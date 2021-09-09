Джефф Безос, Юрій Мільнер, Ларрі Пейдж фінансують стартапи, які намагаються знайти секрет довголіття, а згодом ― і безсмертя. Люди житимуть вічно? Можливо, але до цього ще треба дожити

У жовтні 2020 року російський бізнесмен, 59-річний засновник Mail.Ru Group Юрій Мільнер влаштував у своїй резиденції в каліфорнійському місті Лос-Алтос-Гілс наукову конференцію. Вона була присвячена біотехнологіям, здатним обернути процес старіння назад. Учені з різних країн приїхали на неї у розпал пандемії коронавірусу, сподіваючись отримати грант Milky Way Research Foundation ― неприбуткової організації, що належить Мільнеру. Ті, хто не зміг приїхати, виступали в Zoom.

Засновник Mail.ru Group Ltd. Юрій Мільнер виступає на конференції TechCrunch Disrupt 2017. 18 вересня 2017 року, Сан-Франциско, Каліфорнія. Getty Images

Протягом дводенної конференції вчені презентували свої дослідження. Спеціальний комітет визначив кількох переможців. Науковці, які запропонували найкращі ідеї, як зупинити старіння, отримали по мільйону доларів. Усе це виглядало як чергова філантропічна ініціатива.

На початку 2021 року низка учасників конференції зареєстрували у США та Великій Британії компанію Altos Labs. Усього за кілька місяців вона отримала 270 мільйонів інвестицій. Її очолив не Мільнер. Генеральним директором Altos Labs став американський вчений Річард Клаузнер, відомий дослідженнями в галузі імунології, молекулярної біології та генетики. У минулому він був 11-м директором Національного інституту раку США. Проте більшу частину грошей у проєкт інвестували саме Мільнер та його дружина Юлія. А ще ― засновник Amazon Джефф Безос.

Altos Labs фокусується на технології репрограмування клітин. Вона зародилася у 1950―1960 роках. У ті часи вважалося, що процес перетворення стовбурових клітин на зрілі ― незворотній. Але в 1960-х роках британський біолог Джон Гердон припустив, що в геномі кожної зрілої клітини є інформація, за допомогою якої її можна перетворити на стовбурову. Щоб перевірити свою гіпотезу, він провів експеримент ― вилучив ядро ​​з ікринки жаби та замінив його ядром диференційованої соматичної клітини кишки пуголовка. З ікринки розвинувся здоровий пуголовок.

У 2006 році професор Кіотського університету Яманака Сін’я виокремив чотири гени, що перебувають в активному стані лише у стовбурових клітинах. Згодом ці гени стали відомі як «фактори Яманаки». Яманака переніс гени в ядро зрілої клітини шкіри миші ― клітина «омолодилася».

Тепер ці фактори дозволяють сподіватися, що секрет довголіття, і навіть вічного життя, буде знайдений. Якщо методику вдасться підлаштувати під людей, вони зможуть «омолоджувати» окремі тканини або все тіло.

Шансів на те, що проєкт буде успішним, ― чимало. Altos Labs об’єднала найкращих спеціалістів галузі. До проєкту долучився сам Яманака Сін’я ― він очолить науково-консультаційну раду Altos Labs. Також у ньому візьмуть участь розробник «біологічного годинника» з вимірювання темпів старіння Стів Хорват і працівник Інституту досліджень біомедицини в Барселоні Мануель Серано.

У 2013 році Серано одним з перших випробував метод Яманаки на мишах. Клітини тварин повернулись в ембріональну стадію, проте в усіх піддослідних з’явилися пухлини.

До проєкту також долучився іспанський біохмік Хуан Карлос Ізпісуа Бельмонте, відомий за контроверсійними дослідженнями зі створення химер ― змішаних ембріонів людини та макаки. У 2016 році Бельмонте теж випробував чотири «фактори Яманаки» на мишах. Результати були більш оптимістичними, ніж у Серано: складні пухлини, або тератоми, з’явилися лише в деяких мишей.

Утім, багато дослідників ставляться до Altos Labs скептично. «Концепція сильна, але навколо неї забагато хайпу. Насправді технологія ризикована і поки далека від терапії», ― каже Алехандро Окампо, колишній колега Бельмонте, який зараз працює в Лозаннському університеті. На те, щоб вдосконалити технологію, піде не один рік. Перш ніж її можна буде використовувати для людей, дослідники мають навчитися керувати репрограмуванням і зʼясувати, чи може воно взагалі бути безпечним для тварин і, відповідно, для людини.

