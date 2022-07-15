Про сухпайки ЗСУ ви, напевно, все знаєте. А як щодо інших армій? Де солдатам дають меню на вибір, а де годують кормом для собак? Тест «Бабеля»

Харчуванням солдатів у польових умовах держави опікувалися ще з давніх часів. Сьогоднішні сухпайки багатьох передових армій різноманітні, поживні та головне — досить смачні. Cучасний пайок ЗСУ теж такий. І якщо ви його ще не куштували, то принаймні про нього чули або бачили огляди. А як щодо особливостей сухпайків інших армій? Чи є там національні страви? У чиєму пайку є трохи алкоголю? У якій країні солдат сам може укладати меню свого пайка? А в якій немає армії, але є армійський сухпай? Перевірте свої знання в тесті «Бабеля».