Сьогодні нагородили лауреатів Нобелівської премії. Її 120 років тому вигадав винахідник-мізантроп, а преса вважала марною. Розповідаємо, як «нобелівка» зʼявилася та стала престижною

Нобель та його сім’я

Наприкінці XIX століття в Європі був популярний жарт: «Знаєте, чому кожен другий швед ― інженер? Бо люди шведів не цікавлять». Основою для жарту став властивий скандинавам стриманий характер, однак Альфреда Нобеля він стосувався буквально. Як і всієї його родини.

Причиною багатства Альфреда стала історія його батька Еммануеля Нобеля — професійного винахідника, який отримав десятки патентів. Наприклад, на апарат, який висаджує саджанці в землю, чи на армійський рюкзак, що не тоне. Комерційна успішність цих винаходів була відносною, і Еммануель зосередився на способі вирішити одну актуальну для часу індустріалізації проблему. Щоб будувати тунелі й канали, працювати в карʼєрах, потрібно було швидко переміщувати масиви ґрунту чи гірської породи. Зробити це можна було, лише підриваючи їх: тоді вже зміщені й подрібнені землю чи каміння легко переносили робітники. Однак якісної вибухівки для цих задач не було. Еммануель розробив кілька вибухових сумішей, але вони були ненадійними: могли вибухнути під час транспортування чи, навпаки, не здетонувати, коли потрібно. Еммануель полишив ці спроби й поїхав зі Скандинавії до Росії у пошуках легших грошей.

Еммануель Нобель. Wikimedia

У Росії він нажив чималих статків, збудував кілька заводів, де вироблялось устаткування для армії та будівництва. Там працювали тисячі робітників ― це були найбільші підприємства країни у середині XIX століття. Старші сини Еммануеля Нобеля Людвіг та Роберт, продовжили заробляти в Росії, видобуваючи нафту в Каспійському басейні. Людвіг у підсумку став іще багатшим за молодшого брата Альфреда. Який обрав собі інший шлях.

Народжений у 1833-му, із 20-річного віку Альфред хотів стати винахідником — як і його батько. Насамперед Нобель-молодший прагнув вдосконалити формулу вибухівки. У 1850-х якраз ішли розмови про будівництво Суецького каналу, який істотно скоротив би час руху вантажів між Європою та Індією. Для втілення проєкту вже було майже все, в тому числі інвестиції. Не було тільки якісної вибухівки, яка значно полегшила б будівництво.

Альфред Нобель (ліворуч) близько 1863 року. Getty Images / «Бабель»

Альфред переїхав до Парижу і поринув у наукові експерименти. Основою для них став нітрогліцерин, винайдений в Італії у 1847 році. Альфред зʼясував, що вибухова сила речовини значно зростала, якщо занурити її в гранульований порох. У 1865-му він винайшов детонатор ― і це підвищило безпечність вибухів. І врешті-решт наступного року Нобель зробив свій головний винахід. Він зʼясував, що якщо змішати з нітрогліцерином кізельгур ― матеріал із подрібнених решток панцирів молюсків діатомей ― можна отримати стабільну, безпечну в транспортуванні суміш, яка при детонуванні добре вибухає. Суміш назвали динамітом ― він і приніс Нобелю основні статки.

Суецький канал відкрили у 1869 році, але попит на динаміт і без того був величезним. У різноманітних будівництвах, у гірських роботах, при знесенні будівель ― потреба в зручній вибухівці вимірювалась сотнями тонн товару. Нобель заснував десятки заводів по всьому світу. Сам він ними не керував ― це була франшиза. Тож багатство накопичувалось, а Альфред зміг зосередитись на наукових експериментах.

У лабораторії з виробництва нітроцелюлози, 1956 рік. Getty Images / «Бабель»

Попри серйозний успіх ― його прізвище стало брендом, відомим на весь світ ― сам Альфред Нобель на селебріті не перетворився. Він не зʼявлявся на вечірках, відмовлявся від інтервʼю чи малювання його портретів. Він не створив сімʼї: відомо лише про два романи Нобеля з жінками, обидва невдалі. Винахідник жив у сірому непримітному будинку, головною особливістю якого була велика лабораторія. У цій лабораторії він зробив ще чимало відкриттів ― наприклад, розробив речовину балістит, яка вибухає без диму. Іншими патентами Нобеля стали автоматичні гальма, витривалий до тиску бойлер, замінники гуми.

