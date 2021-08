Що подивитися у вихідні. Новий фільм Леоса Каракса «Аннетт» з Адамом Драйвером, «Ремінісценція» з Гʼю Джекманом і серіал «Кафедра»

Серіал «Кафедра»

Про що серіал. Джи-Юн Кім стає завідувачем кафедри англійської мови у вигаданому Університеті Пембрук. У неї одразу починаються проблеми. По-перше, до неї кафедрою ніколи не керували люди з азійським корінням — це викликає скепсис у деяких її колег. По-друге, керівництво дає їй завдання — відправити на пенсію щонайменше трьох професорів. Кім доведеться зіштовхнутися з інтригами та вирішити, кого саме звільнити з університету.

The Chair / Netflix / шоуранер — Аманда Піт / у головних ролях — Сандра О, Холланд Тейлор, Джей Дюпласс / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Arizona Republic відзначає чудову гру Сандри О, але пише, що серіал закінчується незрозуміло, тож потрібен другий сезон. CNN зазначає, що серіал вдало поєднує комедію і драму та відкриває глядачам закритий світ наукових кіл.

Фантастичний трилер «Ремінісценція»

Про що серіал. У недалекому майбутньому рівень світового океану піднявся, і вода почала затоплювати міста. Колишній військовий Нік Банністер живе в напівзатопленому Маямі та заробляє на життя тим, що пропонує клієнтам можливість пережити будь-які спогади, які вони забажають. Одного разу до нього за спогадами приходить Мей, і вони стають коханцями. Але спогади іншого клієнта Ніка втягують Мей у кримінальну історію з жорстокими вбивствами. Тепер Ніку треба врятувати Мей та зʼясувати, хто ж вона насправді.

Reminiscence / HBO Max / режисер — Ліза Джой / у головних ролях — Г'ю Джекман, Ребекка Фергюсон, Тенді Ньютон / тривалість — 1 година 56 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Guardian вважає фільм дуже потужним естетично, але вторинним щодо «Початку» Крістофера Нолана. The Hollywood Repоrter зазначає, що у фільмі забагато розмов, а центральна любовна лінія набридає.

Фільм-мюзікл «Аннетт»

Про що фільм. У центрі сюжету — стендап-комік Генрі, його дружина — співачка Енн, а також їхня дочка Аннетт. Далі сюжет переказувати не варто, щоб не було спойлерів. «Аннетт» зняв відомий французький режисер незалежного кіно Леос Каракс, цей фільм відкривав Каннський кінофестиваль 2021 року. З усіх стримінгових платформ його покаже тільки Amazon Prime.

Annette / Amazon Prime / режисер — Леос Каракс / у головних ролях — Адам Драйвер, Маріон Котіяр, Девін Макдавелл / тривалість — 2 години 20 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% / рейтинг IMDb — 7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це відвертий і божевільний фільм, який балансує на межі нервового зриву. The New York Times зазначає, що Адам Драйвер грає Генрі дуже правдоподібно та ідеально підходить на цю роль.

Серіал «Сказати правду» — другий сезон

Про що серіал. Поппі Парнелл — журналістка, яка веде власний подкаст у жанрі true crime. Вісімнадцять років тому вона допомогла зібрати докази проти Воррена Кейва, якого засудили за вбивство. Але тепер у справі з’являються нові обставини, які ставлять під сумнів вину Кейва. У першому сезоні Поппі мала з’ясувати, чи справді вона помилилась і відправила за ґрати невинну людину. У другому сезоні на Парнелл чекає нова справа, яка стосується її подруги дитинства.

Truth Be Told / Apple TV+ / шоуранер — Нішель Д. Трамбл / у головних ролях — Октавія Спенсер, Кейт Гадсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. IndieWire вважає, що попри неоднозначні враження від першого сезону, серіал продовжує досліджувати категорії правди і брехні на високому рівні.

Документальний фільм «Спогади вбивці: записи Нільсена»

Про що фільм. Деніс Нільсен — британський злочинець, який вбив 15 чоловіків, переважно безпритульних і убогих, і був затриманий у 1983 році. У в’язниці він записав аудіомемуари, де виклав історію свого життя та роздуми про те, чому в нього виникло бажання вбивати. Ці записи й стали основою для документального фільму. Нільсен помер у 2018 році.

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes / Netflix / режисер — Майкл Харт / тривалість — 1 година 25 хвилин / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Evening Express пише, що ця документалка сподобається тим, хто раніше нічого не чув про справу Нільсена. Для більш обізнаних вона буде занадто короткою.



