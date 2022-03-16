Війна росії з Україною. До Києва прибули європейські прем’єри, окупантів знову розбили під Харковом, в Україні друга хвиля мобілізації. День 21: онлайн «Бабеля»

Російські окупанти продовжують бомбити Київ та інші міста. До української столиці прибули прем’єри Чехії та Словенії, голова МЗС Литви й голова польського уряду. Війська окупантів під Харковом знову зазнали поразки, а росія вже на межі дефолту. В Україні розпочалася мобілізація військовозобов’язаних другої черги. Читайте наш текстовий онлайн про головні події 16 березня (а тут головне за 15 березня).