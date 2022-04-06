путін часто цитує філософа Ільїна та генерала Денікіна. Обидва заперечували незалежність України і виступали за диктаторське правління. Ось як вони майже століття тому описували сучасну росію

Іван Ільїн народився в 1883 році, за часів імперської росії, у сім’ї дворян. Його батько був хрещеником тодішнього імператора Олександра ІІ. Через це Ільїн отримав гарну освіту і став філософом. Найбільше його зацікавив німецький вчений Георг Гегель, який значну увагу приділяв релігії.

Більшовицький переворот 1917 року Ільїн сприйняв вкрай негативно. Він відкрито виступав проти радянської влади і більшовиків та підтримував Білий рух. Але «білі» програли громадянську війну в росії, і утворився СРСР. Прихильники «білих» ідей стали небажаними для комуністів, і їх почали переслідувати. У 1922 році за наказом Володимира Леніна у рамках боротьби з інакомисленням з СРСР до Німеччини вирушили так звані «філософські пароплави» — на борту їх були незручні для комуністів публічні діячі. Серед них був і Ільїн. Як казав тоді один із соратників Леніна Лев Троцький, «ми цих людей вислали тому, що розстріляти їх не було приводу, а терпіти було неможливо».

29 вересня 1922 року пароплав із назвою Oberburgermeister Haken вирушив із російського Петрограда (сьогодні — Санкт-Петербург) до німецького Штеттіна (сьогодні — польський Щецин). На його борту був і сам Ільїн із родиною. Wikimedia

Ільїн довго жив та писав у Німеччині, але в 1934 році переїхав звідти до Швейцарії, де й помер. Причиною переїзду став конфлікт із нацистами. Офіційна його біографія в росії стверджує, що Ільїн відмовився стати викладачем у Третьому Рейху, але існують версії, що погляди філософа і нацистів мали розбіжності у ключових питаннях — «єврейському» та «українському».

І якщо Ільїн виступав проти Голокосту і не сприймав ідеї нацистів про знищення євреїв, то Україну прихильники «білих» ніколи не вважали самостійною державою. Увесь Білий рух під час Громадянської війни виступав під гаслом «Великої, Єдиної та Неділимої Росії». Звісно, Україну вони сприймали виключно як частину російської держави.

У 1938 році під час з’їзду «білих» організацій у Румунії були ухвалені резолюції, які писав сам Ільїн. У питанні України він зазначав: «Україна визнається найбільш загрозливою частиною росії в сенсі відділення і завоювання. Український сепаратизм є явище штучне, позбавлене реальних підстав. Він виник з честолюбства ватажків і міжнародної завойовницької інтриги. Малороси — гілка єдиного, слов’яно-російського народу. Ця гілка не має причин ворогувати з іншими гілками того ж народу і відділятися в окрему державу. Відокремившись, ця держава віддає саму себе на завоювання і розграбування іноземцям. Малоросія і Великоросія пов’язані воєдино вірою, плем’ям, історичною долею, географічним положенням, господарством, культурою і політикою. Іноземці, які підготовляють розчленовування, повинні пам’ятати, що вони оголошують цим всій росії вікову боротьбу».

Іван Ільїн, 1883—1954. Getty Images / «Бабель»

Ільїн, перебуваючи в еміграції, виступав проти комуністів та Радянського Союзу. Він також постійно роздумував про те, якою має бути росія після падіння СРСР. Усі його твори просякнуті ідеями монархізму та особливого, російського православ’я. Ільїн вважав, що росія не може бути республікою (тобто демократією).

