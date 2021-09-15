Facebook каже, що правила компанії однакові для всіх. Але мільйони VIP-користувачів можуть писати що завгодно, постити фейки — і їх ніхто не заблокує. Чому так? Переказуємо розслідування The Wall Street Journal

Марк Цукерберг неодноразово казав, що Facebook дозволяє простим користувачам спілкуватися нарівні з відомими політиками, діячами культури та журналістами. Дописи більшості користувачів Facebook компанія регулює за допомогою автоматизованої системи, яка визначає, чи порушує той чи інший пост гайдлайни, а також за допомогою модераторів-людей. Інколи автоматизована система може видалити пост ще до того, як його перегляне живий модератор, і користувач не може з цим нічого вдіяти.

У випадку з VIP-користувачами усе інакше — за їхній контент відповідає система XCheck. Вона допомагає мінімізувати те, що у компанії називають PR fires — негативну увагу ЗМІ, яка виникає, коли компанія помиляється у модерації впливових акаунтів. Зараз система опікується акаунтами близько 6 мільйонів людей з 2,8 мільярда усіх користувачів Facebook. Потрапити до «елітного» списку непросто. Для цього потрібно відповідати певним критеріям — бути ньюзмейкером, популярною або впливовою людиною, конфлікт з якою може бути проблемою для Facebook.

Список VIP-користувачів не розголошується. До нього входять відомі політики, зірки шоу-бізнесу, журналісти та навіть онлайн-персонажі — тварини-інфлюенсери на кшталт Doug the Pug.

Щоб мінімізувати помилки у модерації, XCheck захищає «елітних» користувачів від автоматичного видалення публікацій. Кожну окрему «скаргу» розглядають люди. У внутрішніх документах компанії зазначається, що коли система працює коректно, це дозволяє «ухвалювати виважені рішення». Однак на практиці робота XCheck далека від ідеалу.

Одна з головних проблем полягає у тому, що діяльність системи ніяк не регулюється. До неї причетні різні люди з різних відділів компанії. Додавати нових користувачів у систему XCheck може будь-який модератор Facebook. Через це протиправні публікації людей, що входять до списку обраних, часто залишаються на платформі годинами або взагалі не модеруються.

Один з акаунтів, якими опікується XCheck — акаунт бразильського футболіста Неймара. В Instagram на нього підписані понад 160 мільйонів людей. У 2019 році футболіст потрапив у скандал — жінка звинуватила Неймара у домаганнях. Щоб виправдати себе, той опублікував у Facebook та Instagram відео, у яких показав їхнє листування. Серед повідомлень були оголені фото жінки.

Стандартна процедура Facebook, коли хтось публікує інтимні фото — негайно їх видалити. Проте Неймар входив до «елітного» списку, тому публікація залишалася на платформах понад добу. Її встигли побачити 59 мільйонів користувачів, шість тисяч — зробили репости. Зрештою, допис прибрали. Тоді як акаунт простого користувача за подібне порушення видалили б, сторінку Неймара ніхто не чіпав.

Акаунт Дональда Трампа — до того, як його заблокували на два роки у червні 2021-го — також входив до переліку сторінок XCheck. У травні 2020 року Трамп, коментуючи протести у Міннеаполісі, опублікував пост, у якому сказав, що «коли починається мародерство, починається стрілянина».

Автоматизована система Facebook розцінила допис як такий, що закликає до насильства. Але на модерацію акаунтів знаменитостей часто впливають старші керівники компанії. У ситуацію втрутився Марк Цукерберг — він особисто вирішив залишити пост на платформі.

Колишній президент США Дональд Трамп розповідає, що подав колективні позови проти Facebook, Google, Twitter та їхніх очільників після того, як вони заблокували його акаунти, 7 липня 2021 року, Бедмінстер, штат Нью-Джерсі. Getty Images

Усе це викликає чимало обговорень усередині Facebook. Працівники вважають, що така вибірковість — неправильна. Торік компанія опублікувала внутрішній звіт, у якому визнала, що модерує лише 10 відсотків контенту від знаменитостей.

У відповідь на це Самід Чакрабарті, який опікується у компанії взаємодією з громадськістю, написав: «Одна з головних причин, чому я долучився до FB, бо вірив у його потенціал бути демократичною силою, яка дає усім рівні права на висловлювання. Те, що у нас різні правила для різних людей, мене дуже тривожить».

Інші працівники також казали, що така практика суперечить цінностям Facebook. «Відокремте політику щодо контенту від піару», — радив у звіті від червня 2020 року Каушик Аєр, очільник групи з питань суспільної доброчесності Facebook.

Щоб владнати ситуацію, компанія розробила план покращення XCheck. Відповідно до нього, імунітет знаменитостей до порушень правил мали скасувати у першій половині 2021 року. Однак, узяти ситуацію під контроль не так просто.

«VIP-списки продовжують збільшуватися», — написала у березневому листі до співробітників продакт-менеджер команди Facebook із запобігання помилкам. Вона запропонувала заборонити працівникам компанії додавати у XCheck нових VIP-користувачів, однак наголосила, що змусити впливових людей дотримуватися тих самих стандартів, що й усі інші, неможливо. У Facebook просто немає систем, здатних на «достатньо ретельну перевірку».

Поки що ж працівники компанії змушені модерувати акаунти знаменитостей власноруч. А у ході перевірки публікацій виходити з того, що знаменитості мали добрі наміри, й схилятися до їхньої невинуватості.

Ми не робимо жодних винятків для впливових людей. Підтримайте редакцію донатом.