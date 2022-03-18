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«Найбільше мене бентежить, що ми не можемо допомогти тим людям, які під окупацією росії». Українські волонтери, ризикуючи життям, вивозять людей з гарячих точок — ось дві історії з Ірпеня та Харкова

Автор:
Юліана Скібіцька
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«Найбільше мене бентежить, що ми не можемо допомогти тим людям, які під окупацією росії». Українські волонтери, ризикуючи життям, вивозять людей з гарячих точок — ось дві історії з Ірпеня та Харкова

Евакуація з Ірпеня, 5 березня 2022 року.

За три тижні війни окупанти змогли захопити декілька населених пунктів, зокрема міста у Київській області, де точаться запеклі бої. Окрім цього, російські війська бомблять житлові квартали — тривалий час однією з найгарячіших точок був Харків, який і зараз продовжують обстрілювати. Централізованої евакуації з міст, де йдуть бої, часто немає, а в перший тиждень війни взагалі не було, тому цим займаються волонтери. «Бабель» поговорив із двома волонтерами з Києва та Харкова — вони розказують, як вивозили людей з-під обстрілів.

Андрій Півень, Київ, 37 років, до війни працював фітнес-тренером

Вранці 24 лютого мені здалося, що стався якийсь вибух, але я себе запевняв, що це мені лише здалося. Тільки шум сусідів зверху змусив мене встати та підійти до вікна — після цього я зрозумів, що мені не здалося. Тихенько розбудив дружину та сказав, що почалася війна. Доньці сказали лише, що «почалися ті пригоди, до яких ми тебе готували, тож збираємо речі й ми вирушаємо в подорож».

Через 3—4 доби, впевнившись, що вони перетнули кордон зі Словаччиною, я повернувся додому. Київ на той момент бомбили та обстрілювали. Ми з друзями хотіли взяти зброю, але Тероборона Києва вже була укомплектована і ми подумали, чим ще можемо допомогти. Так ми повернулися до волонтерства, яким займалися з 2014 року.

Перший виїзд був 3 березня до Ірпеня — ми повезли туди продукти, пальне, а звідти забирали людей. Було це все під обстрілами, але прилітало не в наш бік, поруч з нами не розривалися снаряди. Ми розвантажилися, в тому числі, і в госпіталі військовому, привезли туди медикаменти, яким лікарі були дуже раді, й виїхали назад.

Цивільне авто, яке обстріляли росіяни в Ірпені, 10 березня 2022 року.

Цивільне авто, яке обстріляли росіяни в Ірпені, 10 березня 2022 року.

П’ятого березня ми встигли доїхати [до Ірпеня], завантажилися людьми, а виїхати вже не змогли — почався бій. Нам довелося переховуватися в підвалі церкви. Були й авіаудари, й мінометні обстріли. Ми опинилися в оточенні, на вулицях були люди, схожі на «кадирівців». Думали, що будемо залишатися там на ніч, видалили все «компрометуюче» з телефонів.

Через 3 години наші друзі домовилися з морською піхотою, яка дізналася, що волонтери потрапили під обстріли. Вони між боями приїхали за нами й на дуже великих швидкостях ми виїхали з розбитим склом. Одного з наших волонтерів поранило в ногу, в інших — легкі контузії.

В той день ми втратили шість авто на тому березі [який контролюється окупантами]. На наступний день повернулися, перейшли через Романьківський міст, сіли на ті автомобілі, що заводилися, і поїхали за адресами евакуювати людей. Повернулися до тієї церкви, бо там було близько двохсот людей, з них дуже багато дітей.

Зараз ми їздимо за конкретними адресами, намагаємось вивезти якомога більше людей. Найбільше, що мене бентежить і б’є по моїй психіці, — ми не можемо допомогти тим людям, які під окупацією росії. Їхні родичі благають і просять вивезти, але в нас, на жаль, не дев’ять життів і ми не можемо туди поїхати й допомогти.

Протитанкові їжаки на одній з вулиць Ірпеня, 10 березня 2022 року.

Протитанкові їжаки на одній з вулиць Ірпеня, 10 березня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Павло Федосенко, Харків, 30 років, до війни працював журналістом та підприємцем

У мене, як і в багатьох у Харкові, напередодні було якесь неприємне передчуття. Я сидів до третьої ночі, думав, що треба зробити завтра, щоб максимально підготувати себе та сімʼю. Пив віскар на кухні й пішов спати десь на початку четвертої. Прокинувся я о пів на восьму за будильником, побачив на телефоні 18 пропущених, зайшов у чат місцевих журналістів. Побачив, що перше повідомлення за сьогодні було у двадцять хвилин на шосту й питання у всіх були однакові: «Що вибухає? Що відбувається, прокоментуйте». Я зайшов до спальні, розбудив дружину. Сказав, що почалася війна й ми їдемо.

