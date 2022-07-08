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В Україні жінок забиратимуть в армію, а Бандера воскрес? Пройдіть тест «Бабеля» і перевірте, чи легко вам згодувати фейк

Автор:
Дмитро Раєвський
Редактор:
Тетяна Логвиненко
Дата:
В Україні жінок забиратимуть в армію, а Бандера воскрес? Пройдіть тест «Бабеля» і перевірте, чи легко вам згодувати фейк

Kate Ban / «Бабель»

Фактчекерам не нудно — з початку повномасштабного вторгнення не минає й дня, щоб в інфопросторі не зʼявилося з десяток фейків різного ступеню абсурдності та неправдоподібності. Ними повняться різноманітні платформи, найчастіше — анонімні канали в Telegram і соцмережі, ними щедро приправлені новини та програми російського телебачення. Часом й українські ЗМІ ловляться на гачок дезінформації та публікують її. Багато хто вірить. А ви? Пройдіть тест «Бабеля» і освіжіть своє вміння відрізняти маніпулятивні вкиди від правди.

Фейків багато, а «Бабель» один. Коли ви підтримуєте нас, то підтримуєте суперовий фактчек, це нам кума сказала:

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