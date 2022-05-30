Російська армія майже три місяці обстрілює Миколаїв. У міському зоопарку досі мешкають тисячі тварин. У них проблеми з їжею та водою, а на територію періодично падають залишки ракет — фоторепортаж

Окупанти почали обстрілювати Миколаїв ще 25 лютого. У квітні снарядом перебили водогін Дніпро — Миколаїв, місто залишилося без води, її почали привозити. У місцевому зоопарку без води залишилися тисячі тварин. Хоча зоопарк закритий для відвідування, його співробітники продовжують доглядати за тваринами: знаходять воду та їжу, оформлюють заявки до міжнародних фондів, щоб отримати гроші. Тільки щоб напоїти тварин треба більш як 15 кубометрів води на добу, тож на території парку спеціально пробурили свердловину. З кормом теж були проблеми: рибу, мʼясо, овочі спершу доставляли з Херсону, а його вже окупували російські війська. Зараз адміністрація шукає нові канали постачання. Прямих влучань снарядів у територію парку не було, але періодично на вольєри падають залишки ракет. Фотограф Євген Завгородній спеціально для «Бабеля» побував у зоопарку, ось його фоторепортаж.