель» Ірина Крипак / «Бабель»

З «Новою поштою» ми працюємо з першого дня. Вони серед засновників нашої ініціативи і надали для фонду свої логістичні потужності. Через півтора тижня після початку роботи ми переїхали з Хелму в Люблін, і в нас знову не було ані команди, ані розуміння, як взагалі працює міжнародна логістика. Гуманітарний напрямок «Нової пошти» взяв усе на себе, вони надавали саме ту кількість фур, яка нам була потрібна. А це щонайменше 10–15 щодня. Їх треба завантажити, зробити всі документи і відправити — і цей великий шматок роботи «Нова пошта» у нас забрала в перші дні. І зараз компанія — наш основний постачальник фур. Логістика працює так: 90% допомоги ми відправляємо на їхній термінал у Львові, а потім вони розвозять його по відділеннях в Україні.