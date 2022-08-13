Що подивитися у вихідні. Останній сезон «Ключів Локів», вампірський бойовик «Денна зміна» з Джеймі Фоксом і важкий серіал-катастрофа про ураган «Катріна» в Новому Орлеані

Містичний серіал «Ключі Локів» — третій та останній сезон
Про що серіал. Чоловіка Ніни Лок Ренделла застрелив його колишній студент. Після цього Ніна разом із трьома дітьми — Тайлером, Кінсі та Боді — переїжджає із Сіетлу в Метісон, штат Массачусетс, і оселяється в родинному будинку Ренделла «Кейхаусі». Діти досліджують будинок і знаходять таємничі ключі, якими можна в магічний спосіб відчиняти різні двері. Однак ці ключі шукає потойбічна істота, якій вони потрібні для зловісних цілей. Серіал знято за серією коміксів письменника Джо Хілла, сина Стівена Кінга, і Габріеля Родрігеса.
Що кажуть критики. Оглядач на The Review Geek пише, що третій сезон не дотягує до першого та сподобається хіба завзятим фанатам. The Verge вважає, що антагоніст третього сезону — нудний, а нові епізоди загалом просто непогані, тобто на контрасті з першим сезоном це означає, що вони розчаровують.
Комедійний бойовик «Денна зміна»
Про що фільм. Бад Яблонськи живе в долині Сан-Фернандо в Каліфорнії та заробляє чисткою басейнів, щоб оплатити навчання своєї дитини. Інакше дружина погрожує забрати дитину та поїхати геть. Але насправді Бад — член спілки мисливців на вампірів, який намагається під прикриттям підібратися до кровопивців. Він просить у керівництва більше замовлень на вбивство вампірів, і йому дають напарника Сета, який звик до кабінетної роботи.
Що кажуть критики. The Guardian називає екшн-сцени нудними та пише, що комічні сцени із Сетом — єдине, що вартує уваги. Variety вважає Джеймі Фокса настільки гарним актором, що він більш-менш витягує навіть цей фільм.
Серіал-катастрофа «П’ять днів у «Меморіалі»
Про що серіал. Екранізація однойменної книги журналістки Шері Фінк 2013 року, що базується на її ж статті 2009 року, за яку Фінк отримала Пулітцерівську премію. Журналістка збирала справжні історії лікарів, які працювали в Новому Орлеані в серпні 2005 року, коли на місто обрушився ураган «Катріна». У госпіталі зникла електроенергія, а всі пʼять днів стихийного лиха прибувало все більше і більше пацієнтів. Лікарям довелося вдатися до сортування — допомагати пораненим, які мали більше шансів вижити. І книга Фінк, і серіал ставлять питання медичної етики та поведінки лікарів у кризових умовах.
Що кажуть критики. CNN вважає, що серіал наочно показує, наскільки тонкою буває грань між принципом і нещадним прагматизмом, між боротьбою за порятунок кожного життя та визнанням людей витратним матеріалом. The Wall Street Journal пише, що серіал із часом може стати класикою жанру катастроф.
Спортивна комедія «Їхня власна ліга»
Про що серіал. Адаптація однойменного фільму 1992 року. Серіал розповідає історію першої жіночої бейсбольної ліги All-American Girls Professional Baseball League, що розпочалася у 1943 році з команди Rockford Peaches з Іллінойсу.
Що кажуть критики. The Guardian називає серіал чудовим і пише, що він розповідає значно ширшу історію, ніж фільм. Variety вважає, що інколи персонажі 1940-х розмовляють занадто сучасною мовою, хоча це не дуже велика проблема для серіалу.
Супергеройський фільм «Таємна штаб-квартира»
Про що фільм. Малий Чарлі з друзями раптово знаходять таємні кімнати в підвалі його дому. Найбільше вони схожі на штаб-квартиру супергероя. Чарлі розуміє, що його батько Джек і є супергерой. Але тепер дітям доведеться захищати штаб-квартиру від злодіїв, які хочуть туди потрапити.
Що кажуть критики. The New York Times пише, що автори фільму намагалися зробити оригінальний фільм для дітей, де супергерої — це теж діти. Але забули, що більшість фільмів про супергероїв вже добре підходять для них, навіть без малюків у кадрі. Polygon, навпаки, вважає, що саме сцени з Чарлі та його друзями найбільш вдалі та веселі.
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