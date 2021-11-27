Що подивитися у вихідні. Нова комедія «Замок на Різдво» із Брук Шилдс, скандинавський горор «Ельфи» та документалка Пітера Джексона про The Beatles

Документальний фільм The Beatles: Get Back
Про що серіал. Документалка режисера «Володаря перснів» та «Хоббіта» Пітера Джексона. У 1969 році The Beatles записували матеріал для свого альбому «Let It Be». Майже весь процес запису і за ним концерт на даху зняли на плівку — 60 годин відеоматеріалу. У 1970 році на основі цих кадрів змонтували документалку, яка показувала внутрішню кризу гурту, для якого альбом став останнім. Але Пітер Джексон заявив, що вважає старий фільм дуже тенденційним. «Звичайно, там є драматичні моменти, але немає такого сильного розладу, з яким проєкт так довго асоціювали. […] А ще це смішно, життєствердно і напрочуд душевно», — сказав Джексон. І змонтував з того самого матеріалу свою документалку. Більшу частину кадрів, які туди потрапили, глядачі раніше ніколи не бачили.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що у фільмі є фантастичні моменти, інколи досить великі, але до них треба добиратися крізь довгі епізоди порожньої балаканини. Оглядач на RogerEbert вважає, що Джексон дав ширшу перспективу атмосфери у The Beatles перед розпадом гурту, а документалка 1970 року ігнорувала багато радісних моментів.
Романтична комедія «Замок на Різдво»
Про що серіал. Популярна американська письменниця Софі Браун (Брук Шилдс) переживає кризу — її лають журналісти, видавництва та власні фанати. Вона пригадує, як дідусь розповідав їй історії про життя у замку в Шотландії. І щоб змінити обставини, вирушає туди. Замок продається, і Браун хоче його купити. Але по-перше, життя у замку виявляється не таким комфортним, як у розкішні квартирі. А по-друге, за договором ще три місяці там буде жити його минулий власник — герцог Майлз (Кері Елвес), який може розірвати договір. Спочатку між Софі та герцогом складаються жахливі відносини, бо він зверхній та дивакуватий. Але поступово вони починають краще розуміти одне одного.
Що кажуть критики. New York Times вважає, що фільм досить симпатичний, але його сценарій вийшов дуже шаблонним. Variey пише, що у сценарії є певні діри, але переваги фільму переважують недоліки.
Скандинавський горор «Ельфи»
Про що серіал. Данська родина — тато Мадс, мама Шарлотта та їхні діти Каспер і Жозефіна — вирішили зустріти Різдво на природі та вирушили на віддалений острів. Майже одразу вони стикаються з маленькими загадковими істотами, але їх помічає лише дівчинка. Мешканці острова поводяться дивно та радять гостям швидше поїхати. Втім, сім’я певний час удає, що все добре, і готується до Різдва. Але містична екосистема острова виявляється набагато складнішою, ніж здається.
Що кажуть критики. Оглядачка Касондра Фелтус вважає, що серіал буде доречним під Різдво не лише тому, що йдеться про ельфів. Різдво — це час традицій та ритуалів, яких на віддаленому острові буде чимало.
Документальний фільм «Це була бійка перед Різдвом»
Про що серіал. Джеремі Морріс — юрист і великий фанат Різдва. Знайомі навіть називають його «містер Різдво». Він любить прикрашати свій дім сотнями тисяч лампочок, звати гостей, влаштовувати справжнє святкування з салютами та верблюдами. Але його сусідам по West Hayden Estates не дуже подобається захоплення Морріса — воно заважає їм святкувати Різдво тихо й по-сімейному. Тому перед черговим Різдвом вони подають на нього в суд. Документалка розповідає історію сварки Морріса з сусідами, які, на його думку, «вкрали його Різдво». Фільм зняла документалістка Бекі Рід, відома роботою «Три однакових незнайомця» 2018 року — про трьох близнюків, які зустрілися вже в дорослому віці.
Що кажуть критики. The Guardian каже, що це — надзвичайний портрет людини, переконаної, що не може помилятися, а ще ідеальна історія нашої епохи, коли перемога дістається тому, хто кричить голосніше. New York Times зазначає, що фільм натякає на політичний підтекст дій Морріса.