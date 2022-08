Що подивитися у вихідні. Останній сезон «Ключів Локів», вампірський бойовик «Денна зміна» з Джеймі Фоксом і важкий серіал-катастрофа про ураган «Катріна» в Новому Орлеані

A League of Their Own / Amazon Prime / шоуранери — Вілл Грехем та Еббі Джейкобсон / у головних ролях — Еббі Джейкобсон, Шанте Адамс, Д'арсі Карден / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,7.