Динаміт активно використовували тогочасні армії. Спочатку Нобель вітав цей підхід, хоча й був пацифістом. За його логікою, люди мали побачити, скільки жертв і травм може завдати навіть невеликий шматок вибухівки ― і, усвідомивши, що цю зброю масового знищення мають усі сторони конфлікту, відмовитись від воєн як таких.

Лабораторія Альфреда Нобеля в Сан-Ремо, 1890 рік. Тут винахідник провів останні роки життя. Getty Images / «Бабель»

Задум не спрацював: коли в 1888-му помер старший брат Альфреда Людвіг, журналісти подумали, що йдеться власне про винахідника динаміту. Некрологи не були позитивними: Альфреда Нобеля називали в них торговцем смертю. За словами знайомих науковця, його настільки зачепило це формулювання, що він вирішив скерувати свої сили на те, щоб зробити світ якомога прогресивнішим та спокійнішим місцем. Думкам про те, як це зробити, він присвятив останні роки свого життя. Відомо про три версії заповіту Нобеля, написані в різні роки. З кожним наступним усе більшу частку своїх багатств Альфред віддавав на те, у що вірив ― що світ врятують інженери. Такі ж, як він. І тому їх треба підтримувати.

Заповіт

Нобель помер 10 грудня 1896 року в Італії. Останній текст його заповіту вміщується на половині сторінки й свідчить, що з юристами Нобель не радився. Винахідник заповів продати всі свої частки в різних бізнесах, вкласти гроші в «надійні акції», а відсотки щороку порівну ділити між пʼятьма людьми. Тими, хто «приніс людству найбільше практичної користі у році, що минув». Це, на думку Нобеля, мали бути науковці у галузі фізики, хімії та медицини. Також премію мала отримати людина, яка «створила визначну літературну роботу ідеалістичного спрямування» та людина, яка «пропагувала рівність націй, відмову від використання зброї та присвячені миру конгреси». Премії в галузях фізики, хімії, медицини та літератури мали присуджувати шведські інституції. Лауреата останньої ― тепер відомої як Премія миру ― мав визначати норвезький парламент. Останнє речення заповіту зробило цю премію такою впливовою, якою вона є зараз: у ньому йшлося, що лауреатом премії в будь-якій з номінацій міг стати громадянин будь-якої країни світу.

Альфред Нобель в останні роки життя. Getty Images / «Бабель»

Просто написаний текст приніс багато складнощів. Спершу обурились рідні Нобеля: він не залишив їм у спадок практично нічого. Потім обурилася Франція, де Нобель прожив найбільшу частину життя: Швецію він залишив у 9-річному віці й відтоді бував там лише кілька разів. Французький уряд планував обкласти спадок винахідника великим податком. А боротися було за що: після продажу часток у 93 фабриках статки Нобеля сягнули тогочасних $9 мільйонів ― майже $300 мільйонів за теперішніми цінами.

Зрештою Альфреда Нобеля таки визнали громадянином Швеції, оскільки його заповіт було складено шведською й за кілька років до смерті він відкрив у Швеції фабрику, біля якої збудував собі приватний будинок.

Наступна проблема ― куди вкласти гроші? Розпорядниками свого спадку Нобель призначив двох шведських науковців ― не фінансистів. Однак вони не припустилися помилки. Спершу гроші Нобеля вкладали у шведські державні облігації, потім ― в акції великих стабільних компаній.

І, нарешті, найскладніша проблема — Швеція на межі XIX і XX століть не була ані політичним, ані фінансовим, ані науковим лідером. Це була бідна країна з пʼятимільйонним населенням ― у тогочасних Британії чи Німеччині мешкало вдесятеро більше людей.