Що подивитися у вихідні. Серіал-приквел «Володар перснів: Персні влади», містичний мінісеріал «Диявол в Огайо» та новий трилер з Г’ю Бонневіллем від Netflix

Фентезійний серіал «Володар перснів: Персні влади»

Про що серіал. Дія серіалу відбувається у Другу епоху — за кілька тисяч років до подій «Гоббіта» та основної трилогії «Володаря перснів». Саурон нещодавно разом з ельфами створив Персні влади та тільки планує свій шлях до панування над світом. Ще існує людське королівство Нуменор, яке врешті-решт у союзі з ельфами дасть Саурону вирішальну битву. Це її Пітер Джексон показав у пролозі першого фільму трилогії.

Lord of the Rings: Rings of Power / Amazon Prime / шоуранери — Джон Д. Пейн, Патрік Маккей / у головних ролях — Роберт Арамайо, Бенджамін Вокер, Морфідд Кларк / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 37% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Guardian називає серіал не ідеальним, але дуже приємним кінематографічним святом. Variety пише, що він вдало балансує між різними лініями сюжету.

Містичний мінісеріал «Диявол в Огайо»

Про що серіал. Серіал заснований на однойменній книзі письменниці Дарії Полатін. Вона ж виступила продюсеркою та сценаристкою. В окрузі Амон штату Огайо поліцейські знаходять дівчину з дивними ранам на тілі, її психологічний стан теж далекий від норми. Дівчина стає пацієнткою психіатра Сюзанни Метіс. Лікарка привʼязується до дівчини та забирає її на реабілітацію у свій дім. Паралельно детектив Алекс Лопес намагається дізнатися, звідки дівчина втекла та де її родичі. І несподівано натрапляє на слід жорстокого квазірелігійного культу.

Devil in Ohio / Netflix / шоуранер — Дарія Полатін / у головних ролях — Емілі Дешанель, Сем Джеґер, Герардо Селаско / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає/ рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Variety каже, що серіал місцями може здатися нуднуватим і клішованим, але загалом цікавий, особливо ближче до фіналу. Оглядач на Heaven of Horror вважає, що він обовʼязково сподобається всім, хто цікавиться культами.

Романтична комедія «Вілла «Романтика»

Про що фільм. Американка Джулія давно мріяла про відпустку в Італії та нарешті вирушає до Верони. Але на місці зʼясовується, що на віллі, яку вона орендувала, уже живе якийсь чоловік. І не збирається виселятися. Спочатку Джулія думає, що відпустку зіпсовано, але згодом починає дедалі ближче спілкуватися з новим сусідом.

Love in the Villa / Netflix / режисер — Марк Стівен Джонсон / у головних ролях — Кет Ґрем, Том Гоппер, Лаура Гоппер / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 52% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,3.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що у фільмі немає нічого поганого, він зроблений добре, але забувається одразу після перегляду. Оглядач на AV Club вважає, що це стандартна романтична комедія, яка допоможе розслабитися ввечері перед телевізором.

Кримінальний трилер «Випадковий візит»

Про що фільм. Молодий художник Тобі розважається тим, що малює графіті в будинках багатіїв. Одного разу він пробирається в дім колишнього судді Гектора Блейка та бачить в його підвалі дещо моторошне. Тепер Тобі, його, сімʼя та друзі в небезпеці, адже Блейк суворо охороняє свої таємниці.

I Came By / Netflix / режисер — Бабак Анварі / у головних ролях — Джордж Маккей, Келлі Макдональд, Г’ю Бонневілль / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% від критиків, 45% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що цьому трилеру бракує напруги, а з-поміж акторів запамʼятовується хіба що Бонневілль у ролі Блейка. Оглядач на RogerEbert пише, що фільм зроблений добротно, а деякі недоліки йому можна пробачити.

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