11 вересня 2001 року від терактів у США загинули 2 977 людей. Щоб помститися, Штати почали дві великі війни, вбили десятки тисяч і витратили трильйони — двадцять років боротьби з тероризмом у цифрах

1 106 з 2 977 жертв терактів

11 вересня 2001 року досі не ідентифіковано. Всі 20 років з дня терактів слідчі Нью-Йорка продовжують шукати рештки за допомогою аналізу ДНК. На початку вересня 2021 року знайшли ще двох — Дороті Морган і чоловіка, чиє імʼя поліція не називає.

Майк Скотт з Каліфорнійської оперативної групи-8 та його собака Біллі шукають серед уламків жертв теракту 11 вересня у Всесвітньому торговому центрі, 21 вересня 2001 року, Нью-Йорк. Getty Images

250 тисяч людей

загинули в зоні бойових дій в Афганістані та Пакистані з 2001 року. З них 71 тисяча — мирні жителі. Точно підрахувати кількість жертв війни складно. По-перше, Міністерство охорони здоровʼя Афганістану більш-менш точні підрахунки почало вести тільки у 2009 році. По-друге, є непрямі жертви, приміром, постраждалі від кримінальних злочинів, число яких від початку бойових дій різко зросло.

151 тисяча людей

з 2003 до 2006 року загинули на території Іраку. У цю країну, як і в Афганістан, США вдерлися під гаслом боротьби з тероризмом. Президента Іраку Саддама Хусейна адміністрація президента Джорджа Буша офіційно звинуватила у створенні зброї масового ураження, звʼязках з «Аль-Каїдою» і Осамою бен Ладеном. У 2004 році двопартійна комісія Конгресу заявила, що ніяких доказів тісної співпраці Хусейна з ісламістами немає. Слідів зброї масового ураження в Іраку США теж не знайшли.

2 500 військових

і близько 4 000 цивільних американців, які працювали в Афганістані за контрактом, загинули за 20 років війни.

Морський піхотинець США з 2-ї експедиційної бригади морської піхоти та афганський солдат у пилу після вибуху, під обстрілом противника, 17 липня 2009 року, Міан Поштех, Афганістан. Getty Images

53 країни

з 2001 року відправили в Афганістан своїх військових:

29 членів НАТО

11 членів Ради євроатлантичного партнерства

13 інших країн-союзниць

Загальні втрати всіх союзників США в Афганістані — 1 144 військовослужбовців.

2,26 трильйона доларів

за 20 років витратили США на війну в Афганістані. Або 300 млн доларів на день. Це прямі військові витрати на операції, витрати на створення афганської армії та поліції, соціальні проєкти, реформи та інфраструктуру. Близько 19 млрд пропали через розтрати, шахрайство та зловживання в самому Афганістані. Загальні втрати для американського бюджету через війну, разом із грошима, які ще належить витратити, приміром, на реабілітацію ветеранів та виплати сімʼям загиблих — вісім трильйонів доларів.

41 раз

президенти США користувалися правом на військове втручання, отримане 18 вересня 2001 року. У цей день Конгрес прийняв резолюцію AUMF. Цей документ дозволив президенту застосовувати військову силу проти «країн, організацій або осіб, які планували, санкціонували, здійснювали терористичні напади 11 вересня 2001 року, або допомагали їм», без узгодження з парламентом. Трактувати резолюцію президент міг на свій розсуд. Від 2001 року резолюцією користувалися Джордж Буш, Барак Обама і Дональд Трамп для різних військових і розвідувальних операцій у 19 країнах, в тому числі Афганістані, Кубі, Грузії, Іраку, Кенії, Лівії, Філіппінах, Сомалі, Сирії. Резолюцію використовували й для прослуховування телефонних розмов на території Сполучених Штатів.

Єдиний член Конгресу, який у 2001-му не підтримав безпрецедентне розширення президентських повноважень — демократка Барбара Лі від Каліфорнії. Двадцять років тому вона за це отримала десятки тисяч погроз від американців, які хотіли якомога швидше помститися терористам. Резолюцію Барбара Лі критикує донині.

Віцепрезидент США Джо Байден, президент США Барак Обама і держсекретар США Джон Керрі в залі Рузвельта в Білому домі у Вашингтоні, округ Колумбія, 11 лютого 2015 року. Getty Images

62 відсотки американців

у 2021 році вважають, що війна в Афганістані була помилкою. Те ж саме 63 відсотки говорять про війну в Іраку. У 2001 році, після терактів, 88 відсотків американців виступали за початок воєнних дій.

На девʼять відсотків

зросла грамотність населення Афганістану за 20 років війни — з 34 до 43. У 2006 році в країні запустили нову освітню програму ЮНЕСКО. У ній взяли участь 1,2 млн осіб, серед них — 800 тисяч дівчата та жінки. Раніше, за талібів, жінки не отримували навіть початкової освіти. До літа 2001 року рівень грамотності жінок в Афганістані досяг 24,15 відсотка.

130 тисяч цивільних

евакуювали з Афганістану влітку 2021 року, після початку наступу талібів. За прогнозами, до кінця року Афганістан покине до мільйона чоловік. Наймасовіші афганські діаспори — у Пакистані, Ірані, Німеччині та Туреччині. Всього в країні проживає близько 40 мільйонів.