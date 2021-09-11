Що подивитися у вихідні. Продовження «Люцифера», рімейк «Сцен з подружнього життя» Інгмара Бергмана та бельгійський постапокаліптичний трилер «У ніч»

Міське фентезі «Люцифер» — шостий сезон

Про що серіал. «Люцифер» створений за мотивами серії коміксів Ніла Ґеймана та Майка Кері «Піщаний чоловік» і розповідає про диявола, який втомився карати грішників у пеклі та перебрався до Лос-Анджелесу. Там — відкрив нічний клуб, а згодом почав розслідувати злочини разом із детективом Хлоєю Декер. Упродовж трьох сезонів серіал виходив на Fox, а коли американська телевізійна мережа вирішила його не продовжувати, проєкт придбав Netflix. Стримінгова платформа продовжила «Люцифера» на три сезони. Шостий — фінальний.

Lucifer / Netflix / шоуранери — Ілді Модрович, Джо Хендерсон / у головних ролях — Том Елліс, Лорен Джерман, Кевін Алехандро / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Vanity Fair вважає, що за останні кілька років шоу стало смішнішим, більш упевненим та захопливим. Radio Times критикує «Люцифера» за те, що детективний аспект серіалу — доволі слабкий.

Постапокаліптичний трилер «У ніч» — другий сезон

Про що серіал. Пасажири рейсу «Брюссель — Москва» готуються до нічного перельоту. Незадовго до завершення посадки на борт вривається озброєний чоловік. Він наказує екіпажу терміново злітати. А після того, як літак опиняється у повітрі, пояснює, що є солдатом НАТО. За його словами, сонячна радіація раптом стала смертельною для людей. Тепер єдина надія пасажирів на виживання — неспинно летіти на північ, рятуючись від сходу сонця. В основі стрічки — постапокаліптичний роман польського письменника Яцека Дукая «Старість аксолотля». «У ніч» — перший серіал Netflix, знятий у Бельгії.

Into the Night / Netflix / шоуранер — Джейсон Джордж / у головних ролях — Мехмет Куртулуш, Лорен Капеллуто, Полін Етьєн / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Meaww пише, що другий сезон ще кращий за перший і ставить Into the Night в один ряд з іншими «скарбами» Netflix — серіалами «Хто вбив Сару?» і «Пітьма».

Драма «Сцени з подружнього життя»

Про що серіал. Scenes from a Marriage — адаптація однойменного шведського мінісеріалу Інгмара Бергмана. Цього разу у фокусі історія бостонського подружжя, Джонатана та Міри. Джонатан — професор філософського факультету. Міра — топменеджер ІТ-компанії. У них є донька і багато спільних планів. Проте з кожним днем стосунки пари усе більше руйнуються. Шоуранер серіалу — Хагай Леві. У 2015 він отримав «Золотий глобус» за серіал The Affair. Головні ролі дісталися Оскару Айзеку та Джессіці Честейн.

Scenes from a Marriage / HBO / шоуранер — Хагай Леві / у головних ролях — Оскар Айзек, Джессіка Честейн, Мішель Вільямс / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Jerusalem Post пише, що секрет успіху цього серіалу, як і оригіналу, у тому, що він доводить: навіть люди, які мають, на перший погляд, казкове життя, стикаються з тими ж проблемами, що й усі інші. The Hollywood Reporter вважає, що Леві «чудово вдається показати ворожість та пристрасть між головними героями».

Драма «Американська іржа»

Про що серіал. Місто Буель у штаті Пенсильванія помирає. Колись воно процвітало завдяки металургійній промисловості. Тепер заводи закрилися. Багато людей залишилися без роботи. Дену Гаррісу пощастило більше за інших — він працює в Буелі шерифом. Мешканці його поважають. Проте, коли в місті стається вбивство і у ньому підозрюють сина жінки, яку Ден кохає, перед шерифом постає складний вибір. В основі стрічки — однойменний роман американського письменника Філіппа Меєра про «місто добрих людей, які роблять погані вчинки». Шоуранер проєкту — Ден Фаттерман, найбільш відомий за стрічкою «Капоте» (2005).

American Rust / Showtime / шоуранер — Ден Фаттерман / у головних ролях — Джефф Деніелс, Мойра Тірні, Юлія Майорга / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 20% / рейтинг IMDb — відсутній.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter зазначає, що серіал має одну, але фатальну ваду — він безнадійно нудний. RobertEbert.com каже, що найкраща річ, яку можна сказати про American Rust — його легко дивитися, і ще легше — забути.

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