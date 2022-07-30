Що подивитися у вихідні. Документалка «Найненависніша людина в інтернеті» від Netflix, екранізація коміксу «Газетниці» та повернення «Оггі та кукарачів»

Документальний мінісеріал «Найненависніша людина в інтернеті»

Про що серіал. Документальний серіал про Хантера Мура — відомого на початку 2010-х троля, який розважався тим, що публікував у соцмережах відверті фотографії людей, переважно жінок, без їхнього дозволу. Прохання видалити знімки, ввічливі чи ні, викликали в Мура лише сміх. Він робив це заради задоволення. Ця історія має і свого героя — Шарлотту Лоуз. Мур опублікував відверті фотографії її доньки Кайли. Для Лоуз боротьба з Муром стала справою честі.

The Most Hated Man on the Internet / Netflix / режисер — Роб Міллер / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. CNN пише, що автори серіалу вирішували цікаве завдання— як показати історію про відверті фото, не публікуючи їх ще раз. І цікаво вийшли з цієї ситуації, не будемо спойлерити. Metro каже, що фільму бракує прямої мови самого Мура, але він відмовився спілкуватися.

Анімаційний серіал «Оггі та кукарачі: Нове покоління»

Про що серіал. Повернення легендарного французького мультфільму про одвічну боротьбу доброго кота Оггі та трьох непосидючих капосних тарганів Джої, Ді-Ді та Маркі. Основні сім сезонів виходили з 1998 по 2019 рік. Був і повнометражний мультфільм 2013 року. Автор нових серій той самий — Жан-Ів Рамбо. До основних персонажів приєдналася Пія — слоненятко з Індії.

Oggy and the Cockroaches: Next Generation / Netflix / автор — Жан-Ів Рамбо / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Про нові епізоди мультсеріалу є лише окремі відгуки глядачів. Батьки спокійні, що мультик підходить дітям будь-якого віку. Багато глядачів радіють поверненню серіалу.

Фантастичний серіал «Газетниці»

Про що серіал. Адаптація однойменного коміксу Браяна К. Вона, який виходив з 2015 по 2019 рік. Четверо дівчаток розвозять газети рано-вранці після Геловіну 1988 року. Мимоволі вони стають свідками конфлікту між різними групами мандрівників у часі. І потрапляють у 2019 рік. Тепер їм доведеться шукати шлях додому, зустріти дорослих себе та врятувати світ.

Paper Girls / Amazon Prime / шоуранер — Стефані Фольсом / у головних ролях — Камрін Джонс, Рілей Лай Наліт, Софія Росінскі, Фіна Страца / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що спершу серіал дивує — грають підлітки, а мова героїв досить жорстка. Але швидко стає зрозуміло, що фільм цілком дорослий. Variety вважає, що серіал досить вдало балансує на стику фантастичної, політичної та особистої історій.

Психологічний серіал «На поверхні»

Про що серіал. П’ять місяців тому Софі впала з човна у воду й мало не померла. Вона втратила пам’ять — не пам’ятає себе і не впізнає людей, які до неї приходять. Щоб відновитися, Софі слухає розповіді рідних та друзів, старі телефонні повідомлення, перечитує листи та документи. Всі кажуть, що вона намагалася накласти на себе руки. Але з часом жінка починає сумніватися в цьому. Життя Софі здається їй надто ідилічними — гарний дім у Сан-Франциско, друзі, люблячий забезпечений чоловік. Вона не розуміє, чому хотіла все це покинути, і починає підозрювати, що їй брешуть.

Surface / Apple TV+ / шоуранер — Вероніка Вест / у головних ролях — Гугу Мбата-Роу, Стефан Джеймс, Олівер Джексон-Коен / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. The Verge пише, що автори постійно закручують інтригу далі й далі, але серіал здається не дуже оригінальним. The Guardian вважає, що фільм більше нагадує навчальне кіно, а не вдумливий погляд на зміну внутрішнього світу жінки.

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