«Яка державна форма буде тоді можливою, необхідною, бажаною, рятівною? Відповідь зрозуміла і проста: позапартійна, понадкласова, національна, релігійно-натхненна і життєво-творчо-гнучка диктатура. Тільки вона зуміє владною, авторитетною рукою зупинити будь-яку нову громадянську війну, придушити партійну різанину і націоналістичні погроми, скоротити період хаосу, спонукати населення негайно взятися за мирну працю, приступити відразу до очищення країни від комуністичної нечисті і до впровадження справедливих, стійких форм правопорядку. Без цього країна стоятиме перед новою епохою тривалого розпаду і хаосу, з вічними повстаннями авантюристів, субсидованих з-за кордону і з новими спробами згубних розчленовувань ззовні і зсередини. Ніяка республіканська форма, — відцентрова за своєю природою, — не впорається з цим завданням», — писав Ільїн.

Філософ постійно писав і про ідеологічну боротьбу росії з Заходом. Останній, за словами Ільїна, ніколи не зможе зрозуміти росію, вважає її «колосом на глиняних ногах» і тільки й думає про те, як її розділити.

«Захід ніколи не знав росію і не розумів її. Не знаючи ані її мови, не чуючи її духу, — він вірив кожній дурниці про неї і сам вигадував і поширював цю нісенітницю. Європа боялася росії, не любила її і зневажала її. За останні 100 років вона завжди була готова нашкодити їй, ослабити і обмовити її. Захід цікавився росією лише в торговому і військовому відношенні; та хіба ще й у соціальному значенні можливого розчленування або підпорядкування її. Дотримуючись таємних вказівок європейських політичних центрів, які будуть згодом встановлені і розкриті історичною наукою, росія була по-наклепницькому ославлена ​​на весь світ як «оплот реакції», як гніздо деспотизму і рабства, як розсадник антисемітизму, як колос на глиняних ногах», — зазначав Ільїн.

Важливу роль у поглядах Ільїна відігравала і релігія, яка була фактично заборонена за часів Радянського Союзу. Філософ постійно писав про особливість російського православ’я, і що саме воно має відігравати важливу роль у відновленні національної росії.

«Бути росіянином означає не тільки говорити російською. Але означає — сприймати росію серцем, бачити любов’ю її дорогоцінну самобутність і у всій вселенській історії її неповторну своєрідність, розуміти, що ця своєрідність є Дар Божий, даний самим російським людям, і в той же час — вказівка ​​Божа, що має захистити росію від посягання інших народів і вимагати для цього дару — свободи і самостійності на землі. Бути росіянином означає споглядати росію в Божому промені, в її вічній тканині, її нетлінній субстанції і любов’ю приймати її як одну з головних і заповітних святинь свого особистого життя», — вважав Ільїн.

Однак у біографії Ільїна є момент, який у сучасній росії воліють не згадувати. Друга світова війна розколола російське зарубіжжя на два табори — одні підтримували Третій Рейх у протистоянні з СРСР, інші ж попри ненависть до комунізму, все одно стали на бік росії. Ільїн був на боці перших. Він взагалі вважав, що фашизм та нацизм «врятували» Європу від поширення комунізму. За його словами, Адольф Гітлер зупинив процес більшовизації Європи і зробив їй «найбільшу послугу». Після війни Ільїн написав ще один твір, у якому аналізував, чому фашизм і нацизм провалилися, і які уроки з цього має винести росія.

Лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер вітає натовп під час параду у Нюрнберзі в 1936 році. Getty Images / «Бабель»

«Фашизм виник як реакція на більшовизм, як концентрація державно-охоронних правих сил. Під час наступу лівого хаосу і лівого тоталітаризму це було явищем здоровим, необхідним і неминучим. Така концентрація буде здійснюватися і надалі, навіть у найдемократичніших державах: в годину національної небезпеки здорові сили народу будуть завжди концентруватися в напрямку охоронно-диктаторському. Так було в Стародавньому Римі, так бувало в новій Європі, так буде і надалі ... [Франсіско] Франко і [Антоніу] Салазар зрозуміли це і намагаються уникнути зазначених помилок. Вони не називають свій режим «фашистським». Будемо сподіватися, що і російські патріоти осмислять помилки фашизму і [нацизму] до кінця і не повторять їх», — писав філософ.