Що подивитися у вихідні. Новий сезон серіалу «Кобра Кай», несподіваний сиквел «Американського жиголо» і суперечлива екранізація «Піноккіо» від Роберта Земекіса

Серіал «Кобра Кай» — пʼятий сезон

Про що серіал. Сиквел серії повнометражних фільмів «Малюк-каратист», які виходили з 1984 по 1994 рік. Тридцять чотири роки тому Джонні Лоуренс програв на чемпіонаті з карате Даніелю Ларуссо. Тепер обидва живуть дорослим життям і майже не згадують своє юнацьке захоплення. Але врятувавши сусідського хлопчика від хуліганів, Лоуренс вирішує знову відкрити тренувальну школу «Кобра Кай», а потім і Ларуссо починає набирати учнів до «Міягі-До». У пʼятому сезоні Лоуренс і Ларуссо обʼєднують зусилля, щоб перемогти лихого Террі Сільвера, який підімʼяв школу «Кобра Кай» під себе.

Cobra Kai / Netflix / шоуранери — Джош Гілд, Джон Гурвіц, Гейден Шлоссберґ / у головних ролях — Ральф Маччіо, Вільям Забка, Ксоло Марідуенья / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. Collider пише, що пʼятий сезон — це демонстрація найкращих елементів серіалу та гарна підготовка до шостого. Однак, щоб завершити історію вчасно, шостий сезон має стати останнім. Gamesradar вважає фінал сезону одним з найкращих епізодів серіалу.

Кримінальна драма «Кінець дороги»

Про що фільм. Бренда нещодавно овдовіла і тепер мусить разом із двома дітьми та братом Реджі переїхати до іншого місця. На шляху через малонаселену місцевість вони випадково стають свідками вбивства, а Реджі ще й прихоплює сумку з чужими грошима. І тепер убивця полює на них. Бренді доведеться захистити свою родину та розплутати кримінальний клубок, у який вона випадково потрапила.

End of the Road / Netflix / режисерка — Міллісент Шелтон / у головних ролях — Квін Латіфа, Лудакріс, Бо Бріджес / тривалість — 1 година 31 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 29% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що у фільмі мало автентичних цікавих моментів і забагато абсурдних, але історія Бренди вийшла на диво правдоподібною. The New York Times називає фільм передбачуваним, але відзначає його візуальний стиль.

Музичний фільм «Піноккіо»

Про що фільм. Нова екранізація класичної казки Карло Коллоді, яку зняли на основі не менш класичного мультфільму Disney 1940 року. Цього разу стрічка змішана — це поєднання анімації та живих акторів. Майстер Джеппето знову зробить деревʼяну ляльку, Блакитна Фея її оживить, і хлопчик Піноккіо вирушить досліджувати складний та небезпечний навколишній світ.

Pinocchio / Disney+ / режисер — Роберт Земекіс / у головних ролях (озвучка й актори) — Бенджамін Еван Ейнсворт, Том Генкс, Синтія Еріво, Люк Еванс / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 31% від критиків, 41% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,1.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм грамотно, красиво та сумлінно зроблений, але йому не вистачає серця. Хоча причину цього сформулювати важко. Polygon пише, що у фільмі є дуже кринжові незрозумілі моменти, яких не було в оригіналі 1940 року і, тим паче, у Коллоді.

Драматичний серіал «Американський жиголо»

Про що серіал. Сиквел однойменного фільму Пола Шредера 1980 року з Річардом Гіром у головній ролі. Пʼятнадцять років тому секс-робітника Джуліана Кея помилково звинуватили в убивстві, і всі ці роки він провів за ґратами. Кей повертається до Лос-Анджелесу і хоче почати життя з чистого аркуша. Але бажання дізнатися, хто саме підставив його 15 років тому, знову приводить героя до старої роботи. Джуліан відновлює звʼязки, щоб вийти на справжнього вбивцю.

American Gigolo / Showtime / шоуранер — Девід Голландер / у головних ролях — Джон Бернтал, Гретхен Мол, Розі О'Доннелл / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 14% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Оглядач на NPR пише, що серіал на прикладі Джуліана фіксує суспільні зміни, які відбулися з 1980-х, хоч і не ідеально. Entartainment Weekly вважає, що поки найкраща гра серіалу — Розі ОʼДоннелл у ролі детектива поліції.

