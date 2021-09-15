Facebook каже, що правила компанії однакові для всіх. Але мільйони VIP-користувачів можуть писати що завгодно, постити фейки — і їх ніхто не заблокує. Чому так? Переказуємо розслідування The Wall Street Journal

Марк Цукерберг неодноразово казав, що Facebook дозволяє простим користувачам спілкуватися нарівні з відомими політиками, діячами культури та журналістами. Дописи більшості користувачів Facebook компанія регулює за допомогою автоматизованої системи, яка визначає, чи порушує той чи інший пост гайдлайни, а також за допомогою модераторів-людей. Інколи автоматизована система може видалити пост ще до того, як його перегляне живий модератор, і користувач не може з цим нічого вдіяти.
У випадку з VIP-користувачами усе інакше — за їхній контент відповідає система XCheck. Вона допомагає мінімізувати те, що у компанії називають PR fires — негативну увагу ЗМІ, яка виникає, коли компанія помиляється у модерації впливових акаунтів. Зараз система опікується акаунтами близько 6 мільйонів людей з 2,8 мільярда усіх користувачів Facebook. Потрапити до «елітного» списку непросто. Для цього потрібно відповідати певним критеріям — бути ньюзмейкером, популярною або впливовою людиною, конфлікт з якою може бути проблемою для Facebook.
Список VIP-користувачів не розголошується. До нього входять відомі політики, зірки шоу-бізнесу, журналісти та навіть онлайн-персонажі — тварини-інфлюенсери на кшталт Doug the Pug.
Щоб мінімізувати помилки у модерації, XCheck захищає «елітних» користувачів від автоматичного видалення публікацій. Кожну окрему «скаргу» розглядають люди. У внутрішніх документах компанії зазначається, що коли система працює коректно, це дозволяє «ухвалювати виважені рішення». Однак на практиці робота XCheck далека від ідеалу.
Одна з головних проблем полягає у тому, що діяльність системи ніяк не регулюється. До неї причетні різні люди з різних відділів компанії. Додавати нових користувачів у систему XCheck може будь-який модератор Facebook. Через це протиправні публікації людей, що входять до списку обраних, часто залишаються на платформі годинами або взагалі не модеруються.
Один з акаунтів, якими опікується XCheck — акаунт бразильського футболіста Неймара. В Instagram на нього підписані понад 160 мільйонів людей. У 2019 році футболіст потрапив у скандал — жінка звинуватила Неймара у домаганнях. Щоб виправдати себе, той опублікував у Facebook та Instagram відео, у яких показав їхнє листування. Серед повідомлень були оголені фото жінки.
Стандартна процедура Facebook, коли хтось публікує інтимні фото — негайно їх видалити. Проте Неймар входив до «елітного» списку, тому публікація залишалася на платформах понад добу. Її встигли побачити 59 мільйонів користувачів, шість тисяч — зробили репости. Зрештою, допис прибрали. Тоді як акаунт простого користувача за подібне порушення видалили б, сторінку Неймара ніхто не чіпав.
Акаунт Дональда Трампа — до того, як його заблокували на два роки у червні 2021-го — також входив до переліку сторінок XCheck. У травні 2020 року Трамп, коментуючи протести у Міннеаполісі, опублікував пост, у якому сказав, що «коли починається мародерство, починається стрілянина».
Автоматизована система Facebook розцінила допис як такий, що закликає до насильства. Але на модерацію акаунтів знаменитостей часто впливають старші керівники компанії. У ситуацію втрутився Марк Цукерберг — він особисто вирішив залишити пост на платформі.
Усе це викликає чимало обговорень усередині Facebook. Працівники вважають, що така вибірковість — неправильна. Торік компанія опублікувала внутрішній звіт, у якому визнала, що модерує лише 10 відсотків контенту від знаменитостей.
У відповідь на це Самід Чакрабарті, який опікується у компанії взаємодією з громадськістю, написав: «Одна з головних причин, чому я долучився до FB, бо вірив у його потенціал бути демократичною силою, яка дає усім рівні права на висловлювання. Те, що у нас різні правила для різних людей, мене дуже тривожить».
Інші працівники також казали, що така практика суперечить цінностям Facebook. «Відокремте політику щодо контенту від піару», — радив у звіті від червня 2020 року Каушик Аєр, очільник групи з питань суспільної доброчесності Facebook.
Щоб владнати ситуацію, компанія розробила план покращення XCheck. Відповідно до нього, імунітет знаменитостей до порушень правил мали скасувати у першій половині 2021 року. Однак, узяти ситуацію під контроль не так просто.
«VIP-списки продовжують збільшуватися», — написала у березневому листі до співробітників продакт-менеджер команди Facebook із запобігання помилкам. Вона запропонувала заборонити працівникам компанії додавати у XCheck нових VIP-користувачів, однак наголосила, що змусити впливових людей дотримуватися тих самих стандартів, що й усі інші, неможливо. У Facebook просто немає систем, здатних на «достатньо ретельну перевірку».
Поки що ж працівники компанії змушені модерувати акаунти знаменитостей власноруч. А у ході перевірки публікацій виходити з того, що знаменитості мали добрі наміри, й схилятися до їхньої невинуватості.
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