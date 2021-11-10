Експерти з нелегальної зброї три роки досліджували арсенал бойовиків на Донбасі. Вони виявили вкрадені у Грузії ПЗРК, дві підставні лікарні та «привіт» від російської залізниці — головне зі звіту

На техніці сепаратистів часто стерті порядкові номери, відкручені таблички з інформацію про виробника. Мета цього ― приховати, звідки умовна «армія ДНР» отримала гранатомет чи БТР. Однак частина маркування все ж залишається ― не та, яка дозволить відстежити траєкторію постачання зброї, а яка допоможе вже на місці не переплутати з іншим озброєнням такої ж моделі та вести облік. Експерти CAR припускають, що це свідчить про організований процес: хтось ухвалив рішення частину позначок стерти, частину ― залишити. Потім це рішення донесли підрядникам. Майже завжди заводські номери стирали з техніки, яку виготовили підприємства з Російської Федерації.

Один із прикладів стертого номера. Conflict Armanent Research

Як експерти CAR оглядали зброю Доступ до захопленої в бойовиків зброї та амуніції експертам надали Нацгвардія, Нацполіція, СБУ, Держприкордонслужба, Міністерство оборони, Офіс генпрокурора, Офіс військового прокурора та МВС. Вони ж із 2014 до 2019 року збирали ці речові докази у 29 локаціях на території Донецької та Луганської областей — зокрема, під Красногорівкою, у Широкиному, Амвросіївці, Дружківці, Трьохізбенці та на Савур-Могилі.

На більшості оглянутих фахівцями CAR автомобілів чи, приміром, гранатометів «рідні» деталі ― не переставлені з інших пристроїв чи комплектів запчастин. Це ознака того, що інвентар використовувався недовго. Зброя могла бути не новою, десятки років пролежати на складі ― однак «у полі» використовувалась мало, бо інакше чимало її деталей потребували б заміни.

Більшість оглянутої зброї не зустрічалась в інших регіонах, де тривають війни. Наприклад, 89,47 відсотка виявлених набоїв до автоматів і кулеметів ― калібру 5,45 × 39 міліметрів. У конфліктах в Африці частка таких набоїв ― 0,16 відсотка, в Азії ― 0,22. Якби у бойовиків «ДНР» чи «ЛНР» були довгі ланцюжки постачання зброї, показники були б іншими. У реальності ж усе було неподалік: виробники та постачальники зброї для сепаратистів перебувають недалеко.

Експерти CAR оглядали як зброю, виготовлену в Росії або до 1991 року в Радянському Союзі, так і зброю чи комплектуючі з інших країн. Пізніше вони надсилали запити виробникам із проханням пояснити, як той чи інший їхній виріб потрапив до рук бойовиків невизнаної держави. Західні компанії ― з Польщі, США, Британії, Іспанії ― завжди відповідали. Російські компанії на жоден запит не відповіли.

З установки «Град» знято позначку з деталями про його походження. Conflict Armanent Research

У вересні 2018 року експерти CAR оглянули частини кількох переносних зенітно-ракетних комплексів GROM: дві пускові установки й одну ракету. Їхній виробник ― польське підприємство Mesko SA. Ані Україна, ані Росія ці ПЗРК не купувала ― однак близько сотні таких установок у 2007 році закупила армія Грузії. Далі, як припускає польський виробник, якусь кількість GROM могли захопити російські війська ― і, зрештою, у 2014-му ці ПЗРК зʼявилися на Донбасі.

Mesko SA підтвердили, що виявлені на території України комплекси ― із тих, які Грузія закупила у 2007 році. Грузинський уряд відповів, що ніколи не дозволяв експорт установок. Росія змовчала.

Команда CAR звернула увагу на медичні шприци, які використовувались для надання бойовикам першої допомоги. Частину з них виготовили німецькі компанії Vogt Medical Vertrieb і SF Medical Products. У відповідь на запити ці фірми відповіли, що продали шприци двом російським клінікам. Експерти знайшли ці клініки. Виявилось, що це невеликі заклади, засновані у 2014 році. І лише у 2016-му вони закупили приблизно два мільйони шприців. У CAR припускають, що лікарні придбали так багато шприців не для власних потреб, а виступили прикриттям для іншої операції.

Майже вся оглянута експертами техніка виготовлена до 2014 року. Утім, у CAR припускають, що в частині випадків виробник навмисно вказав неправильну дату виробництва ― нібито пристрій зроблено до введення проти РФ санкцій, які забороняють співпрацювати з нею у військовій галузі.

У вересні 2019-го у Кривому Розі експерти CAR оглянули танк T-64BV російського виробництва. Його розпізнавальні знаки на кшталт серійного номера були стерті. Однак залишився напис про негабаритний вантаж. Такі самі позначки ставить на негабаритні обʼєкти російський державний залізничний перевізник «РЖД». Якщо напис нанесли її працівники ― значить, танк перевозили залізницею по території Росії.