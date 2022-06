Що подивитися у вихідні. Нові «Дивні дива», третій сезон «Хлопаків» і повернення Юена Мак-Ґреґора до ролі Обі-Вана Кенобі

Фантастичний серіал «Дивні дива» — четвертий сезон

Про що серіал. 1986 рік, пройшло пів року після подій третього сезону — битви в торговому центрі Starcourt Mall у Гокінсі. Джойс, Вілл, Джонатан і Одинадцять переїхали до Каліфорнії, Майк і Дастін у старшій школі приєдналися до «Клубу пекельного вогню» гри Dungeons & Dragons. Лукас, навпаки, не хоче більше бути ботаном і грає в баскетбол. Тим часом над Гокінсом нависла нова загроза — хтось вбиває учнів старшої школи. Із часом герої розуміють, що ці вбивства повʼязані з Догоридригом. Netflix не випустили весь сезон одразу — останні два епізоди вийдуть 1 липня 2022 року, їхній сумарний хронометраж становить майже 4 години.

Stranger Things / Netflix / шоуранери — Метт і Росс Даффери / у головних ролях — Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що перші три сезони серіалу були моторошними, але милими, а четвертий має елементи горору та може по-справжньому лякати. The New York Times вважає, що раніше серіал був схожий на фільми Стівена Спілберга, а тепер більше звертається до теми почуття провини та тілесного жаху, як роботи Девіда Кроненберга.

Мінісеріал «Обі-Ван Кенобі»

Про що серіал. Серіал показує події між третім та четвертим епізодами «Зоряних воєн». Через 10 років після подій «Помсти ситхів» майстер-джедай Обі-Ван Кенобі живе на планеті Татуїн і таємно наглядає за Люком Скайвокером, а пізніше залишає планету, щоб врятувати принцесу Лею, коли її викрадають імперські інквізитори, аби виманити Кенобі. Йому знову доведеться стикнутися зі своїм колишнім учнем Енакіном Скайвокером, який став владикою ситхів Дартом Вейдером.

Obi-Wan Kenobi / Disney+ / режисерка — Дебора Чоу / у головних ролях — Юен Мак-Ґреґор, Гайден Крістенсен, Джоел Еджертон / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 55% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. IGN називає три перші епізоди серіалу досить глибокими, але критикує четвертий. Утім, рецензент зазначає, що у серіалу ще є час виправитися. The Guardian вважає, що знімати цей серіал було не обовʼязково, але подивитися його все ж варто.

Супергеройський серіал «Хлопаки» — третій сезон

Про що серіал. Новий сезон серіалу про супергероїв, заснованого на однойменному коміксі Гарта Енніса та Даріка Робертсона. Корпорація Vought International та її елітний загін Seven керують супергероями та приховують їхні брудні таємниці. Загін «Хлопаків» переважно складається з людей без надздібностей та хоче вивести корпорацію на чисту воду. Його очолює Біллі Бутчер, який зневажає супергероїв, а лідером «Сімки» є неврівноважений Хоумлендер — найсильніший супергерой у світі.

The Boys / Amazon Prime / шоуранер — Ерік Кріпке / у головних ролях — Карл Урбан, Джек Квейд, Ентоні Старр / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Оглядач на CNN пише, що серіал залишається безстрашним у творчому плані, а для людей з міцним шлунком ще й дуже веселим. The Hollywood Reporter пише, що всі ідеї серіалу у третьому сезоні сягають своєї кульмінації.

Драмеді «Ритміка» — другий сезон

Про що серіал. Шейла Рубін — звичайна домогосподарка, яка живе в Сан-Дієго у 1980-х роках. Вона багато часу проводить вдома, бореться зі своїми внутрішніми демонами та мріє вирватися з цього кола. Одного разу вона відкриває для себе світ аеробіки. Несподівано для себе та свого оточення Шейла досягає певних успіхів у цій сфері та починає ставати новою зіркою американської аеробіки.

Physical / Apple TV+ / шоуранер — Енні Вайсман / у головних ролях — Роуз Бірн, Рорі Сковел, Джеффрі Аренд / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. IndieWire пише, що у другому сезоні небагато нових персонажів, він просто гарно і плавно продовжує історію Шейли. Оглядач на But Why Tho? вважає, що серіал досі ідеально тримає баланс драми та гумору, а Роуз Бірн все ще напрочуд добре грає Шейлу.

