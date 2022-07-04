На деокупованих територіях залишилося багато військової техніки росіян. Вона стане частиною Музею війни. У Київський області вже готуються до виставки — репортаж

1

Дорога від Києва на Березівку вже давно розчищена. Про бойові дії нагадують поламані сосни, розбиті дощенту будівлі та темні плями на асфальті від спаленої техніки. Павло Нетьосов знає історію ледь не кожної такої плями ― саме він з побратимами одним із перших на початку квітня допомагав збирати тіла військових і цивільних уздовж траси.

Стас Козлюк / «Бабель»

Авто зсередини обвішане шевронами, над місцем водія — «Горенка», «Гостомель». Це — неповна бойова географія Павла, який 24 лютого як доброволець приєднався до оборони і звільнення Київської області. Йому 48 років, коротке чорняве волосся тільки де-не-де торкнула сивина. Павло кремезний, кермує різко, говорить чітко і по суті.

Основне завдання на цей ранок — дістати з лісопосадки черговий експонат. Павло лагідно говорить — «витягнути танчик».

Стас Козлюк / «Бабель»

Згорілий російський танк стоїть на з’їзді з головної дороги ― росіяни знесли огорожу і встановили тут два таких. Один з них, покритий чорною сажею, вигорів повністю, башту знесло вправо, кришки люків вибило вибухом зсередини. Поруч ― залишки побуту окупантів. Розбита трилітрова банка щів, обвуглена консервація, зелені сухпайки, пакети з-під крапельниць. На танку лежить зімʼята газета росіян за 15 березня. У ній стаття про «порятунок 4 мільйонів людей Донбасу» під заголовком «Должны идти до конца!», а трохи нижче на сторінці ― гідра з гербом України, якій ніяк не вдається відтяти останню голову.

― Головне, щоб танчик був, ― говорить Павло, оглядаючи експонат. ― Бо буває приїжджаєш, а вже забрали на металобрухт. Люди беруть усе, що погано лежить. Цей процес держава взагалі не контролює.

Стас Козлюк / «Бабель» Стас Козлюк / «Бабель» Стас Козлюк / «Бабель» Стас Козлюк / «Бабель»

Танк разом із баштою важить 40 тонн. Щоб його завантажити, приїде 70-тонний кран. Поки чекаємо, екскаватор рівняє майданчик, щоб до танка могли під’їхати кран і трал. Разом з нами Юрій, командир Тероборони Колонщини, він з перших днів допомагає Павлу з пошуком і повантаженням техніки. Поруч паркується біле авто, з якого виходять двоє чоловіків ― Сергій і Валентин з Миколаївщини, які готуються облаштовувати виставку в своєму місті. Вітаються з Павлом і разом обходять територію, оглядаючи танк і залишки іншої техніки.

Стас Козлюк / «Бабель»

― Вітрину можна зробити просто з машини, ― захоплено розповідає Павло. ― Наприклад, поставити скло, двері, а всередині ― підсвіточку.

― Ми заберемо цей танк, у четвер ще техніку з Мотижина, у понеділок нам привезуть «зетки» з Харкова… ― перелічує Сергій.

― І ще треба щось з «O» знайти. Це Чернігівська область, туди треба пошукову експедицію, ― додає Павло. Йому хочеться, щоб на виставці була техніка з усіма позначками, які використовують росіяни.

2

Коли бойові дії на Київщині завершилися, Павло вирішив шукати залишки техніки та побуту росіян для музею.

― Наш підрозділ музею ― це підрозділ Міноборони, ― розповідає Павло. ― І я розумів, що поки все узгодять... Тоді хтось виклав фото літачка ― я побачив цей хвіст і зрозумів, що його треба забирати, бо це ж алюміній, миттєво розтягнуть на металобрухт.

Стас Козлюк / «Бабель» Стас Козлюк / «Бабель» Стас Козлюк / «Бабель» Стас Козлюк / «Бабель»

Так 26 квітня Павло поїхав до Колонщини оглянути збитий російський літак Су-25, але не знав, чи вдасться його забрати. Та цього разу пощастило ― тоді ж до літака приїхали місцеві тероборонівці і працівники музею в Макарові, вони теж хотіли отримати експонат. Поміркувавши, усі вирішили передати його до національного музею. Допомогли забрати і перевезти на базу для тимчасового зберігання, а відтак ― у Кріпосний провулок.

Згодом туди ж привезли БМП, вантажівку, танк. Вони і сформували виставку. Міноборони підключилося до створення наступної. Як локацію Павлу пропонували Міжнародний аеропорт «Київ» імені Сікорського. Він відмовився, адже там її ніхто не помітив би. Тож Павло зв’язався з митрополитом Епіфанієм, з яким уже співпрацював, коли робив Стіну пам’яті, і отримав дозвіл на розміщення російської техніки на Михайлівській площі.

― Дехто з організаторів виставки боявся резонансу. Уже під час встановлення перехожі казали, що ми привезли до Києва сміття, ― говорить Павло. ― Але наша мета ― показати, що ЗСУ спроможні захистити і не допустити ворожу техніку в столицю.

Павло мріяв ще в 2014 зробити на Майдані Незалежності виставку трофейної російської техніки, проте дозволу не отримав. Тепер же на збір і розміщення техніки є дозвіл від ВЦА і підтримка від кількох міністерств та Кабміну.

Стас Козлюк / «Бабель»

Павло наголошує, що тут важливо знати міру і не перетворювати експозицію на шоу. Наприклад, не приносити туди сторонні речі, як робили перехожі на Михайлівській площі ― на техніку вішали жіночу білизну, кришки з унітазів, скелет у тільняшці.

― Це вже перформанс, а я за історичну достовірність. Ми поставили техніку й таблички, цього достатньо, це вже працює, ― говорить Павло. ― І я думаю, зараз на площі техніки якраз достатньо. Ми поставили крапку, привізши туди два цивільних авто, якими рятували людей. Коли Зеленський привів туди Бориса Джонсона, я зрозумів, що ми досягли мети.

Павло впевнений, що такі виставки будуть чи не по всій країні. Головне ― встигнути набрати експонатів, яких уже зараз зовсім мало на деокупованих територіях. У деяких містечках і селах Київської області вже зробили подібні ― наприклад, колона танків під Дмитрівкою. Чоловік хотів би, щоб виставка з Михайлівської площі помандрувала за кордон і працювала на користь України. Він каже, що дарував би такі експонати іноземним музеям ― такої техніки ще буде багато, і за кордоном її можуть гідно зберегти.