Імовірно, стартап поповнить довгий список інших започаткованих мільярдерами проєктів, які тривають роками та дуже нескоро дадуть якісь результати. Окрім Безоса та Мільнера, дослідження з безсмертя і довголіття активно фінансують інші відомі бізнесмени. Зокрема, засновник Oracle Ларрі Еллісон і творці Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін.

Еллісон, якому зараз 77 років, неодноразово казав, що для нього смерть не має сенсу: «Як людина може існувати, а потім просто зникнути, не існувати?»

У 1997 році він заснував Медичний фонд Еллісона ― некомерційну організацію, метою якої було досягнути безсмертя або хоча б краще зрозуміти, чому люди старіють. Починаючи від 1998 році фонд щороку видавав компаніям, які працюють над дослідженнями безсмертя, гранти у розмірі 40 мільйонів доларів. Поки що ці компанії не зробили жодного сенсаційного відкриття.

Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін на спільній пресконференції Google та T-Mobile. Вересень 2008 року. Getty Images

Схожа історія і з проєктом британського мільярдера, дослідника-геронтолога Обрі Ді Грея ― 58-річний науковець присвятив останні 20 років дослідженням механізму старіння. Зрештою він дійшов висновку, що це не природний процес, а хвороба, для подолання якої вже є «всі необхідні знання».

У 2009 році він заснував власну некомерційну організацію SENS Research Foundation. Вона базується у Маунтін-Вʼю в Каліфорнії та впродовж останніх 12 років досліджує усунення клітинних і позаклітинних ушкоджень, спричинених віковими змінами. За цей час організація так і не спромоглася розкрити секрет вічного життя. А минулого тижня ― усунула Обрі з керівництва через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Активно вивчають продовження термінів людського життя й засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін. У 2013 році вони заснували cтартап Calico (California Life Company). Зараз на сайті Calico опубліковані кілька наукових праць ― частина з них присвячені темі дослідження старіння та біологічного репрограмування. Проте більшість є рецензіями на інші наукові дослідження.

Що саме робить компанія ― достеменно невідомо. Calico не дає інтерв’ю, не випускає детальні пресрелізи та не співпрацює з іншими компаніями. Дослідники, які вивчають механізми старіння, припускають, що секретність Calico зумовлена тим, що в компанії чекають «грандіозного відкриття». Якщо це так, то новини про дослідження з’являться ще зовсім нескоро. У 2017 році старший науковий співробітник компанії Девід Ботштейн натякнув, що в найкращому випадку Calico зможе запропонувати світу щось суттєве тільки через 10 років.

Homo Deus: A Brief History of Tomorrow / «Homo Deus. За лаштунками майбутнього» Книжка ізраїльського історика Ювала Харарі. Продовження бестселера Sapiens: A Brief History of Humankind.

Думки футурологів розходяться. Обрі Ді Грей та Реймонд Курцвейл прогнозують, що шанс дожити до безсмертя є у людей, які будуть достатньо заможні та здорові до 2050—2100 року.

Прогнози ізраїльського історика Ювала Харарі дещо скромніші. У своїй книжці «Homo Deux: За лаштунками майбутнього» він зазначає, що з часом люди будуть «усе більше рухатися до досягнення безсмертя».

Дослідник наголошує, що сподіватися на «вічну молодість» у ХХІ столітті не варто: «Calico, імовірно, не розвʼяже проблему смерті достатньо швидко і не зможе зробити співзасновників Google Сергія Бріна та Ларрі Пейджа безсмертними. Проте компанія, напевно, зробить значні відкриття в галузі клітинної біології, генетичної терапії та здоров’я людини. Наступні покоління працівників Google зможуть підійти до проблеми смерті з іншого боку. Учені, які говорять про безсмертя, нагадують хлопчика, який кричав: “Вовк!” Рано чи пізно вовк справді приходить».

Однак доступ до безсмертя матимуть далеко не всі, а лише найбагатші. Вони отримають можливість жити довго, однак усе одно помиратимуть від хвороб, поранень і нещасних випадків.

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