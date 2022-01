Що подивитися у вихідні. Фінальний сезон «Озарка», спіноф серіалу «Як я зустрів вашу маму» та історична драма про переговори 1938 року в Мюнхені

Кримінальний серіал «Озарк» — четвертий сезон

Про що серіал. Перша частина фінального сезону серіалу. Історія починалася з того, що чиказький фінансовий консультант Мартін «Марті» Бьорд погоджується відмити для наркокартелю велику суму грошей, щоб врятувати себе та свою родину. Для цього вони переїжджають у містечко Озарк. За його оборудками спостерігає ФБР. За три сезони він так і не позбувся залежності від картелю, але перебуває на межі розлучення з дружиною. Серіал тридцять два рази номінувався на «Еммі», отримавши три нагороди — за найкращу режисуру драматичного серіалу і двічі за найкращу жіночу роль (Джулія Гарнер).

Ozark / Netflix / шоуранери — Білл Дюбюк, Марк Вільямс / у головних ролях — Джейсон Бейтман, Лора Лінні, Софія Г’юбліц, Джулія Гарнер / тривалість — 7 епізодів (половина сезону) / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. IndieWire пише, що перша частина сезону поки дає лише шанс серіалу показати в другій, на що він здатен. Variety вчергове зазначає чудову гру Джулії Гарнер.

Історична драма «Мюнхен. На порозі війни»

Про що фільм. 1938 рік, Європа та світ на порозі війни, але поки що не всі це розуміють. Адольф Гітлер погрожує захопити Чехословаччину, але британський уряд все ще сподівається зберегти мир. Молодий британський дипломат вирушає до Мюнхену на переговори з німцями в команді прем’єра Невілла Чемберлена. Там йому буде протистояти, в тому числі, й колишній друг часів навчання в Оксфорді, який працює на Третій Рейх. Фільм знято не просто на основі реальних переговорів — це екранізація художнього роману Роберта Гарріса «Мюнхен».

Munich: The Edge of War / Netflix / режисер — Крістіан Швохов / у головних ролях — Джордж Маккей, Яніс Нівенер, Джеремі Айронс / тривалість — 2 години 11 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The Guardian називає фільм елегантною драмою, яку цікаво дивитися, незважаючи на те, що всі знають кінцівку історії. Але зазначає, що краще б це був телефільм на 2—3 серії. The New York Times, навпаки, називає фільм нудним бюрократичним процедуралом.

Документальний фільм «Самозванці: історії обману»

Про що фільм. Історія шахрая Роберта Генді-Фрігарда, який видавав себе за агента британської спецслужби MI-5, маніпулюючи людьми заради грошей та руйнуючи їхні сім’ї та життя. Судова справа проти Генді-Фрігарда стала важливим прецедентом для британського кримінального права.

The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman / Netflix / режисери — Сем Бенстед, Гарет Джонсон / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що документалка вражає і лякає, коли усвідомлюєш, наскільки жорстокою може бути брехня. Independent називає історію неймовірною, але сам фільм неповним, бо його автори могли б розказати більше.

Ситком «Як я зустріла вашого тата»

Про що серіал. Спіноф комедійного ситкому «Як я зустрів вашу маму», який виходив з 2005 до 2014 року та зібрав сім нагород «Еммі». Тільки тепер уже Софі в 2050 році розповідає своїм дітям, як зустріла їхнього батька, та згадує свою юність. Автори намагалися оновити тему пошуку партнерів та побачень, адже в часи виходу основного серіалу тільки зароджувалися соцмережі, а дейтингових застосунків не було взагалі.

How I Met Your Father / Hulu / шоуранери — Ісаак Аптакер, Елізабет Бергер / у головних ролях — Гіларі Дафф, Крістофер Ловелл, Франсія Райса / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,1.

Що кажуть критики. The Guardian називає серіал «розігрітими недоїдками», хоча й каже, що він може потішити глядачів декількома епізодами. Оглядач на Polygon більш оптимістичний і стверджує, що серіал може викликати приємне почуття ностальгії у тих, кому подобається оригінал.

Драмеді «Нашими очима»

Про що серіал. Троє друзів віком між 20 та 30 — Джек, Гаррісон та Вайолет — живуть разом, усі вони страждають від різних розладів аутичного спектра. І намагаються знайти себе в житті. Вайолет прагне зрозуміти, як поводитися на побаченнях, Гаррісон переживає непросте кохання, а Джек спрямовує всі сили на роботу та кар’єру.

As We See It / Amazon Prime / шоуранер — Ромі Барта / у головних ролях — Рік Глассман, Сью Енн Пін, Альберт Рутецкі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що серіал дуже легко і з гумором розповідає про досить важкі речі. The Hollywood Reporter вважає, що автори знайшли гарний баланс між комедією та драмою.

