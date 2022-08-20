Що подивитися у вихідні. «Дім Дракона» — довгоочікуваний приквел «Гри престолів», новий супергеройський серіал «Жінка-Галк: Адвокатка» та мила документалка про котів від Netflix

Фентезійний серіал «Дім Дракона»

Про що серіал. Приквел «Гри престолів», який розповідає історію дому Таргарієнів. Дія «Дому Дракона» відбувається за 200 років до подій основного серіалу. Після смерті короля Візеріса I Таргарієни, які правлять Вестеросом, розділяються на два табори — «чорних» та «зелених», які підтримують різних родичів короля. Починається громадянська війна. Серіал частково є екранізацією роману Джорджа Мартіна «Вогонь і кров» 2008 року.

House of the Dragon / HBO Max / шоуранер — Раян Кондал / у головних ролях — Педді Консидайн, Емма Д’арсі, Метт Сміт, Олівія Кук, Ріс Іванс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що перший епізод серіалу приємно нагадує часи розквіту «Гри престолів» — альянси, зради, смерть, кров, жахливі перуки та інцест. Оглядач на BBC каже, що «Дім Дракона» похмуріший і в чомусь навіть вишуканіший за основний серіал, але йому поки бракує яскравих персонажів.

Супергеройський серіал «Жінка-Галк: Адвокатка»

Про що серіал. Дженніфер Волтерс — адвокатка фірми Goodman, Lieber, Kurtzberg & Holliway, яка спеціалізується на справах людей із надзвичайними здібностями. Вона випадково й сама отримує такі здібності від кузена Брюса Беннера, Галка. І тепер може так само перетворюватися на зелену та сильну версію себе. На відміну від інших супергероїв, Дженніфер не хоче ні цих здібностей, ні такого тягаря відповідальності. Дія серіалу відбувається після подій фільму «Месники: Завершення», він є частиною Четвертої фази Кіновсесвіту Marvel.

She-Hulk: Attorney at Law / Disney+ / шоуранер — Джессіка Гао / у головних ролях — Тетяна Маслані, Марк Раффало, Тім Рот / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 68% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал вийшов смішним, стильним та жвавим. Variety вважає, що на тлі супергеройських фільмів та серіалів останніх років «Жінка-Галк» виглядає трохи застарілою в усьому, від сценарних ходів до костюмів.

Драматичний трилер «Відгомін»

Про що серіал. Лені та Джина — сестри-близнючки, які змалку грали ролі одна одної та дурили всіх навколо. Уже в дорослому віці дитячі ігри призвели до того, що обидві сестри живуть подвійним життям, підмінюючи одна одну та маючи дві домівки, двох чоловіків та дитину. Але обман може розкритися, коли Джина раптово зникає безвісти, а Лені доводиться повернутися в їхнє рідне місто, шукаючи сестру.

Echoes / Netflix / шоуранер — Ванесса Ґезі / у головних ролях — Мішель Монаган, Меттью Бомер, Карен Робінсон, Деніел Санжата / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 38% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіалу бракує напруги, якщо це дійсно трилер, але один раз подивитися можна. Variety вважає, що авторам не вдалося передати основну інтригу — кому з сестер глядач має вірити в кожен певний момент. Хоча Мішель Монаган дуже старається грати їх по-різному.

Документальний фільм «Про що думають коти»

Про що фільм. Документалка, у якій експерти діляться своїми знаннями та найновішими досягненнями науки з вивчення розуму, способу мислення та здібностей домашніх котів. Автори фільму розповідають не лише про психологію тварин, але й про історію їхньої взаємодії з людиною від найдавніших часів. А ще кіно торкається теми вуличних котів та законодавчого захисту їхнього існування на прикладі Стамбулу.

Inside the Mind of a Cat / Netflix / режисер — Енді Мітчелл / тривалість — 1 година 7 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Огляд на Decider пише, що фільм буде особливо корисним для дітей, щоб ті розуміли невербальні сигнали, які подає кіт, коли хоче, щоб йому дали спокій. The Review Geek вважає, що кіно могло б бути довшим і змістовнішим, але воно все одно цікаве та корисне для всіх власників котів.

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