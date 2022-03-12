Хочу розуміти ситуацію на фронті. Як це мені робити? Читати військових аналітиків, які збирають дані з офіційних і відкритих джерел

Американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War) — недержавний аналітичний центр, заснований у 2007 році. ISW моніторять офіційні повідомлення Генштабів України та росії, новинні сайти обох країн, твіттер- і телеграм-акаунти фахівців з геолокації знімків. Щоденні зведення вони викладають на своєму вебсайті.
Аналітик Jomini of the West — судячи з частих взаємних ретвітів, член клубу військових ігор Джорджтаунського університету. Щодня викладає аналіз обстановки у своєму твіттері.
Аналітик Натан Рузер — співробітник одного з підрозділів австралійського Інституту стратегічної політики. Щодня викладає аналіз обстановки у своєму твіттері.
Російська команда розслідувачів Conflict Intelligence Team, яка після початку війни була змушена евакуюватись із росії. Її засновник Руслан Левієв щодня пояснює обстановку на фронті в ютюб-каналі CIT.
У чому сходяться розслідувачі, які стежать за вторгненням росії в Україну?
- Керівництво ЗСУ вважає, що воно успішно стримало початковий наступ російської армії, і бачить шлях до перемоги. Російська армія втрачає ініціативу під Києвом і Харковом. Це підтверджують зведення з фронту, репортажі та відкриті дані.
- Російська армія насилу перегруповує сили та намагається налагодити постачання передових частин. Вона виводить із фронту батальйонно-тактичні групи, розбиті ЗСУ.
- Судячи з усього, російська армія деморалізована. Російське керівництво намагається це змінити: воно втягує в активні бойові дії білорусь, тримає в облозі Маріуполь і намагається оточити частину угруповання на Донбасі.
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