Хочу розуміти ситуацію на фронті. Як це мені робити? Читати військових аналітиків, які збирають дані з офіційних і відкритих джерел

Американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War) — недержавний аналітичний центр, заснований у 2007 році. ISW моніторять офіційні повідомлення Генштабів України та росії, новинні сайти обох країн, твіттер- і телеграм-акаунти фахівців з геолокації знімків. Щоденні зведення вони викладають на своєму вебсайті.

Карта з аналізу ситуації за 11 березня. Короткий зміст: просування російської армії до Києва зупинено, вона продовжує облогу Маріуполя та атакує Сєверодонецьк. Під Харковом і Сумами проводить перегрупування. Українська армія зупинила наступ на Миколаїв і Запоріжжя. Institute for the Study of War

Аналітик Jomini of the West — судячи з частих взаємних ретвітів, член клубу військових ігор Джорджтаунського університету. Щодня викладає аналіз обстановки у своєму твіттері.

Карта розміщення сил біля Києва та Чернігова з аналізу ситуації за 10 березня. Українська армія зупинила наступ на Київ із заходу та сходу, вона продовжує атакувати вразливі позиції російської армії та її лінії постачання. Jomini of the West / Twitter

Аналітик Натан Рузер — співробітник одного з підрозділів австралійського Інституту стратегічної політики. Щодня викладає аналіз обстановки у своєму твіттері.

Карта, яка показує, як розподіляється конвой російських військ на північний захід від Києва. Червоним позначені ділянки доріг, які контролює російська армія, жовтим — ділянки, які вона не змогла утримати. Nathan Ruser / Twitter

Російська команда розслідувачів Conflict Intelligence Team, яка після початку війни була змушена евакуюватись із росії. Її засновник Руслан Левієв щодня пояснює обстановку на фронті в ютюб-каналі CIT.

Випуск за 11 березня: Руслан Левієв пояснює, чому війна може затягнутися надовго.

У чому сходяться розслідувачі, які стежать за вторгненням росії в Україну?

Керівництво ЗСУ вважає, що воно успішно стримало початковий наступ російської армії, і бачить шлях до перемоги. Російська армія втрачає ініціативу під Києвом і Харковом. Це підтверджують зведення з фронту, репортажі та відкриті дані.

Російська армія насилу перегруповує сили та намагається налагодити постачання передових частин. Вона виводить із фронту батальйонно-тактичні групи, розбиті ЗСУ.

Судячи з усього, російська армія деморалізована. Російське керівництво намагається це змінити: воно втягує в активні бойові дії білорусь, тримає в облозі Маріуполь і намагається оточити частину угруповання на Донбасі.

