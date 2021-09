Що подивитися у вихідні. Фінал «Паперового будинку», детектив із Селеною Гомес і третій сезон вампірського мокʼюментарі «Чим ми займаємося в тінях»

Кримінальна драма «Паперовий будинок» — п’ятий сезон (перша частина)

Про що серіал. Таємничий чоловік, відомий як Професор, винаймає вісьмох злочинців, щоб пограбувати Королівський монетний двір Іспанії. Кілька місяців авантюристи, які знають один одного лише за кодовими іменами, готуються до операції, а потім проникають у будівлю та захоплюють 67 людей. У той час як поліція розмірковує, як звільнити заручників, підопічні Професора намагаються реалізувати план, що дозволить винести з будівлі 2,4 мільйона євро. Проте є одне але — для успіху операції потрібно за будь-яку ціну уникнути кровопролиття. П’ятий сезон Money Heist — останній.

Money Heist / Netflix / шоуранер — Алекс Піна / у головних ролях — Урсула Корберо, Альваро Морте, Іціар Ітуньо, Мігель Ерран / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The Indian Express зазначає, що якщо решта епізодів будуть настільки ж хорошими, п’ятий сезон стане найвибуховішим у серіалі.

Біографічна драма «Яка вартість життя»

Про що фільм. Після терактів 11 вересня 2001 року Конгрес призначає юриста Кена Файнберга очільником фонду з виплат компенсацій сімʼям загиблих. Упродовж двох років Кен має визначити вартість життя кожного, хто загинув унаслідок нападів на Вежі-близнюки та Пентагон. Чоловік ставиться до цього як до суто робочого завдання, але після зустрічі з Чарльзом Вульфом, який через теракти втратив дружину, цинізм адвоката перетворюється на співчуття, а завдання стає набагато складнішим. Worth виходить на Netflix до 20-ї річниці терактів.

Worth / Netflix / режисер — Сара Коланджело / у головних ролях — Майкл Кітон, Стенлі Туччі, Емі Раян / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Associated Press каже, що Worth — це гуманістичний фільм із хорошою акторською грою. The Guardian називає стрічку «сильною драмою про теракти 11 вересня».

Детектив «Убивства в одній будівлі»

Про що серіал. Чарльз, Олівер і Мейбл — сусіди. У них не дуже багато спільного, але всі троє є шанувальниками подкасту про розслідування злочинів Not All is OK in Oklahoma. Одного дня в манхеттенській багатоповерхівці, де вони мешкають, стається вбивство. Сусіди об’єднують зусилля, щоб розкрити злочин. Головні ролі в серіалі дісталися Селені Гомес і комікам Стіву Мартіну та Мартіну Шорту.

Only Murders in the Building / Hulu / шоуранери — Стів Мартін, Джон Гоффман / у головних ролях — Селена Гомес, Стів Мартін, Мартін Шорт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. The Boston Globe називає Only Murders in the Building загалом непоганою детективною історією, але попереджає, що вона навряд чи запам’ятається. Rolling Stone відзначає цікавий сюжет і каже, що в серіалі «обʼємні» персонажі.

Мокʼюментарі «Чим ми займаємося в тінях» — третій сезон

Про що серіал. Троє вампірів — Нандор, Ласло і Надя — живуть у Нью-Йорку. Разом з ними мешкає і фамільяр Нандора на імʼя Гільєрмо. Він сподівається, що Нандор перетворить його на вампіра, тому виконує усю брудну роботу. Наприклад, прибирає будинок, завішує вікна від сонця та позбувається трупів. Троє вампірів не дуже цікавляться справами своєї раси. Але одного дня отримують листа він свого «начальника» — Князя. Той вірить, що вампіри повинні правити світом, і вирішує перевірити прогрес Нандора, Ласло та Наді в підкоренні Америки. Прогрес не дуже значний. Усе, чого трійця домоглася за останні 100 років, — це отримала житло в окрузі Стейтен-Айленд. What We Do in the Shadows — спін-оф однойменного фільму Джемейна Клемента та Тайки Вайтіті, який вийшов у 2014 році.

What We Do in the Shadows / Hulu / шоуранер — Джемейн Клемент / у головних ролях — Кайван Новак, Метт Беррі, Натасія Деметріу, Гарві Гіллен / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,5 .

Що кажуть критики. Collider зазначає, що третій сезон серіалу настільки ж смішний, як і попередні. AwardsWatch каже, що головні герої постійно розвиваються і показують себе з неочікуваного боку.

Мюзикл «Попелюшка»

Про що фільм. Елла — сирота з бідної родини. Вона живе з мачухою та зведеними сестрами, а в перервах між хатньою роботою створює ескізи суконь. У майбутньому Елла мріє відкрити власне ательє — «Сукні від Елли». Мачуха не розуміє амбіцій дівчини. На щастя, у житті Елли з’являється фея. Вона «переодягає» Еллу у брючний костюм і відправляє на королівський бал. Там дівчина планує завести знайомства, що допоможуть втілити її мрію у життя, однак несподівано закохується у принца. Роль Елли дісталася Камілі Кабельйо, принца грає Ніколас Голіцин. У ролі гендерно нейтральної феї Біллі Портер.

Cinderella / Amazon Prime / режисер — Кей Кеннон / у головних ролях — Каміла Кабельйо, Ніколас Голіцин, Біллі Портер / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 41% / рейтинг IMDb — 3,6.

Що кажуть критики. New York Post називає стрічку «жахливою псевдофеміністською адаптацією, якої ніхто не просив». AV Club каже, що нова версія «Попелюшки» точно не ввійде до переліку найкращих.

