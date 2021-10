Що подивитися у вихідні. Продовження психологічного трилера «Ти», спін-оф «Ходячих мерців» та новий сезон сатиричної комедії «Спадщина»

Психологічний трилер «Ти», третій сезон

Про що серіал. Джо — менеджер книжкового магазину у Нью-Йорку. Він любить аналізувати людей за тим, що вони читають. Одного дня до його крамниці заходить письменниця-початківець Бек. Джо відчуває, що вона не схожа на усіх інших, і моментально закохується, але ця закоханість стає хворобливою. Він стає одержимий дівчиною, стежить за нею у соцмережах, спостерігає, куди вона ходить і з ким спілкується. Поступово у пари зав’язуються стосунки. Бек здається, що Джо — ідеальний хлопець. Проте одна з подруг Бек переконана, що з ним не все так просто.

You / Netflix / шоуранери — Сера Гембл, Грег Берланті / у головних ролях — Пенн Беджлі, Вікторія Педретті / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. AwardsWatch пише, що Пенн Беджлі чудово грає, а ще у сезоні багато цікавих сюжетних поворотів. Digital Spy зауважує, що «Ти» — це трилер, у якому шок має ключове значення, а вчинки Джо поступово стають передбачуваними.

Підлітковий горор «Я знаю, що ви зробили минулого літа»

Про що серіал. I Know What You Did Last Summer заснований на романі американської письменниці Лоїс Дункан, який вийшов 1973 року. У 1997 році за ним зняли однойменний фільм-слешер. Головна героїня — студентка Леннон. Дівчина повертається до рідного міста після першого курсу коледжу. Вона зустрічається зі своїми шкільними друзями Марго, Райлі, Діланом та Джонні, але стосунки між ними напружені. Група підлітків ніяк не може оговтатися від інциденту, який стався з ними рік тому, під час святкування випускного. Коли Леннон отримує записку зі словами «Я знаю, що ви зробили минулого літа», все лише погіршується.

I Know What You Did Last Summer / Amazon Prime / режисер — Джим Гіллеспі / у головних ролях — Медісон Айсмен, Бріанна Тью, Ешлі Мур, Ізекіль Гудмен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% / рейтинг IMDb — відсутній.

Що кажуть критики. Pop Culture Maniacs пише, що творці серіалу змінили оригінальний сюжет, але це не допомогло їм створити цікавих героїв або уникнути дірок у сюжеті. Rolling Stone каже, що у I Know What You Did Last Summer немає нічого, крім сексу та крові.

Сатирична комедія «Спадщина», третій сезон

Про що серіал. Логан Рой — мільярдер та власник величезного медіаконгломерату Waystar Royсo. Він керує ним власноруч. Проте Логану вже вісімдесят. Потрапивши до лікарні з інсультом, він вирішує передати керівництво компанії комусь з дітей. Їх у Логана четверо: Коннор, який не хоче займатися бізнесом і працює на екофермі, його брат Кендалл, готовий на все заради компанії, безтурботний любитель розважитися Роман та єдина донька Логана Шивон. Між спадкоємцями медіаімперії розгортається боротьба за батьківське крісло. У 2020 році серіал став сенсацією на «Еммі». Він отримав одразу пʼять статуеток: за найкращий серіал, найкращу чоловічу роль (Джеремі Стронґ), найкращий сценарій серіалу, найкращу режисуру і найкращий саундтрек.

Succession / HBO Max / шоуранер — Джессі Армстронг / у головних ролях — Сара Снук, Браян Кокс, Кіран Калкін / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. Журнал Empire каже, що цей серіал настільки ж хороший як Sopranos, The West Wing та Mad Men. Vanity Fair зазначає, що шоу прекрасно написане, а актори добре грають, проте історія майже нікуди не рухається.

Постапокаліптичний горор «Бійся, як мертві підуть», сьомий сезон

Про що серіал. Fear the Walking Dead — спін-оф популярного серіалу The Walking Dead. Він розповідає про початок зомбі-апокаліпсису у США. У фокусі історія однієї родини, що складається з психолога Медісон, її нареченого Тревіса та двох дітей Медісон — підлітків Ніка та Алісії.

Fear the Walking Dead / Amazon Prime / шоуранери — Ендрю Чемблісс, Ян Голдберг / у головних ролях — Алісія Дебнем-Кері, Меггі Грейс, Колман Домінго / тривалість — 16 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Forbes каже, що автори серіалу вигадують чимраз дурніші сценарії й обʼєднують їх у щось схоже на сюжет.

