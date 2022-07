Що подивитися у вихідні. Серіал у всесвіті Resident Evil, Джек Блек у новому мультфільмі «Панда Кунг-Фу» та екранізація роману Джейн Остін від Netflix

Пригодницька драма «Не змушуй мене йти»

Про що фільм. Макс Парк дізнається, що в нього пухлина мозку. Має два варіанти — погодитися на операцію із шансом вижити всього 20% або просто прожити щонайбільше рік. Він обирає другий варіант. І вирушає в подорож зі своєю 15-річною донькою Воллі — щоб знайти її матір, яка кинула їх багато років тому, та навчити доньку тих правил життя, які засвоїв сам Макс. Воллі нічого не знає про діагноз батька.

Don't Make Me Go / Amazon Prime / режисерка — Ханна Маркс / у головних ролях — Джон Чо, Мія Айзек, Кая Скоделаріо / тривалість — 1 год. 49 хв. / рейтинг Rotten Tomatoes — 53% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що сценарій занадто передбачуваний, а автори фільму надто маніпулюють аудиторією через драматичні моменти. The New York Times вважає, що попри слабкість сценарію, Чо та Айзек грають чудово.

Історична драма «Переконання»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману видатної англійської письменниці Джейн Остін 1817 року. За вісім років до початку подій фільму Енн Елліот розірвала заручини з флотським капітаном Фредеріком Вентвортом. Відцуратися Фредеріка її вмовили батько та старша сестра, бо капітан був не дуже заможний та не мав необхідних для блискучої кар’єри зв’язків. За цей час багато що змінилося. Родина Енн переїжджає до меншого будинку, щоб знизити свої витрати та позбутися боргів. Енн та Фредерік зустрічаються знову. Ніхто з них за цей час не був у шлюбі, тому обоє хапаються за останню можливість пережити кохання.

Persuasion / Netflix / режисерка — Кері Крекнел / у головних ролях — Дакота Джонсон, Космо Джарвис, Генрі Голдінг / тривалість — 1 год. 47 хв. / рейтинг Rotten Tomatoes — 36% від критиків, 59% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,4.

Що кажуть критики. Vox пише, що автори так і не змогли знайти баланс між поведінкою героїв із ХХI століття та сюжетом XIX століття та пояснити, чому сюжет Остін може бути актуальним сьогодні. Те саме каже Polygon: в екранізації борються два різні фільми — наповнений сучасністю та переказ роману Остін. І жоден не може перемогти.

Екшн-горор «Оселя зла» — перший сезон

Про що серіал. Чергова екранізація горор-франшизи, заснованої на серії відеоігор Resident Evil компанії Capcom. Дія серіалу відбувається у двох часових періодах. Cестри-підлітки Джейд і Біллі Вескер переїжджають до міста Нью-Раккун-Сіті разом із батьком. І невдовзі розуміють, що їхній батько приховує страшну таємницю. А через 30 років, коли більшість людей на планеті вже заражені зомбі-вірусом корпорації Umbrella, Джейд намагається вижити та з’ясувати, як повʼязана її сім’я з поширенням вірусу.

Resident Evil / Netflix / шоуранер — Ендрю Дабб / у головних ролях — Елла Балінська, Тамара Смарт, Сієна Аґудонґ / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 53% від критиків, 24% від глядачів / рейтинг IMDb — 3,4.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що автори дуже вдало тримають інтригу серіалу і знають, чим здивувати наприкінці кожного епізоду. Variety пише, що серіал не намагається винайти колесо та просто показує динамічну боротьбу проти зомбі. І це добре.

Анімаційний серіал «Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона» — перший сезон

Про що серіал. Третій серіал за франшизою «Панда Кунг-Фу», що виходить після основної трилогії повнометражних мультфільмів та чотирьох короткометражок. Цього разу панда По вирушає в мандрівку по всьому Китаю та зустрічає воїтельку на прізвисько Мандрівний Клинок — вона має допомогти йому вкотре врятувати світ.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight / Netflix / автори — Мітч Вотсон та Пітер Гастінгс / у головних ролях (озвучка) — Джек Блек, Ріта Ора, Джеймс Хонг / тривалість — 11 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Indian Express пише, що у фільмі забагато бійок та замало дотепних діалогів. Оглядач на Decider нагадує, що до ролі По нарешті повернувся Джек Блек, який озвучував панду в оригінальній трилогії, тому серіал майже такий самий привабливий.

