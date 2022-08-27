Що подивитися у вихідні. «Самаритянин» зі Сильвестром Сталлоне, третій сезон «Сліпоти» та зворушливий мінісеріал «Оллі загубився» про подорож загубленої іграшки

Супергеройський фільм «Самаритянин»

Про що фільм. Колись місто Гранит-Сіті захищав супергерой Самаритянин, але вже років зо 20, як він зник після битви з лиходієм. Більшість містян вважають, що він загинув. Тринадцятирічний Сем Клірі живе в сусідстві з дивним старим відлюдником, якого всі знають просто як містера Сміта. Сем починає підозрювати, що старий і є Самаритянином, який втомився рятувати місто та пішов на пенсію. Тим часом над Гранит-Сіті нависла нова загроза.

Samaritan / Amazon Prime / режисер — Джуліус Ейвері / у головних ролях — Сильвестр Сталлоне, Мартін Старр, Мойзес Аріас / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 38% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що як супергеройське кіно фільм посередній, але хвалить за порушені соціальні теми. Variety пише, що «Самаритянин» — проста стрічка, проте приємно атмосферна, у стилі старих бойовиків, завдяки Сильвестру Сталлоне та його грі.

Фантастичний серіал «Сліпота» — третій сезон

Про що серіал. У далекому майбутньому людство втратило зір, через що відмовилося від більшості сучасних технологій. Люди живуть племенами і намагаються полювати на дичину, щоб вижити. Дружина вождя села Алкенні Баби Восса несподівано народжує двох зрячих близнюків — Кофуна та Ханіву. Тепер вождю доведеться захищати дітей, бо хтось вважає зір небезпечним чаклунством, а хтось просто хоче здобути диво-дітей собі. А коли близнюки підростуть, їм доведеться шукати правду про своє походження. Третій сезон серіалу буде останнім.

See / Apple TV+ / шоуранер — Стівен Найт / у головних ролях — Джейсон Момоа, Сільвія Гукс, Девід Г'юлетт / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes (другого сезону) — 83% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. ReadySteadyCut пише, що в третьому сезоні стало більше сімейної драми, ніж битв та насильства, і це несподівано добре та зворушливо. Collider вважає, що Джейсон Момоа залишається ідеальним актором на роль Баби Восса — більшість інших ніколи не зіграли б такі приголомшливі екшн-сцени.

Анімаційний мінісеріал «Оллі загубився»

Про що серіал. Серіал засновано на дитячій книжці «Одіссея Оллі» американського письменника Вільяма Джойса 2016 року. Зворушлива історія іграшкового кролика Оллі, який одного дня прокинувся в коробці з мотлохом. Оллі мало що пам’ятає зі свого минулого, лише хлопчика Біллі, з яким дружив. Він тікає з магазину вживаних товарів, щоб знайти Біллі. У пошуках йому допомагають інші старі іграшки — клоун Зозо та ведмедик Розі.

Lost Ollie / Netflix / автор — Шеннон Тіндл / у головних ролях (озвучка) — Джонатан Ґрофф, Мері Джей Блайдж, Тім Блейк Нельсон / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Polygon пише, що зав’язка серіалу здається знайомою, але насправді він драматичніший за інші історії іграшок. Оглядач на RogerEbert відзначає не лише продуманий сценарій, але й чудову картинку та візуальні ефекти.

Анімаційний серіал «Зоряний шлях: Нижні палуби» — третій сезон

Про що серіал. Мультсеріал у всесвіті «Зоряного шляху», дія якого відбувається після подій фільму «Зоряний шлях: Відплата», але до серіалу «Зоряний шлях: Пікар». Новий сезон розповідає про пригоди команди USS «Серітос». На відміну від флагманського «Ентерпрайза», «Серітос» — звичайний заштатний корабель Зоряного флоту, який налагоджує контакти з нещодавно виявленими цивілізаціями.

Star Trek: Lower Decks / Paramount+ / автор — Майк МакМаган / у головних ролях (озвучка) — Тауні Ньюсом, Джек Квейд, Ноель Веллс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes (другого сезону) — 100% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. CBR вважає, що серіал, попри свою комедійність, і в третьому сезоні тримає високу планку якості та зберігає стиль всесвіту «Зоряного шляху». Оглядач на TrekNews каже, що відсилок до інших фільмів та серіалів франшизи стало ще більше, але фанатів це тільки потішить.

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