Тривожний рюкзак у нас, як у всіх серйозних та відповідальних людей, зібраний не був. Ми його почали збирати по ходу, досить швидко. В місті, здавалося, більшість іще не вірила, що відбувається. Обвалювали банкомати, юрмилися, просто жахливі черги біля банкоматів були. Я для себе відразу заздалегідь вирішив, що треба вивезти сімʼю з країни.

Я відвіз своїх до кордону з Молдовою, вони пішки його перейшли, і я поїхав назад. Це я теж одразу вирішив, навіть сумнівів якихось не було. Хоч мене відмовляли мама й дружина, ясна річ. Усі люди, в яких я зупинявся на шляху, говорили: «Ти кінчений? Який Харків? Давай, більше користі принесеш там десь». А я відповідав: «Та ні, я не можу так».

Харків після російських обстрілів та авіаударів, 12 березня 2022 року.

Харків після російських обстрілів та авіаударів, 12 березня 2022 року.

Стас Козлюк / Бабель

Взагалі я їхав до ТрО вступати, план був такий. Ну а по приїзді, по-перше, виявилося, що таких придурків без досвіду з полум’яними очима настільки багато, що вже й зброї на всіх немає. А по-друге, ця історія з евакуацією людей закрутилася сама по собі, я для цього нічого не робив, просто опинився у потрібний час у потрібному місці. Ну а далі вже зіскочити було непросто, мене обдзвонювали цілий день з десятків, навіть із сотні номерів із проханням вивезти. У такій ситуації сказати, що ти втомився і більше цим не займаєшся, було запізно.

Когось забирали адресно, але, на жаль, часу на це було мало. Я реально був п’ять днів на телефоні просто нон-стоп. О сьомій ранку прокидався — і в мене там було вже 10–15 пропущених від людей, які хотіли виїхати. Зараз, на жаль чи на щастя, ажіотаж спав і вивозити вже практично нема кого. Ми там адресно вивозимо якихось людей на легкових автівках. Вчора [12 березня] вперше автобус не заповнився.

Хріначать по Харкову постійно, це норма, ось і зараз у нас повітряна тривога. У ті дні [в перший тиждень війни] просто було більше охочих. В один день ми планували відправити 50 людей з вокзалу, в результаті відправили 75 — автобуси були забиті під завʼязку стоячими людьми, там була реальна божевільня.

Харків після російських обстрілів та авіаударів, 12 березня 2022 року.

Харків після російських обстрілів та авіаударів, 12 березня 2022 року.

Стас Козлюк / Бабель

Одного разу ми рятували бабуню. Мені написала жінка, каже: «Ви допоможете вивезти мою бабусю? Вона не ходить, вона на 10-му поверсі». А це околиця міста, яку тоді дуже сильно обстрілювали. Я говорю: «Звичайно, легко!» Заїхали до цієї бабусі. Коли ми зайшли у квартиру, я вже не був певен, що це вийде фізично. Тому що жінка дуже старенька, вона взагалі не ходить, її донька нам ні хріна не допомагала, вона тільки нагнітала паніку. Істерила, що в неї ще три кішки та шиншила, яких теж обовʼязково треба забрати. І ми на руках несли цю дуже літню жінку з 10-го поверху, разом із коляскою. У мене досі синці на ногах, бо на кожній сходинці бився ногами об цей візок.

Коли ми вже вантажили бабусю в авто, десь у сусідньому дворі впав снаряд — так близько до мене ще не падало. Ми з Дімою, який допомагав мені завантажувати, дивимось один на одного — і починаємо просто закидати в машину все, що ще стоїть на вулиці, а в нас ще інвалідний візок. У вже забитий багажник він не лізе, на заднє сидіння теж. Я взагалі не впевнений, що в нормальній ситуації таке фізично можливо, але Діма сів на переднє сидіння з тим візком. Це був найважчий день.

Хоч ажіотаж спав, зайнятися є чим. Зараз із Полтави гуманітарку возитимемо. Адресно допомагатиму, напевно, тому що в мене є машина та гроші. Ось, власне, вже одягаюся, везтиму жінку на автобус. Мені вчора її донька написала, в жінки на очах два тижні тому розірвало машину й вона відтоді взагалі не виходила з дому, психологічно не могла. А тут загалом дозріла. Мене попросили за нею заїхати, потримати за руку, заспокоїти, посадити та відвезти на автобус. Є ще неоране поле роботи — багато випадків, коли треба кудись відвезти продукти чи ліки. Буду якось і цим ще займатися, поки нікуди мене не беруть.

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Харків після російських обстрілів та авіаударів, 12 березня 2022 року.

Харків після російських обстрілів та авіаударів, 12 березня 2022 року.

Стас Козлюк / Бабель