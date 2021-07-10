Що подивитися у вихідні. «Чорна вдова», анімаційний горор за серією ігор Resident Evil і продовження «Пліткарки»

Анімаційний горор «Оселя зла: Нескінченна темрява»

Про що серіал. 2006 рік. Американський уряд з’ясовує, що хтось хакнув мережу Білого дому й отримав доступ до таємних файлів президента. Розслідувати злам доручають федеральному агенту Леону Скотту Кеннеді. Він прибуває до президентської резиденції, щоб з’ясувати, що сталося, однак у будівлі несподівано зникає світло. Леону та бійцям SWAT доводиться відбиватися від атаки зомбі. Resident Evil: Infinite Darkness — перший анімаційний серіал, знятий за серією відеоігор Resident Evil. Він розповідає, що відбувалося з Леоном та його подругою Клер Редфілд між Resident Evil 4 і Resident Evil 5.

Resident Evil: Infinite Darkness / Netflix / шоуранер — Еїтіро Хасумі / у головних ролях (в англійській озвучці) — Нік Апостолідес, Стефані Паніселло / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. AV Club каже, що Resident Evil: Infinite Darkness — це непоганий серіал, з якого вийшла б не надто хороша відеогра. Nerd Reactor зазначає, що серіалу бракує захопливої історії та цікавих другорядних персонажів.

Підліткова драма «Пліткарка»

Про що серіал. Після завершення подій оригінальної «Пліткарки» минуло девʼять років. Сайт, на якому з’являлися шкільні плітки, давно не працює. У престижній нью-йоркській школі Констанс Біллард навчається нове покоління дітей. Вони закохуються, ходять на вечірки та переймаються популярністю в соцмережах. Проте усе змінюється, коли в Констанс Біллард з’являється нова учениця — Зоя Лотт, сестра найпопулярнішої дівчини школи Жульєн Келловей. Однак між дівчатами непрості стосунки — вони швидко стають суперницями.

Gossip Girl / HBO Max / шоуранер — Джошуа Сафран / у головних ролях — Емілі Елін Лінд, Томас Доерті, Джордан Александр, Еван Мок / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% / рейтинг IMDb — 9,2.

Що кажуть критики. TV Fanatic каже, що попри чудовий акторський склад, серіал не зрівняється з оригіналом. IndieWire пише, що сиквел «Пліткарки» красивий та нудний, як сторінка інфлюенсера в Instagram.

Сатирична комедія «Білий лотос»

Про що серіал. «Білий Лотос» — розкішний готель на Гаваях. Відпочинок тут можуть дозволити собі лише дуже заможні люди. Цього року в ньому зупинилися генеральна директорка ІТ-компанії Ніколь з чоловіком і дітьми, молодята Шейн і Рейчел та дівчина Таня, яка приїхала, щоб розвіяти прах своєї матері над океаном. Вони проводять час на тлі чудових гавайських пейзажів, а персонал «Білого Лотоса» намагається виконувати всі їхні примхи. Проте з часом працівники готелю на чолі з менеджером Армандом дедалі більше втомлюються від егоїзму гостей, які не знають, чого хочуть.

The White Lotus / HBO Max / шоуранер — Майк Вайт / у головних ролях — Александра Даддаріо, Сідні Свіні, Дженніфер Кулідж / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% / рейтинг IMDb — відсутній.

Що кажуть критики. RogerEbert.com каже, що «Білий лотос» обовʼязково треба подивитися. Журнал Slant називає нову роботу Майка Вайта захопливою критикою американської мрії.

Супергеройський фільм «Чорна вдова»

Про що фільм. 1995 рік, Огайо. Наташа Романова та її молодша сестра Олена гуляють разом з матір’ю, коли до них приходить батько і наказує швидко збиратися. Родина тікає з дому, ледве рятуючись від переслідування, і зрештою опиняється на Кубі. Там Наташа й Олена несподівано дізнаються, що люди, яких вони вважали батьками, — російські шпигуни. Дівчат відправляють у «Червону кімнату» — школу з підготовки суперсолдатів, якою керує генерал Дрейков. Багато років потому Наташа й Олена знову зустрічаються, щоб помститися Дрейкову за зіпсоване дитинство. «Чорна вдова» — перший фільм четвертої фази кіновсесвіту Marvel.

Black Widow / Disney + / режисер — Кейт Шортленд / у головних ролях — Скарлетт Йоганссон, Флоренс П'ю, Роберт Дауні — молодший / тривалість — 2 години 14 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. ScreenHub зазначає, що Black Widow — це не лише хороше прощання з Наташею, але й гідне представлення нової виконавиці ролі Чорної вдови. Time Out каже, що емоційні та бойові сцени у фільмі непогано збалансовані.

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