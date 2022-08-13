Що подивитися у вихідні. Останній сезон «Ключів Локів», вампірський бойовик «Денна зміна» з Джеймі Фоксом і важкий серіал-катастрофа про ураган «Катріна» в Новому Орлеані

Містичний серіал «Ключі Локів» — третій та останній сезон

Про що серіал. Чоловіка Ніни Лок Ренделла застрелив його колишній студент. Після цього Ніна разом із трьома дітьми — Тайлером, Кінсі та Боді — переїжджає із Сіетлу в Метісон, штат Массачусетс, і оселяється в родинному будинку Ренделла «Кейхаусі». Діти досліджують будинок і знаходять таємничі ключі, якими можна в магічний спосіб відчиняти різні двері. Однак ці ключі шукає потойбічна істота, якій вони потрібні для зловісних цілей. Серіал знято за серією коміксів письменника Джо Хілла, сина Стівена Кінга, і Габріеля Родрігеса.

Locke & Key / Netflix / шоуранери — Карлтон К'юз, Мередіт Аверілл, Арон Елі Колет / у головних ролях — Дербі Стенчфілд, Коннор Джессап, Емілія Джонс, Джексон Роберт Скотт / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, 53% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Оглядач на The Review Geek пише, що третій сезон не дотягує до першого та сподобається хіба завзятим фанатам. The Verge вважає, що антагоніст третього сезону — нудний, а нові епізоди загалом просто непогані, тобто на контрасті з першим сезоном це означає, що вони розчаровують.

Комедійний бойовик «Денна зміна»

Про що фільм. Бад Яблонськи живе в долині Сан-Фернандо в Каліфорнії та заробляє чисткою басейнів, щоб оплатити навчання своєї дитини. Інакше дружина погрожує забрати дитину та поїхати геть. Але насправді Бад — член спілки мисливців на вампірів, який намагається під прикриттям підібратися до кровопивців. Він просить у керівництва більше замовлень на вбивство вампірів, і йому дають напарника Сета, який звик до кабінетної роботи.

Day Shift / Netflix / режисер — Джей Джей Перрі / у головних ролях — Джеймі Фокс, Снуп Догг, Дейв Франко, Наташа Лю Бордіццо / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The Guardian називає екшн-сцени нудними та пише, що комічні сцени із Сетом — єдине, що вартує уваги. Variety вважає Джеймі Фокса настільки гарним актором, що він більш-менш витягує навіть цей фільм.

Серіал-катастрофа «П’ять днів у «Меморіалі»

Про що серіал. Екранізація однойменної книги журналістки Шері Фінк 2013 року, що базується на її ж статті 2009 року, за яку Фінк отримала Пулітцерівську премію. Журналістка збирала справжні історії лікарів, які працювали в Новому Орлеані в серпні 2005 року, коли на місто обрушився ураган «Катріна». У госпіталі зникла електроенергія, а всі пʼять днів стихийного лиха прибувало все більше і більше пацієнтів. Лікарям довелося вдатися до сортування — допомагати пораненим, які мали більше шансів вижити. І книга Фінк, і серіал ставлять питання медичної етики та поведінки лікарів у кризових умовах.

Five Days at Memorial / Apple TV+ / шоуранери — Джон Рідлі та Карлтон К'юз / у головних ролях — Віра Фарміґа, Черрі Джонс, Корнеліус Сміт — молодший / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. CNN вважає, що серіал наочно показує, наскільки тонкою буває грань між принципом і нещадним прагматизмом, між боротьбою за порятунок кожного життя та визнанням людей витратним матеріалом. The Wall Street Journal пише, що серіал із часом може стати класикою жанру катастроф.

Спортивна комедія «Їхня власна ліга»

Про що серіал. Адаптація однойменного фільму 1992 року. Серіал розповідає історію першої жіночої бейсбольної ліги All-American Girls Professional Baseball League, що розпочалася у 1943 році з команди Rockford Peaches з Іллінойсу.

A League of Their Own / Amazon Prime / шоуранери — Вілл Грехем та Еббі Джейкобсон / у головних ролях — Еббі Джейкобсон, Шанте Адамс, Д'арсі Карден / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,7.

Що кажуть критики. The Guardian називає серіал чудовим і пише, що він розповідає значно ширшу історію, ніж фільм. Variety вважає, що інколи персонажі 1940-х розмовляють занадто сучасною мовою, хоча це не дуже велика проблема для серіалу.

Супергеройський фільм «Таємна штаб-квартира»

Про що фільм. Малий Чарлі з друзями раптово знаходять таємні кімнати в підвалі його дому. Найбільше вони схожі на штаб-квартиру супергероя. Чарлі розуміє, що його батько Джек і є супергерой. Але тепер дітям доведеться захищати штаб-квартиру від злодіїв, які хочуть туди потрапити.

Secret Headquarters / Paramount+ / режисери — Генрі Джуст і Арієль Шульман / у головних ролях — Вокер Скобелл, Оуен Вілсон, Джессі Мюллер / тривалість — 1 година 29 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 4,6.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що автори фільму намагалися зробити оригінальний фільм для дітей, де супергерої — це теж діти. Але забули, що більшість фільмів про супергероїв вже добре підходять для них, навіть без малюків у кадрі. Polygon, навпаки, вважає, що саме сцени з Чарлі та його друзями найбільш вдалі та веселі.

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